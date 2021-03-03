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Новости За рубежом
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Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Санкции за отравление Навального -

Санкции против России, о которых стало известно во вторник, станут значительным наказанием для Москвы, поскольку их вводили как США, так и ЕС.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня были введены санкции по обе стороны от Атлантики. Наши собственные санкции были значительными, действия Европы также были значительными", - сказал он на брифинге во вторник.

"И если сложить их вместе, то это внушительное наказание для России", - считает он.

По словам Прайса, так как США и ЕС действуют совместно, в Москве "это заметят".

Читайте на Цензор.НЕТ: США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ

Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Также на Цензор.НЕТ: Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем"

Как сообщалось, 2 февраля санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Это такой стеб?
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03.03.2021 00:56
+9
Та свинособаки так визжат -песня,следующий шаг только обьявление кацапстана спонсором терроризма-а это полная срака мокшам)
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03.03.2021 01:04
+9
Ну про недовольство я знаю) Уже через год, особенно когда номера на машинах заставили поменять, мои родственники уже заливали, что власть везде одинаковая) А в 14-м они меня во всех соцсетях их друзей удаляли, ибо им не нравились мои посты) Но возмущаться вата может только на кухне, чтобы никто не услышал)))
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03.03.2021 02:07
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Это такой стеб?
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03.03.2021 00:56 Ответить
ну и конечно вагон озабоченности, куда же без него
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03.03.2021 03:31 Ответить
невідомо..
але курс рубля не відреагував... від слова зовсім.. Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6333
ГОРА НАРОДИЛА МИШУ.
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03.03.2021 08:34 Ответить
"замораживание в ЕС банковских активов" !
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03.03.2021 10:24 Ответить





Kavkaz Center
Судя по риторике и военным телодвижениям Москвы а также по вбросам российской пропаганды, Кремль явно готовит какую-то кровавую подлость против Украины. В Киеве должны быть готовы к любым неожиданностям вплоть до начала активных военных действий на Донбассе, или со стороны Крыма... вода нужна...
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03.03.2021 00:58 Ответить
Американские F-35 будут базироваться в центральной части Польши и в случае полномасштабной агрессии России будут защищать Украину и Европу. - Кавказ-Центр
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03.03.2021 01:05 Ответить
США никогда, за кого-то не воевали. У США только одни интересы - их собственные.
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03.03.2021 07:50 Ответить
о троль, сегодня ты уже грек...а еще вчера ты было казахом с сестрой в США
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03.03.2021 08:40 Ответить
Так, не в укор, тролль. с двумя "л". Ты что-нибудь слышал о VPN? Я на улицу голым не хожу, а в инет, без прокси, что и тебе советую. Сестра реально живет в США, с 1988 года, что такого не реального? Сын в ЕС учился. Доказать могу легко, но зачем мне это? Ты из СБУ?)))
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03.03.2021 08:55 Ответить
Я из поездок привожу магниты, вот они, вверху справа магнит из США. (ссылка)
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03.03.2021 09:03 Ответить
Вот магнит с арены Детройта (ссылка) Кстати, позырил твою историю (бегло) ты очень не хорошо, в прошлом, отзывался о Порошенко. На Цензоре это не поощряется.
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03.03.2021 09:09 Ответить
о троля кацапского порвало
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03.03.2021 09:22 Ответить
Надеюсь ты удовлетворен, тебе оказали внимание)))
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03.03.2021 15:35 Ответить
победить и развалить касаапов-тут интересьі США и Украиньі совпадают полностью
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03.03.2021 11:32 Ответить
Ты победил, Мышаний, и развалил... Только Грецию не трогай плз.
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03.03.2021 15:37 Ответить
Греция на нас нападали или как? А Рассея на пути к развалу, любой с нарассеи скажет, что условия жизни четко и стабильно идут в 314..у
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06.03.2021 19:05 Ответить
за яким договором ВОНИ БУДУТЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7410
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03.03.2021 08:36 Ответить
Вода нужна?
Не смешите мои тапочки. Кремлю выгодна ситуация, когда в Крыму "из за Украины" не хватает воды. Так и будут жить...
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03.03.2021 01:09 Ответить
т.е. с ваших слов я понял что Куйло будет ждать внутреннего бунта Крыму из-за нехватки воды и ему эта ситуация очень выгодна !?... ну кто кого смешит !?
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03.03.2021 01:14 Ответить
Вы наверное не бывали в Крыму. Там с водой все время были проблемы. Последние годы при Украине ситуация наладилась. А сейчас опять будут жить в обрез. Кремлю выгодны негативные настроения крымчан в сторону Украины. Вы продолжаете меня смешить)
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03.03.2021 01:25 Ответить
ой блин...ну давай-те посмеемся... у меня мой родной дядя в Ялте держал гостиницу и я был там до всего этого шухера каждый год, и ситуацию по воде и по настроении крысчан в Крыму знаю не по наслышке..(дядя живет еще там и мы частенько с ним на связи), а Кавказ-Центру я доверяю больше всех наших укрсми.. имхо
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03.03.2021 01:46 Ответить
Уверен, что ни вы ни ваш ялтинский дядя бунтовать не будете. Будет ваш дядя сидеть на лимите воды)
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03.03.2021 03:03 Ответить
Действия крысчан легко прогнозируемы в соответствии с директивами поступающих из их тиливизеров, за все что против пендосов, укрмовы или "бЕндеровцев", и за все что принято в радимой говени, даже за камни с неба... Их же диды "на фронте и не такое терпели"(с) и они готовы терпеть до усрачки... Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5277
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03.03.2021 11:30 Ответить
Бунт в Крыму? Кто там будет бунтовать??? После показательных исчезновений??? Вы хоть про одного крымчанина слышали в акциях за "небутерброда"??? Там будут винить Украину... Но это совсем не значит, что рашка не будет пытаться пробиться в Приднестровье...
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03.03.2021 01:25 Ответить
поживем увидим... но недовольство рашей в Крыму растет и не хило, и Куйлу это не сильно то нужно - в стойло поставить всех не удастся...проблемы ему не нужны ...
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03.03.2021 01:49 Ответить
Ну про недовольство я знаю) Уже через год, особенно когда номера на машинах заставили поменять, мои родственники уже заливали, что власть везде одинаковая) А в 14-м они меня во всех соцсетях их друзей удаляли, ибо им не нравились мои посты) Но возмущаться вата может только на кухне, чтобы никто не услышал)))
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03.03.2021 02:07 Ответить
ПУТИН СНОВА ФСЕХ ОБИГРАЛЛ !? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4085
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03.03.2021 08:37 Ответить
В Тверской области при ремонте водонапорной башни,коммунальщики решили прорыть канаву к башне для укладки новых труб...,а она рухнула....видео ржака капец... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8952вяличие аднака Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3787
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03.03.2021 00:59 Ответить
Я не думал, что такие башни еще существуют))) Технологии ушли уже давно вперед)))
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03.03.2021 01:59 Ответить
Скоро водонапірні башні кремля-фуйла будуть падати, і вся кацапія накриється крямльовскай звяздою.
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03.03.2021 08:36 Ответить
Кибератака на правительственные сайты включая Пентагон и Госдеп США была еще при Трамплине...Мавзолейные крысы,вас пожарят на барбекю... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1004Не бойтесь РАБссиянцы,это не больно...
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03.03.2021 01:03 Ответить
Та свинособаки так визжат -песня,следующий шаг только обьявление кацапстана спонсором терроризма-а это полная срака мокшам)
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03.03.2021 01:04 Ответить
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7544
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03.03.2021 01:06 Ответить
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 88
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03.03.2021 06:45 Ответить
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 518
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03.03.2021 01:09 Ответить
Гораздо любопытно что США наконец ввели санкции против "друзей" из Саудовской Аравии. Прямо обвинив в убийстве журналиста Хашогги принца Мухаммеда бен Салмана. Под санкции попали 76 граждан королевства, в том числе лица подчиненные и близкие к принцу. Демократы хотя бы стараются быть последовательными.
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03.03.2021 01:10 Ответить
Джо Байден дал вчера ДОБРО на атаку в Сирии против мавзолейных упырей Путлера...,странная инфа пришла из Турции..создатели турецких дронов Байрактар Сельчук и Халук Байрактары участвовали в смотринах,типа работу дрона в реальных боевых условиях,где именно были братья ,агентство АНАДУЛу не сообщает...
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03.03.2021 01:12 Ответить
У рашинских спецслужбистов уже давно всё выведено из за рубежа.Это смешные санкции.Похоже что Байден такой же фуфел как и Обама.
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03.03.2021 02:39 Ответить
Так там отнюдь средствами фсбешников не заканчивается -кацапстан записали в страны,которые ,кроме гум помощи,от США не получат ничего,от слова совсем-до звания спонсора террористов свинособакам осталось пол шага-вот где звиздец)
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03.03.2021 09:40 Ответить
А в чем внушительность? Ну запретили каким то российским уродам на запад ездить и что?
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03.03.2021 02:46 Ответить
и 14 компаний (9 российских и 5 европейских). Их имена и названия станут известны в ближайшее время. Компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производствомИсточник: https://censor.net/ru/n3251051
Русал, только в химии.
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03.03.2021 03:03 Ответить
Как думаешь, от того что в РФ пропали продукты произведенные в Украине кто больше всех выиграл и кто больше всех пострадал? Так я тебе отвечу - выиграли те, кто эти продукты производит помимо Украины, а страдают те, кто эти раньше производил и кто эти продукты покупает, т.к. снижается конкуренция. Я это к чему - от санкций страдают все и кто их накладывает и кому их накладывают.
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03.03.2021 06:51 Ответить
Неа, санкции вам только на пользу Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5188
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03.03.2021 07:59 Ответить
Гора родила мышь. Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2113
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03.03.2021 02:52 Ответить
Пук в лужу.
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03.03.2021 05:09 Ответить
Лучше бы всех детишек их выслали взад на Роисю
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03.03.2021 05:32 Ответить
Ни у кого из санкционного списка детей за границей нет.
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03.03.2021 07:57 Ответить
Пользоваться долларами и евро Крысам кремля запрещено...,но быдло Путлера надеется на родственников ближних и дальних...,но их найдут тоже.Финансовая полиция США работает четко и быстро... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3990
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03.03.2021 06:12 Ответить
Стадо Мавзолейных идиотов,вы и правда тупое быдло Шариковых... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1603 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8976 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1603
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03.03.2021 06:17 Ответить
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4075 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5664
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03.03.2021 06:41 Ответить
пуйло он - нищий, он уже
наказан как Сизиф ...
и в геленджикском гараже
прицеп ржавеет "Скиф" ...
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03.03.2021 07:30 Ответить
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4449
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03.03.2021 07:48 Ответить
Вот сделали большинству кацапов радость,что ихний соотечественник чиновник из за санкций не поедет в США-Европу не сможет торговать,они радуются что будет как и они сидеть в своем Мухосранске вместе
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03.03.2021 08:52 Ответить
Похоже шантаж рашки удался и секторальные санкции никто вводить не будет. А крику то было!
Жаль, будут и дальше борзеть...
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03.03.2021 09:11 Ответить
Секторальные санкции за льоху подвального ??? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5876
Я б на месте Байдена ещё бы и премии за это выдал бы казламордым, которые пострадали от этих санкций. Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7896
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03.03.2021 10:12 Ответить
 
 