Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп

Санкции против России, о которых стало известно во вторник, станут значительным наказанием для Москвы, поскольку их вводили как США, так и ЕС.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня были введены санкции по обе стороны от Атлантики. Наши собственные санкции были значительными, действия Европы также были значительными", - сказал он на брифинге во вторник.

"И если сложить их вместе, то это внушительное наказание для России", - считает он.

По словам Прайса, так как США и ЕС действуют совместно, в Москве "это заметят".

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Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

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Как сообщалось, 2 февраля санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.