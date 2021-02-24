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Новини За кордоном Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар

Іран навмисне приховує обставини, пов'язані з авіакатастрофою літака компанії МАУ на початку 2020 року.

Про це 23 лютого в Женеві заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини та мінімум ясності".

Спецдоповідачка ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін

Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилки у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

Спецдоповідачка ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А Вы что думали, что они все признают и извинятся? Это только Кучма мог взять на себя Ту-154, который кацапы сбили над Черным морем.
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24.02.2021 09:49
+3
зеГнида точно знает, что двигатель взорвался, это зеленскому в омане Патрушев сказал
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24.02.2021 09:54
+2
Кучму , кравчука - предателей позорных, с конфискацией полнейшей на нары , а не обслуживающий персонал , охранников и госдачи им дарить
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24.02.2021 11:01
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А Вы что думали, что они все признают и извинятся? Это только Кучма мог взять на себя Ту-154, который кацапы сбили над Черным морем.
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24.02.2021 09:49 Відповісти
Они все признали, и извинились, а рассказывать почему, и как передвигаются воинские подразделения, Иран, естественно не будет
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24.02.2021 09:54 Відповісти
Мат. компенсацию будут вьіплачивать пострадавшим, или извинились и фсе? Как передвигаются росиянские подразделения по Ирану мало кого интересует, кроме американцев
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24.02.2021 10:02 Відповісти
Мат. компенсацию должна была уже выплатить страховая компания.
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24.02.2021 10:05 Відповісти
"Ответственность за страхование воздушных судов от гибели и повреждения лимитируется их стоимостью и, как правило, не распространяется на убытки, вызванные военными действиями, ядерным взрывом или его последствиями, мятежом, забастовками, конфискацией или арестом имущества, саботажем или захватом воздушного судна. Страхование ответственности перед пассажирами и третьими лицами лимитируется указанной в договоре страхования суммой на одно лицо или на один страховой случай. При этом во внимание принимается т.н. Варшавская конвенция ИКАО," конец цитаты
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24.02.2021 10:29 Відповісти
как правило, не распространяется на убытки.....
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24.02.2021 10:32 Відповісти
Все може бути.Так шо, таки виплатили ?? Та ти шо ! Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар - Цензор.НЕТ 1505 Хоча підозрюю, що навряд чи українських пасажирів від ядерного вибуху в стандартній опції приватна компанія страхувала, правда , коли врахувати ціну білета , то можливо, можливо , це ж не дешевий візайр якийсь
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24.02.2021 10:39 Відповісти
Родственники пассажиров и членов экипажа, могут рассчитывать на выплату компенсации от: 1. Страховой. 2. Авиакомпании. 3. От стороны виновника. Первой должна выплатить минимальную сумму, которая закреплена в Варшавской конвенции страховая, если в договоре не были оговорены другие моменты.
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24.02.2021 10:47 Відповісти
Та шо то та виплатять, тут таке питання взагалі не стоїть,дивно за такий час не виплатили., чи виплатили, ? питання щоб Іран признав вину і виплатив компенсації всім потерпілим в тому числі і авіакомпанії, а також сказав що саме трапилось
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24.02.2021 13:45 Відповісти
убытки, вызванные........
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24.02.2021 13:46 Відповісти
Почитай новость, там есть ответ на твой вопрос. Я не Кулеба, что бы отвечать на такие вопросы)))
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24.02.2021 10:08 Відповісти
Да, и в Ираке нет "росиянских" подразделений. Иран самодостаточен.
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24.02.2021 10:27 Відповісти
Их там нет ?
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24.02.2021 10:30 Відповісти
Естественно нет. Технику Иран закупает, а войска... нон сенс.
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24.02.2021 10:35 Відповісти
Крым и Иран, это разные страны, в курсе? Кто скрывает наличие российских войск в Крыму, Сирии? Там медали дают, и по телеку показывают, а в Иране их нет.
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24.02.2021 10:52 Відповісти
Если так телевизор сказал, то правда
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24.02.2021 11:08 Відповісти
Чем Иран хуже ЦАР, Ливии , Сирии, Крьіма ? Там же нефть, надо сделать как в Венесуеле и тогда ценьі рванут вверх и заживете хорошо
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24.02.2021 11:12 Відповісти
Вопрос. В Украине есть КБ "Южмаш", когда-то делали ракеты, авианесущие крейсера в Николаеве... Да? Сейчас ничего нет. Сколько спутников у Украины? У Ирана, не менее пяти, они их сами сделали и запустили, поэтому в Иране не ВВС, а ВКС. и их самолеты управляются из космоса. Иран, обогащает уран, и вообще, это региональный лидер, который бодается с Израилем. Иран, не допустит присутствия на своей территории, иностранных войск. ЦАР, Ливия, там ЧВК, а не регулярные войска. Они там Хафтара охраняют, а не воюют. Ну а Венесуэла, так там президента Гуайдо, реально назначили, где он? И деньги, 9 млрд $ у них арестовали. Оставят их в покое, и заживут.
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24.02.2021 11:39 Відповісти
"их самолеты управляются из космоса" - -- это какие из них? F5 или F4, купленные еще при шахе? Передовые технологии 1958 года?))) Не смеши, если бы там их ВКС чтото могли, израильские ВВС не чувствовали себя там как у себя дома, разнося в щепки любые обьекты похожие на ядерные реакторы
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Забей в википедию, и спроси "ВВС Ирана"
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24.02.2021 14:58 Відповісти
ага, я там и спросил. Основа их авиапарка - это старый хлам времен ирано-иракской войны. С редкими вкраплениями советского барахла максимум 4го поколения. О каких таких космических технологиях ведения воздушного боя ты нам тут пытаешься вещать, намокшая казахская вата? Но не тужся, просто обьясни, каким образом израильтяне на своих достаточно возрастных F16 долетают до территории Ирана и бомбят там обогатительніе фабрики? Где вся мощь иранских ВКС в єто время прячется?
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24.02.2021 16:14 Відповісти
Израиль никогда не бомбил территорию Ирана.
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24.02.2021 16:25 Відповісти
У нас все плохо, очень плохо, а хуже всего , что сосед из-за поребрика не дает жить и лезет везде, лезет и лезет, лезет и лезет
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24.02.2021 13:49 Відповісти
для них зеленский ето пустое место
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24.02.2021 10:03 Відповісти
Кучму , кравчука - предателей позорных, с конфискацией полнейшей на нары , а не обслуживающий персонал , охранников и госдачи им дарить
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24.02.2021 11:01 Відповісти
У нас,в Україні,ніхто адекватний в цьому не має сумніву. От тільки ЗЕлене гівно щось чекає😠
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24.02.2021 09:49 Відповісти
зеГнида точно знает, что двигатель взорвался, это зеленскому в омане Патрушев сказал
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24.02.2021 09:54 Відповісти
Как так? Ведь еще прошлым летом величайший потерпевший объявил о "победе" в иранской трагедии.
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24.02.2021 09:57 Відповісти
Бубочка говорил, что это неисправность самолёта. Не мог он так запроста Патрушева сдать.
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24.02.2021 12:25 Відповісти
и 3 дня заставлял все МЗС говорить как мантру, что литак сламался
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24.02.2021 14:36 Відповісти
я вам не відкрию секрету, але всі країни які причетні до збиття цивільних літаків(франція, сша, ізраїль і куча інших) вперто не визнавали і не визнають свою провину,як кажуть російською юлили, і винен в них був кругом їпучий людський фактор, і так жодного покараного за ті дії. іран тут не кращий за інші. але біда в тому що у випадку з іраном ми сам на сам, бо наш сраний напівшостий і його дипломатія то треш
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24.02.2021 10:00 Відповісти
Напомню, что если в первом акте, на стене висит ружье, то в последнем оно выстрелит. Еще напомню, в 1988 году, американский эсминец, над территорией Ирана, сбил пассажирский "Боинг". 298 трупов. Капитан корабля дал вменяемое объяснение: "Я думал, что самолет военный". Его наказали, дали орден "Пурпурного льва", за бдительность. Напомню еще. Накануне, в Ираке, американцами, был убит иранский генерал Султани, который находился в Ираке, с официальным визитом. Ну как бы напряженность, порождает ошибки, в т. ч. и трагические.
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24.02.2021 10:24 Відповісти
__на каждого авиадиспетчера, со смещенной радиолокационной позицией,должен быть свойКалоев, Виталий Константинович..... Іран навмисно приховує обставини катастрофи літака МАУ, - спецдоповідачка ООН Калламар - Цензор.НЕТ 5643
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24.02.2021 10:32 Відповісти
Персы просто взвесили последствия от трамповских люлей "сейчас" и проблемы "в рассрочку потом" и пнули слабака в лице Украины. Сбить накал в другую сторону, так сказать. И будут продолжать петлять и морозиться как их учителя с MH17. Но это персы и ВВП надеются на рассрочку, а получится в кредит.
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24.02.2021 12:01 Відповісти
Не могут они .....Давно все понимают ,что сбили преднамеренно с контрольным выстрелом. Кого-то из пассажиров никак нельзя было выпустить.....А вот кого - это вопрос? Признаться в этом - слишком дорогое удовольствие ,вот и путают.....
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24.02.2021 12:17 Відповісти
Всё было сделано точно так, как было договорено с россиянами. Бубочку конечно напугали до ςραчки.
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24.02.2021 12:22 Відповісти
Нічого дивного у поведінці іранців нема - вони ж неофіти у нелегкій справі організації фейкових авіакатастроф...
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24.02.2021 13:34 Відповісти
А почему молчит тот. кого считают президентом Украины, эта козявка на букву М.?
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24.02.2021 15:04 Відповісти
 
 