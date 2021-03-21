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Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ

Утром 21 марта правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, где накануне 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко.

Участники акции разрисовали здание ОП краской, оставили на ней нецензурные надписи, а также повредили входную дверь. Об этом "Суспільному" сообщили представители полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Однако они отказались раскрывать любые детали относительно дальнейших действий по расследованию событий на Банковой. Сейчас у здания Офиса президента не ведутся работы по уборке территории.

Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ 01

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины". 

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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Топ комментарии
+17
Мусора ЗЕбільні, для вас головне - не вийти на самиїх себе.
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21.03.2021 11:21
+16
Знайомтесь, організатор мітигу-спектаклю біля опи за волю стерненка від зеленського з плясками, графіті, обсциканням дверей і салютом.

https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R Ольга Исаева
:
На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.

Автор оголошення Евгений Солянык.

Показові фото, які мітинги вони організовували

https://www.44.ua/obyavleniya/591673?fbclid=IwAR0YrNcU8aJIcTQidMo1rXoxc6FqXgfDjOdloQaJWzX3ViFPfpV-Yl09qzA https://www.44.ua/obyavleniya/591673

Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692&__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692 Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 661Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2416
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21.03.2021 11:20
+11
сли бы меня спросили: смывать- не смывать?
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
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21.03.2021 11:36
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Правила форума Совет форумчан
Знайомтесь, організатор мітигу-спектаклю біля опи за волю стерненка від зеленського з плясками, графіті, обсциканням дверей і салютом.

https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R Ольга Исаева
:
На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.

Автор оголошення Евгений Солянык.

Показові фото, які мітинги вони організовували

https://www.44.ua/obyavleniya/591673?fbclid=IwAR0YrNcU8aJIcTQidMo1rXoxc6FqXgfDjOdloQaJWzX3ViFPfpV-Yl09qzA https://www.44.ua/obyavleniya/591673

Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692&__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692 Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 661Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2416
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21.03.2021 11:20 Ответить
прокуратура вызвала клининговые компании и очищает "место действия" в кабинете вислюка оманского"
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21.03.2021 11:57 Ответить
канализасьён забился ? )))
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21.03.2021 13:39 Ответить
Президент США до сих пір відмовляється спілкуватися з преЗЕдентом країни, яку США активно підтримують. Нецензурні надписи мають місце бути і стосуються вони преЗЕдента та 73%
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21.03.2021 11:21 Ответить
Мусора ЗЕбільні, для вас головне - не вийти на самиїх себе.
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21.03.2021 11:21 Ответить
Аваков зелю знатно троллит. Даже сказал, ничего убирать не нужно, краску не смывать, проводятся следственные действия. а они как известно, могут проводиться годами...))
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21.03.2021 11:57 Ответить
Сейчас в расследовании, главное мусорам - не выйти на самих себя. А то получится опять какая-то неудобная херня.
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21.03.2021 11:24 Ответить
А леща почему не забрали?там же к гадалке не ходи,это оно написало :"Стерненко наш Бог",т к даже у шабуни,который тоже там был,на такое ума не хватило...и сцал под двери какой то человек с бородкой и в очечках...
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21.03.2021 11:24 Ответить
😁👍
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21.03.2021 11:33 Ответить
Интересно, наколотые апельсины найдут?
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21.03.2021 11:27 Ответить
закрыто теперь неделю будут следствия потом неделю мыть будет так и было задумано чтоб сказать мы к вам по хорошему а вы разрисовали только забыли сказать чтоб мусоров вообще не было в оцеплении как раньше хотябы с нацгвардейцев возле двери такого нет нигде в мире возле капитолия или другого правительства ходят пару автоматчиков Аваков специально увел полицию прекрасно зная что такое может быть-зачем же тогда миллионы в бюджет выделили раз вы не смогли выставить хоть один эшелон как в прошлые разы ? почему не обеспечила порядок это что сабботаж?тогда Авакову не место- на фото 27 февраля когда полиции немного но было возле дверей потом полиция поблагодарила за мирный митингПравоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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21.03.2021 11:35 Ответить
сли бы меня спросили: смывать- не смывать?
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
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21.03.2021 11:36 Ответить
Найти, и наказать по максимуму, что бы думали дебилы головой а не жопой.
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21.03.2021 11:39 Ответить
А наказати як у Нью ГУЛАГ відправити на примусові роботи? Туда потраплять 100% ветерани і мирняк, ті хто вийшов на мирну акцію, а не провокатори. До речі, можливо такі самі провокатори, які на людських емоціях захоплювали Крим і Донбас
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21.03.2021 11:53 Ответить
Вопрос. Если такой приговор является результатом судебной реформы им. Порошенко, то почему протестующие пришли бить стекла к ОП, а не ко дворцу Порошенко в Козятине?
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21.03.2021 11:39 Ответить
скажете мені, наприклад-скільки років тривала судова реформа в США, і заодно слова бєнядіктової, що вони успішно реформували судову систему?
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21.03.2021 11:45 Ответить
А коли була така заява?
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21.03.2021 11:50 Ответить
гугль в допомогу
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21.03.2021 11:52 Ответить
Хоть гугль, хоть не гугль- все равно получиш....
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21.03.2021 11:56 Ответить
погані в тебе сподівання.
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21.03.2021 11:58 Ответить
Тому, що в ході гугля вихожу на такі натяки про правову систему, але не від Венедіктової, а набагато раніше озвучену. Прямо не знаю, що і думати. Без тебе не впораюся.
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21.03.2021 12:05 Ответить
были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
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21.03.2021 12:07 Ответить
Посмотри выше на предмет разговора. И вопрос состоял в том: где и когда Генпрокурор объявила об успешном окончании реформы судов.? И попробуй без оскорблений.
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21.03.2021 12:17 Ответить
біднесенький...... то і нєфіг тут коменти строчити випускник Трускавця
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21.03.2021 12:15 Ответить
хугель
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21.03.2021 11:59 Ответить
о чем бы зебил не пытался "думать" - все равно получает своё, скрепное, мышебратское из трех букв ...
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21.03.2021 12:09 Ответить
т.е. даже вы, зебилы, уверены в том что вовка-шмаркля - обычный зелох, кторый ничем не управляет в Украине а лишь тестирует сосен и айкосы? браво!))
а то были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
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21.03.2021 12:07 Ответить
Ну ніда співати оди баризі пєті мальдійському, він нічим не кращий від вовасіка оманського.
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21.03.2021 12:54 Ответить
Зеленський виявився "засланим казачком" олігархів та випадковою людиною на посаді президента України.
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21.03.2021 11:42 Ответить
про це всі розумні люди знали ще на початку 2019 року..
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21.03.2021 12:10 Ответить
картинка потихеньку в мене складається..мітинг був за свавілля суддів,але з'явилися якісь провокатори і почали вандалити,усі рупори кремля і офісу президента в один голос почали звинувачувати Порошенка..так як їм не вдалось посадити Пороха і усунути з політичної арени по закону,тепер почали діяти іншими методами,адже всім ясно що рейтинг по усіх рейтингах партія ЄС набирає обертів і скоро обжене партію ЗЕленого лайна
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21.03.2021 11:57 Ответить
Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5469
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21.03.2021 12:00 Ответить
tZE inform
@tZEinform
·
53 хв
Наше мнение о вчерашнем событии.
Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику.
Это показало что никакой власти нет!!
Есть кучка трусов , проходимцев и клептоманов !!
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21.03.2021 12:04 Ответить
Якщо воно зелене не чує то не потрібно дивуватися що люди стукаючи побили шибки.
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21.03.2021 12:09 Ответить
Дайте лучше этим мусорам швабры и тряпки - к следующему митингу там всё должно быть убрано!
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21.03.2021 12:49 Ответить
У тебя в Англии своих мусоров не хватает, что ты на наших гонишь???
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21.03.2021 13:58 Ответить
Не пошкоджені двері, а розбиті дві невеликі шибки. Так, що не надо збільшувати того чого не було.
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21.03.2021 12:51 Ответить
Теперь каждого вычислить,ведро с раствором в руки и пусть отмывают
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21.03.2021 12:52 Ответить
Тебе на дівані ніхто нічого не питає. Люди тільки зараз просипаються і починають робити свою справу. Це тільки початок.
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21.03.2021 12:56 Ответить
Який початок,давай пойдем по пути ордловцев и раскуячим все
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21.03.2021 13:00 Ответить
По логике Бутусова в 14м громили госздания и издевались над гос символами сепары. А в 21м, Юра их называет патриотами....
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21.03.2021 13:56 Ответить
И что они изучают? Кому адресована надпись ЛОХ?
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21.03.2021 13:03 Ответить
Главный клоун пошол в передоз и обосрался походу
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21.03.2021 13:10 Ответить
На Майдані не трощіли шибки та не знущалися над держ символами. Вчорашні - то ******** та провокатори.
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21.03.2021 13:54 Ответить
Осмілюся запитати, а брифінг по винуватцям буде? Без брифінгу справа може не зрушити з місця. Та і відосик повинен послідувати.
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21.03.2021 13:56 Ответить
А мне так нравится - у "дятлов"(так называю особ с диагнозом "скудоумие"), когда аргументация заканчивается сразу все вокруг становятся "зебилами". Это такой прикол!!!
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21.03.2021 16:23 Ответить
мусора лжецы
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21.03.2021 18:09 Ответить
 
 