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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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СБУ (18677) Стерненко (384) Баканов Иван (299)

"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесский активист Сергей Стерненко не является агентом СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 25 февраля в эфире программы "Право на владу", которая транслируется на YouTube-канале ТСН, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ", – отметил он.

Прокурор Одесской области Сергей Костенко в эфире программы заявил, что в материалах уголовного производства, в котором фигурирует Стерненко, нет информации о его сотрудничестве с СБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Бакланов как глава сбу вообще не имеет права комментировать такие вопросы. Это не профессионально.
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26.02.2021 00:23
+7
Новина.Хоч один голова СБУ розкривав ,задля цікавості публіки,аґентуру ?
(Уявляю наслідки подібної заяви "Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 4579)
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26.02.2021 00:13
+7
Баканов это комментирует с целью посеять в рядах симпатиков Стерненка тень сомнения.
Шоб меньше к охвису Зеленского людей приходило.
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26.02.2021 00:28
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Только не говорите что он был стукачом.
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26.02.2021 00:12 Ответить
Новина.Хоч один голова СБУ розкривав ,задля цікавості публіки,аґентуру ?
(Уявляю наслідки подібної заяви "Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 4579)
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26.02.2021 00:13 Ответить
Он был под прикрытием. Толик всегда разоблачает Topfkopfe.
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26.02.2021 00:14 Ответить
Под прикрытием чего? Толик который "всегда разоблачает" - это кто?
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26.02.2021 00:18 Ответить
Это он про петуха Шария.Не обращай внимание,это козломордый бот
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26.02.2021 00:28 Ответить
А якби був агентом СБУ? Що б це змінило? І що дає людині причетність до СБУ? Це мінус, и плюс? Яким чином це впливає на дії прокуратури і рішення судді? Агент СБУ - недоторканий? Стерненку не повезло?
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26.02.2021 00:15 Ответить
Со спецслужбами сотрудничают только с одной целью. Стучать на свое окружение.
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26.02.2021 00:17 Ответить
Я не про це. Я по те, на що нптякав Баканов? Що аґенти СБУ перед Законом не однакові з неаґентами? Мають преференції?
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26.02.2021 00:21 Ответить
Жодній, поважаючий себе країні не потрібні спецслужби які діють виключно в межах закону. Для того щоб діяти по закону достатньо звичайних ментів.
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26.02.2021 06:02 Ответить
Это в какой стране?
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26.02.2021 00:22 Ответить
в СССР
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26.02.2021 00:26 Ответить
Бакланов как глава сбу вообще не имеет права комментировать такие вопросы. Это не профессионально.
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26.02.2021 00:23 Ответить
Баканов это комментирует с целью посеять в рядах симпатиков Стерненка тень сомнения.
Шоб меньше к охвису Зеленского людей приходило.
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26.02.2021 00:28 Ответить
Бакланов может посеять только дела на сепаратистов и публично поручкатся с мертветчуком
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26.02.2021 00:53 Ответить
при слове "никогда", как то дежавнули "ихтамнеты". Такой же театральный отмазон. Моржовый.
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26.02.2021 00:32 Ответить
Брифінг групи адвокатів Стерненка буде проводитися сьогодні , 26 лютого,в 12 00 , в Києві.Напевно їм є що сказати, напевно будуть і прямі стріми
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26.02.2021 00:34 Ответить
Та кому вони потрібні? Хай сидить на сраці рівно.
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26.02.2021 00:37 Ответить
А к чему оно это высрало?
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26.02.2021 00:40 Ответить
Та был вброс вчера на помойке-сру что Стрененко был раньше с СБУ, а теперь с ЦРУ)))
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26.02.2021 00:57 Ответить
Тут Лєрос якогось чорта виловив.Стежив.Каже:з СБУ.https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3746759068694528
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26.02.2021 00:50 Ответить
Цікаво, що сбушник з Ялти.
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26.02.2021 00:57 Ответить
Та да.Посвідчення,так розумію,ксерокопія "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 5926 ,на фотографії печатки не видно.
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26.02.2021 01:05 Ответить
Дійсне до 31 грудня 2014....
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26.02.2021 01:07 Ответить
Цыган... "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3056

"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 9951
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26.02.2021 01:06 Ответить
и что это за писулька?
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26.02.2021 01:53 Ответить
сори. понял
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26.02.2021 02:02 Ответить
Що цікаве, «двигался улицами города» аж 8 хвилин!)))
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26.02.2021 03:13 Ответить
Еще один сказочник с манией преследования "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3150
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26.02.2021 07:31 Ответить
Правый сектор Одессы тоже молчит,значит ..Серьога агент ЦРУ,Моссад и Ми-6 "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3353
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26.02.2021 01:54 Ответить
Естественно, для ФСБУ под управлением прихожанина РПЦ, сотрудничество с патриотами может быть только для их ликвидации.
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26.02.2021 05:58 Ответить
А если бы был, то конечно Баканов бы сказал.
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26.02.2021 06:20 Ответить
В общем Стерненко - обычный гопник, а вся истерия с его "осуждением" чем-то напоминает заварушку типа БЛМ
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26.02.2021 07:33 Ответить
Вам бы фантастику писать с такими идеями!
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26.02.2021 09:03 Ответить
смотрел шоу...интересно было послушать как и за что дали 7 лет стерненко...и время прошло по статье да 4 ещё участников нет и недопрошены... тот потерпевшый что сказал то и приписали..хахахаха явно дело накручено с мелочовки..ну а спрашивать за агент ли кто ли бо СБУ. НУКТО ЖЕ БУДЕТ ПОДСТАВЛЯТЬ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА И РАСКРЫВАТЬ ДА ИЛИ НЕТ....КОНЕЧНО ВСЕ СКАЖУТ НЕТ..ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО И ТАК КОНЕЧНО... засудили парня твари одесские банда сепаров....большенство там сепаров проживает, и у власти....и слава БОГУ что такие как стерненко и другие патриоты удержали одессу в украине...за это им честь и хвала за их героизм и действия тогда...иначе было бы ещё одно болото опухоль у страны...((
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26.02.2021 08:40 Ответить
При Порохе такой херни не било.
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26.02.2021 10:22 Ответить
 
 