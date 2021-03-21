Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ

Утром 21 марта правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, где накануне 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко.

Участники акции разрисовали здание ОП краской, оставили на ней нецензурные надписи, а также повредили входную дверь. Об этом "Суспільному" сообщили представители полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Однако они отказались раскрывать любые детали относительно дальнейших действий по расследованию событий на Банковой. Сейчас у здания Офиса президента не ведутся работы по уборке территории.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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