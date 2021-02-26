Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

Посольство США в Україні вітає призначення Оксани Маркарової послом України в США.

Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Твіттер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Оксану Маркарову з призначенням на посаду посла України в США! Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство", - підкреслюють у посольстві.

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Як повідомлялося, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну.

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Сама Маркарова заявила, що працюватиме над поглибленням співпраці України зі Сполученими Штатами.