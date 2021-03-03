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Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Санкції за отруєння Навального -

Санкції проти Росії, про які стало відомо у вівторок, стануть значним покаранням для Москви, оскільки їх запровадили як США, так і ЄС.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні були запроваджені санкції з обох боків від Атлантики. Наші власні санкції були значними, дії Європи також були значними", - сказав він на брифінгу у вівторок.

"І якщо скласти їх разом, то це значне покарання для Росії", - вважає він.

За словами Прайса, оскільки США і ЄС діють спільно, в Москві "це помітять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп

Нагадаємо, Мінфін США оголосив про санкції щодо першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора ФСБ Олександра Бортнікова. Відповідно до опублікованого списку Мінфіну, обмежувальні заходи запроваджуються і проти заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, директора ФСВП Олександра Калашникова, генпрокурора Ігоря Краснова і начальника управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна.

Читайте також: Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем"

Як повідомлялося, 2 лютого санкції ЄС проти російських посадовців у зв'язку із ситуацією з Навальним набули чинності. Обмежувальні заходи запроваджено проти глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Ігоря Краснова, директора Росгвардії Віктора Золотова та директора ФСВП Олександра Калашникова.

Ці санкції встановлюють заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування в ЄС банківських активів осіб, які підпали під обмежувальні заходи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Это такой стеб?
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03.03.2021 00:56
+9
Та свинособаки так визжат -песня,следующий шаг только обьявление кацапстана спонсором терроризма-а это полная срака мокшам)
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03.03.2021 01:04
+9
Ну про недовольство я знаю) Уже через год, особенно когда номера на машинах заставили поменять, мои родственники уже заливали, что власть везде одинаковая) А в 14-м они меня во всех соцсетях их друзей удаляли, ибо им не нравились мои посты) Но возмущаться вата может только на кухне, чтобы никто не услышал)))
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03.03.2021 02:07
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Это такой стеб?
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03.03.2021 00:56 Відповісти
ну и конечно вагон озабоченности, куда же без него
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03.03.2021 03:31 Відповісти
невідомо..
але курс рубля не відреагував... від слова зовсім.. Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6333
ГОРА НАРОДИЛА МИШУ.
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03.03.2021 08:34 Відповісти
"замораживание в ЕС банковских активов" !
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03.03.2021 10:24 Відповісти





Kavkaz Center
Судя по риторике и военным телодвижениям Москвы а также по вбросам российской пропаганды, Кремль явно готовит какую-то кровавую подлость против Украины. В Киеве должны быть готовы к любым неожиданностям вплоть до начала активных военных действий на Донбассе, или со стороны Крыма... вода нужна...
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03.03.2021 00:58 Відповісти
Американские F-35 будут базироваться в центральной части Польши и в случае полномасштабной агрессии России будут защищать Украину и Европу. - Кавказ-Центр
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03.03.2021 01:05 Відповісти
США никогда, за кого-то не воевали. У США только одни интересы - их собственные.
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03.03.2021 07:50 Відповісти
о троль, сегодня ты уже грек...а еще вчера ты было казахом с сестрой в США
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03.03.2021 08:40 Відповісти
Так, не в укор, тролль. с двумя "л". Ты что-нибудь слышал о VPN? Я на улицу голым не хожу, а в инет, без прокси, что и тебе советую. Сестра реально живет в США, с 1988 года, что такого не реального? Сын в ЕС учился. Доказать могу легко, но зачем мне это? Ты из СБУ?)))
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03.03.2021 08:55 Відповісти
Я из поездок привожу магниты, вот они, вверху справа магнит из США. (ссылка)
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03.03.2021 09:03 Відповісти
Вот магнит с арены Детройта (ссылка) Кстати, позырил твою историю (бегло) ты очень не хорошо, в прошлом, отзывался о Порошенко. На Цензоре это не поощряется.
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03.03.2021 09:09 Відповісти
о троля кацапского порвало
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03.03.2021 09:22 Відповісти
Надеюсь ты удовлетворен, тебе оказали внимание)))
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03.03.2021 15:35 Відповісти
победить и развалить касаапов-тут интересьі США и Украиньі совпадают полностью
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03.03.2021 11:32 Відповісти
Ты победил, Мышаний, и развалил... Только Грецию не трогай плз.
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03.03.2021 15:37 Відповісти
Греция на нас нападали или как? А Рассея на пути к развалу, любой с нарассеи скажет, что условия жизни четко и стабильно идут в 314..у
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06.03.2021 19:05 Відповісти
за яким договором ВОНИ БУДУТЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7410
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03.03.2021 08:36 Відповісти
Вода нужна?
Не смешите мои тапочки. Кремлю выгодна ситуация, когда в Крыму "из за Украины" не хватает воды. Так и будут жить...
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03.03.2021 01:09 Відповісти
т.е. с ваших слов я понял что Куйло будет ждать внутреннего бунта Крыму из-за нехватки воды и ему эта ситуация очень выгодна !?... ну кто кого смешит !?
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03.03.2021 01:14 Відповісти
Вы наверное не бывали в Крыму. Там с водой все время были проблемы. Последние годы при Украине ситуация наладилась. А сейчас опять будут жить в обрез. Кремлю выгодны негативные настроения крымчан в сторону Украины. Вы продолжаете меня смешить)
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03.03.2021 01:25 Відповісти
ой блин...ну давай-те посмеемся... у меня мой родной дядя в Ялте держал гостиницу и я был там до всего этого шухера каждый год, и ситуацию по воде и по настроении крысчан в Крыму знаю не по наслышке..(дядя живет еще там и мы частенько с ним на связи), а Кавказ-Центру я доверяю больше всех наших укрсми.. имхо
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03.03.2021 01:46 Відповісти
Уверен, что ни вы ни ваш ялтинский дядя бунтовать не будете. Будет ваш дядя сидеть на лимите воды)
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03.03.2021 03:03 Відповісти
Действия крысчан легко прогнозируемы в соответствии с директивами поступающих из их тиливизеров, за все что против пендосов, укрмовы или "бЕндеровцев", и за все что принято в радимой говени, даже за камни с неба... Их же диды "на фронте и не такое терпели"(с) и они готовы терпеть до усрачки... Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5277
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03.03.2021 11:30 Відповісти
Бунт в Крыму? Кто там будет бунтовать??? После показательных исчезновений??? Вы хоть про одного крымчанина слышали в акциях за "небутерброда"??? Там будут винить Украину... Но это совсем не значит, что рашка не будет пытаться пробиться в Приднестровье...
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03.03.2021 01:25 Відповісти
поживем увидим... но недовольство рашей в Крыму растет и не хило, и Куйлу это не сильно то нужно - в стойло поставить всех не удастся...проблемы ему не нужны ...
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03.03.2021 01:49 Відповісти
Ну про недовольство я знаю) Уже через год, особенно когда номера на машинах заставили поменять, мои родственники уже заливали, что власть везде одинаковая) А в 14-м они меня во всех соцсетях их друзей удаляли, ибо им не нравились мои посты) Но возмущаться вата может только на кухне, чтобы никто не услышал)))
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03.03.2021 02:07 Відповісти
ПУТИН СНОВА ФСЕХ ОБИГРАЛЛ !? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4085
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03.03.2021 08:37 Відповісти
В Тверской области при ремонте водонапорной башни,коммунальщики решили прорыть канаву к башне для укладки новых труб...,а она рухнула....видео ржака капец... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8952вяличие аднака Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3787
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03.03.2021 00:59 Відповісти
Я не думал, что такие башни еще существуют))) Технологии ушли уже давно вперед)))
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03.03.2021 01:59 Відповісти
Скоро водонапірні башні кремля-фуйла будуть падати, і вся кацапія накриється крямльовскай звяздою.
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03.03.2021 08:36 Відповісти
Кибератака на правительственные сайты включая Пентагон и Госдеп США была еще при Трамплине...Мавзолейные крысы,вас пожарят на барбекю... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1004Не бойтесь РАБссиянцы,это не больно...
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03.03.2021 01:03 Відповісти
Та свинособаки так визжат -песня,следующий шаг только обьявление кацапстана спонсором терроризма-а это полная срака мокшам)
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03.03.2021 01:04 Відповісти
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7544
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03.03.2021 01:06 Відповісти
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 88
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03.03.2021 06:45 Відповісти
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 518
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03.03.2021 01:09 Відповісти
Гораздо любопытно что США наконец ввели санкции против "друзей" из Саудовской Аравии. Прямо обвинив в убийстве журналиста Хашогги принца Мухаммеда бен Салмана. Под санкции попали 76 граждан королевства, в том числе лица подчиненные и близкие к принцу. Демократы хотя бы стараются быть последовательными.
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03.03.2021 01:10 Відповісти
Джо Байден дал вчера ДОБРО на атаку в Сирии против мавзолейных упырей Путлера...,странная инфа пришла из Турции..создатели турецких дронов Байрактар Сельчук и Халук Байрактары участвовали в смотринах,типа работу дрона в реальных боевых условиях,где именно были братья ,агентство АНАДУЛу не сообщает...
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03.03.2021 01:12 Відповісти
У рашинских спецслужбистов уже давно всё выведено из за рубежа.Это смешные санкции.Похоже что Байден такой же фуфел как и Обама.
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03.03.2021 02:39 Відповісти
Так там отнюдь средствами фсбешников не заканчивается -кацапстан записали в страны,которые ,кроме гум помощи,от США не получат ничего,от слова совсем-до звания спонсора террористов свинособакам осталось пол шага-вот где звиздец)
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03.03.2021 09:40 Відповісти
А в чем внушительность? Ну запретили каким то российским уродам на запад ездить и что?
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03.03.2021 02:46 Відповісти
и 14 компаний (9 российских и 5 европейских). Их имена и названия станут известны в ближайшее время. Компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производствомИсточник: https://censor.net/ru/n3251051
Русал, только в химии.
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03.03.2021 03:03 Відповісти
Как думаешь, от того что в РФ пропали продукты произведенные в Украине кто больше всех выиграл и кто больше всех пострадал? Так я тебе отвечу - выиграли те, кто эти продукты производит помимо Украины, а страдают те, кто эти раньше производил и кто эти продукты покупает, т.к. снижается конкуренция. Я это к чему - от санкций страдают все и кто их накладывает и кому их накладывают.
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03.03.2021 06:51 Відповісти
Неа, санкции вам только на пользу Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5188
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03.03.2021 07:59 Відповісти
Гора родила мышь. Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2113
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03.03.2021 02:52 Відповісти
Пук в лужу.
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03.03.2021 05:09 Відповісти
Лучше бы всех детишек их выслали взад на Роисю
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03.03.2021 05:32 Відповісти
Ни у кого из санкционного списка детей за границей нет.
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03.03.2021 07:57 Відповісти
Пользоваться долларами и евро Крысам кремля запрещено...,но быдло Путлера надеется на родственников ближних и дальних...,но их найдут тоже.Финансовая полиция США работает четко и быстро... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3990
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03.03.2021 06:12 Відповісти
Стадо Мавзолейных идиотов,вы и правда тупое быдло Шариковых... Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1603 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8976 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1603
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03.03.2021 06:17 Відповісти
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4075 Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5664
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03.03.2021 06:41 Відповісти
пуйло он - нищий, он уже
наказан как Сизиф ...
и в геленджикском гараже
прицеп ржавеет "Скиф" ...
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03.03.2021 07:30 Відповісти
Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4449
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03.03.2021 07:48 Відповісти
Вот сделали большинству кацапов радость,что ихний соотечественник чиновник из за санкций не поедет в США-Европу не сможет торговать,они радуются что будет как и они сидеть в своем Мухосранске вместе
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03.03.2021 08:52 Відповісти
Похоже шантаж рашки удался и секторальные санкции никто вводить не будет. А крику то было!
Жаль, будут и дальше борзеть...
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03.03.2021 09:11 Відповісти
Секторальные санкции за льоху подвального ??? Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5876
Я б на месте Байдена ещё бы и премии за это выдал бы казламордым, которые пострадали от этих санкций. Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7896
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03.03.2021 10:12 Відповісти
 
 