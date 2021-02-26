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Новости Политика Украины
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Маркарова будет развивать наше стратегическое партнерство, - посольство США в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маркарова будет развивать наше стратегическое партнерство, - посольство США в Украине

Посольство США в Украине приветствует назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в соцсети Твиттер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Оксану Маркарову с назначением на должность посла Украины в США! Ее руководящая роль в украинской дипломатии в Вашингтоне будет продолжать развивать наше стратегическое партнерство", - подчеркивают в посольстве.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину.

Сама Маркарова заявила, что будет работать над углублением сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну точно краще ніж Єрмак! А ще краще, ніж Козир!
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26.02.2021 16:02 Ответить
Финансы в Украине она уже "развила" ! Или развела?
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26.02.2021 16:04 Ответить
Маркарова з урядом Гройсмана передала Буратішці наповнену казну
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26.02.2021 16:07 Ответить
Ну там не только ее заслуга была. Какая бы она не была "гениальная", у гринпоца в правительства она ничего не смогла сделать. И мне вообще непонятно, какого хрена она полезла к зеленогнойным. Шо, так хотелось власти или бабла? Поэтому я к ней отношусь настороженно. Хотя не самый худший вариант у бубачки.
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26.02.2021 17:56 Ответить
Да конечно,будет эта армянка-порохоботка что то развивать,свой счет в банке они разовьет и больше ничего.
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26.02.2021 16:06 Ответить
армія бобікав вперду!
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26.02.2021 16:08 Ответить
"вперду"-очень четко обозначено реальное направление-куда идем! а кто-то хотел в Европу
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26.02.2021 16:22 Ответить
Да што ви гаварітє?
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26.02.2021 16:10 Ответить
 
 