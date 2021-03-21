Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ
Вранці 21 березня правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, де напередодні 20 березня відбулася акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка.
Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою, залишили на ній нецензурні написи, а також пошкодили вхідні двері. Про це "Суспільному" повідомили представники поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Однак вони відмовилися розкривати будь-які деталі щодо подальших дій із розслідування подій на Банковій. Зараз біля будівлі Офісу президента не ведуться роботи з прибирання території.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
Будь ласка, зачекайте...
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На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.
Автор оголошення Евгений Солянык.
Показові фото, які мітинги вони організовували
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Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...
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Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
а то были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
@tZEinform
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53 хв
Наше мнение о вчерашнем событии.
Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику.
Это показало что никакой власти нет!!
Есть кучка трусов , проходимцев и клептоманов !!