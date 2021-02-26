"Стерненко під час моєї роботи ніколи не був агентом СБУ", - Баканов

Одеський активіст Сергій Стерненко не є агентом СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 25 лютого в ефірі програми "Право на владу", яка транслюється на YouTube-каналі ТСН, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Стерненко під час моєї роботи ніколи не був агентом Служби безпеки України. Його немає в облікових даних СБУ", - зазначив він.

Прокурор Одеської області Сергій Костенко в ефірі програми заявив, що в матеріалах кримінального провадження, в якому фігурує Стерненко, немає інформації про його співпрацю з СБУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

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