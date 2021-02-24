Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар

Іран навмисне приховує обставини, пов'язані з авіакатастрофою літака компанії МАУ на початку 2020 року.

Про це 23 лютого в Женеві заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини та мінімум ясності".

Спецдоповідачка ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін

Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилки у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

Спецдоповідачка ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.