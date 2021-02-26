Маркарова будет развивать наше стратегическое партнерство, - посольство США в Украине

Посольство США в Украине приветствует назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в соцсети Твиттер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Оксану Маркарову с назначением на должность посла Украины в США! Ее руководящая роль в украинской дипломатии в Вашингтоне будет продолжать развивать наше стратегическое партнерство", - подчеркивают в посольстве.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину.

Сама Маркарова заявила, что будет работать над углублением сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

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