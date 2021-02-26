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Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

Посольство США в Україні вітає призначення Оксани Маркарової послом України в США.

Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Твіттер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Оксану Маркарову з призначенням на посаду посла України в США! Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство", - підкреслюють у посольстві.

Читайте також: Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора

Як повідомлялося, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про призначення Маркарової послом у США з'явиться найближчим часом, - заступник голови ОП Жовква

Сама Маркарова заявила, що працюватиме над поглибленням співпраці України зі Сполученими Штатами.
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Ну точно краще ніж Єрмак! А ще краще, ніж Козир!
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26.02.2021 16:02 Відповісти
Финансы в Украине она уже "развила" ! Или развела?
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26.02.2021 16:04 Відповісти
Маркарова з урядом Гройсмана передала Буратішці наповнену казну
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26.02.2021 16:07 Відповісти
Ну там не только ее заслуга была. Какая бы она не была "гениальная", у гринпоца в правительства она ничего не смогла сделать. И мне вообще непонятно, какого хрена она полезла к зеленогнойным. Шо, так хотелось власти или бабла? Поэтому я к ней отношусь настороженно. Хотя не самый худший вариант у бубачки.
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26.02.2021 17:56 Відповісти
Да конечно,будет эта армянка-порохоботка что то развивать,свой счет в банке они разовьет и больше ничего.
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26.02.2021 16:06 Відповісти
армія бобікав вперду!
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26.02.2021 16:08 Відповісти
"вперду"-очень четко обозначено реальное направление-куда идем! а кто-то хотел в Европу
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26.02.2021 16:22 Відповісти
Да што ви гаварітє?
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26.02.2021 16:10 Відповісти
 
 