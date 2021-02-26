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Новини Політика України Вирок Стерненку
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СБУ (10025) Стерненко (374) Баканов Іван (295)

"Стерненко під час моєї роботи ніколи не був агентом СБУ", - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеський активіст Сергій Стерненко не є агентом СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 25 лютого в ефірі програми "Право на владу", яка транслюється на YouTube-каналі ТСН, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Стерненко під час моєї роботи ніколи не був агентом Служби безпеки України. Його немає в облікових даних СБУ", - зазначив він.

Прокурор Одеської області Сергій Костенко в ефірі програми заявив, що в матеріалах кримінального провадження, в якому фігурує Стерненко, немає інформації про його співпрацю з СБУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Бакланов как глава сбу вообще не имеет права комментировать такие вопросы. Это не профессионально.
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26.02.2021 00:23
+7
Новина.Хоч один голова СБУ розкривав ,задля цікавості публіки,аґентуру ?
(Уявляю наслідки подібної заяви "Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 4579)
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26.02.2021 00:13
+7
Баканов это комментирует с целью посеять в рядах симпатиков Стерненка тень сомнения.
Шоб меньше к охвису Зеленского людей приходило.
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26.02.2021 00:28
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Только не говорите что он был стукачом.
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26.02.2021 00:12 Відповісти
Новина.Хоч один голова СБУ розкривав ,задля цікавості публіки,аґентуру ?
(Уявляю наслідки подібної заяви "Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 4579)
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26.02.2021 00:13 Відповісти
Он был под прикрытием. Толик всегда разоблачает Topfkopfe.
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26.02.2021 00:14 Відповісти
Под прикрытием чего? Толик который "всегда разоблачает" - это кто?
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26.02.2021 00:18 Відповісти
Это он про петуха Шария.Не обращай внимание,это козломордый бот
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26.02.2021 00:28 Відповісти
А якби був агентом СБУ? Що б це змінило? І що дає людині причетність до СБУ? Це мінус, и плюс? Яким чином це впливає на дії прокуратури і рішення судді? Агент СБУ - недоторканий? Стерненку не повезло?
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26.02.2021 00:15 Відповісти
Со спецслужбами сотрудничают только с одной целью. Стучать на свое окружение.
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26.02.2021 00:17 Відповісти
Я не про це. Я по те, на що нптякав Баканов? Що аґенти СБУ перед Законом не однакові з неаґентами? Мають преференції?
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26.02.2021 00:21 Відповісти
Жодній, поважаючий себе країні не потрібні спецслужби які діють виключно в межах закону. Для того щоб діяти по закону достатньо звичайних ментів.
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26.02.2021 06:02 Відповісти
Это в какой стране?
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26.02.2021 00:22 Відповісти
в СССР
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26.02.2021 00:26 Відповісти
Бакланов как глава сбу вообще не имеет права комментировать такие вопросы. Это не профессионально.
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26.02.2021 00:23 Відповісти
Баканов это комментирует с целью посеять в рядах симпатиков Стерненка тень сомнения.
Шоб меньше к охвису Зеленского людей приходило.
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26.02.2021 00:28 Відповісти
Бакланов может посеять только дела на сепаратистов и публично поручкатся с мертветчуком
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26.02.2021 00:53 Відповісти
при слове "никогда", как то дежавнули "ихтамнеты". Такой же театральный отмазон. Моржовый.
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26.02.2021 00:32 Відповісти
Брифінг групи адвокатів Стерненка буде проводитися сьогодні , 26 лютого,в 12 00 , в Києві.Напевно їм є що сказати, напевно будуть і прямі стріми
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26.02.2021 00:34 Відповісти
Та кому вони потрібні? Хай сидить на сраці рівно.
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26.02.2021 00:37 Відповісти
А к чему оно это высрало?
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26.02.2021 00:40 Відповісти
Та был вброс вчера на помойке-сру что Стрененко был раньше с СБУ, а теперь с ЦРУ)))
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26.02.2021 00:57 Відповісти
Тут Лєрос якогось чорта виловив.Стежив.Каже:з СБУ.https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3746759068694528
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26.02.2021 00:50 Відповісти
Цікаво, що сбушник з Ялти.
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26.02.2021 00:57 Відповісти
Та да.Посвідчення,так розумію,ксерокопія "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 5926 ,на фотографії печатки не видно.
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26.02.2021 01:05 Відповісти
Дійсне до 31 грудня 2014....
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26.02.2021 01:07 Відповісти
Цыган... "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3056

"Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 9951
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26.02.2021 01:06 Відповісти
и что это за писулька?
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26.02.2021 01:53 Відповісти
сори. понял
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26.02.2021 02:02 Відповісти
Що цікаве, «двигался улицами города» аж 8 хвилин!)))
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26.02.2021 03:13 Відповісти
Еще один сказочник с манией преследования "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3150
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26.02.2021 07:31 Відповісти
Правый сектор Одессы тоже молчит,значит ..Серьога агент ЦРУ,Моссад и Ми-6 "Стерненко во время моей работы никогда не был агентом СБУ", - Баканов - Цензор.НЕТ 3353
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26.02.2021 01:54 Відповісти
Естественно, для ФСБУ под управлением прихожанина РПЦ, сотрудничество с патриотами может быть только для их ликвидации.
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26.02.2021 05:58 Відповісти
А если бы был, то конечно Баканов бы сказал.
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26.02.2021 06:20 Відповісти
В общем Стерненко - обычный гопник, а вся истерия с его "осуждением" чем-то напоминает заварушку типа БЛМ
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26.02.2021 07:33 Відповісти
Вам бы фантастику писать с такими идеями!
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26.02.2021 09:03 Відповісти
смотрел шоу...интересно было послушать как и за что дали 7 лет стерненко...и время прошло по статье да 4 ещё участников нет и недопрошены... тот потерпевшый что сказал то и приписали..хахахаха явно дело накручено с мелочовки..ну а спрашивать за агент ли кто ли бо СБУ. НУКТО ЖЕ БУДЕТ ПОДСТАВЛЯТЬ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА И РАСКРЫВАТЬ ДА ИЛИ НЕТ....КОНЕЧНО ВСЕ СКАЖУТ НЕТ..ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО И ТАК КОНЕЧНО... засудили парня твари одесские банда сепаров....большенство там сепаров проживает, и у власти....и слава БОГУ что такие как стерненко и другие патриоты удержали одессу в украине...за это им честь и хвала за их героизм и действия тогда...иначе было бы ещё одно болото опухоль у страны...((
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26.02.2021 08:40 Відповісти
При Порохе такой херни не било.
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26.02.2021 10:22 Відповісти
 
 