Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ
Утром 21 марта правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, где накануне 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко.
Участники акции разрисовали здание ОП краской, оставили на ней нецензурные надписи, а также повредили входную дверь. Об этом "Суспільному" сообщили представители полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Однако они отказались раскрывать любые детали относительно дальнейших действий по расследованию событий на Банковой. Сейчас у здания Офиса президента не ведутся работы по уборке территории.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
Пожалуйста, подождите...
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На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.
Автор оголошення Евгений Солянык.
Показові фото, які мітинги вони організовували
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Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...
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Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
а то были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
@tZEinform
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53 хв
Наше мнение о вчерашнем событии.
Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику.
Это показало что никакой власти нет!!
Есть кучка трусов , проходимцев и клептоманов !!