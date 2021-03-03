Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Санкции против России, о которых стало известно во вторник, станут значительным наказанием для Москвы, поскольку их вводили как США, так и ЕС.
Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня были введены санкции по обе стороны от Атлантики. Наши собственные санкции были значительными, действия Европы также были значительными", - сказал он на брифинге во вторник.
"И если сложить их вместе, то это внушительное наказание для России", - считает он.
По словам Прайса, так как США и ЕС действуют совместно, в Москве "это заметят".
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Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.
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Как сообщалось, 2 февраля санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.
Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.
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але курс рубля не відреагував... від слова зовсім..
ГОРА НАРОДИЛА МИШУ.
Kavkaz Center
Судя по риторике и военным телодвижениям Москвы а также по вбросам российской пропаганды, Кремль явно готовит какую-то кровавую подлость против Украины. В Киеве должны быть готовы к любым неожиданностям вплоть до начала активных военных действий на Донбассе, или со стороны Крыма... вода нужна...
Не смешите мои тапочки. Кремлю выгодна ситуация, когда в Крыму "из за Украины" не хватает воды. Так и будут жить...
Русал, только в химии.
наказан как Сизиф ...
и в геленджикском гараже
прицеп ржавеет "Скиф" ...
Жаль, будут и дальше борзеть...
Я б на месте Байдена ещё бы и премии за это выдал бы казламордым, которые пострадали от этих санкций.