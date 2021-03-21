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Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ

Вранці 21 березня правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, де напередодні 20 березня відбулася акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою, залишили на ній нецензурні написи, а також пошкодили вхідні двері. Про це "Суспільному" повідомили представники поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Однак вони відмовилися розкривати будь-які деталі щодо подальших дій із розслідування подій на Банковій. Зараз біля будівлі Офісу президента не ведуться роботи з прибирання території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов

Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ 01

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
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Топ коментарі
+17
Мусора ЗЕбільні, для вас головне - не вийти на самиїх себе.
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21.03.2021 11:21
+16
Знайомтесь, організатор мітигу-спектаклю біля опи за волю стерненка від зеленського з плясками, графіті, обсциканням дверей і салютом.

https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R Ольга Исаева
:
На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.

Автор оголошення Евгений Солянык.

Показові фото, які мітинги вони організовували

https://www.44.ua/obyavleniya/591673?fbclid=IwAR0YrNcU8aJIcTQidMo1rXoxc6FqXgfDjOdloQaJWzX3ViFPfpV-Yl09qzA https://www.44.ua/obyavleniya/591673

Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692&__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692 Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 661Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2416
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21.03.2021 11:20
+11
сли бы меня спросили: смывать- не смывать?
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
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21.03.2021 11:36
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Знайомтесь, організатор мітигу-спектаклю біля опи за волю стерненка від зеленського з плясками, графіті, обсциканням дверей і салютом.

https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/groups/437549933719885/user/100001797646341/?__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-]K-y-R Ольга Исаева
:
На ваш суд, ось, що я знайшла...
Яке прикре співпадіння.

Автор оголошення Евгений Солянык.

Показові фото, які мітинги вони організовували

https://www.44.ua/obyavleniya/591673?fbclid=IwAR0YrNcU8aJIcTQidMo1rXoxc6FqXgfDjOdloQaJWzX3ViFPfpV-Yl09qzA https://www.44.ua/obyavleniya/591673

Його Фб теж красномовний. Вподобайки, відстежування, підписки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692&__cft__[0]=AZU1aKRpgCbCB6xHgG-CpInHq-*****************************************************************************************************-adS0JuUpZzcbczqi0G3VszZXhpGvKu3Njz4U1x3TSOJGgD74hGOvODfLHkWltzHrKi2_1vj1WGHy9C-GzyqmNkk1&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692 Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 661Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
21.03.2021 11:20 Відповісти
прокуратура вызвала клининговые компании и очищает "место действия" в кабинете вислюка оманского"
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21.03.2021 11:57 Відповісти
канализасьён забился ? )))
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21.03.2021 13:39 Відповісти
Президент США до сих пір відмовляється спілкуватися з преЗЕдентом країни, яку США активно підтримують. Нецензурні надписи мають місце бути і стосуються вони преЗЕдента та 73%
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21.03.2021 11:21 Відповісти
Мусора ЗЕбільні, для вас головне - не вийти на самиїх себе.
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21.03.2021 11:21 Відповісти
Аваков зелю знатно троллит. Даже сказал, ничего убирать не нужно, краску не смывать, проводятся следственные действия. а они как известно, могут проводиться годами...))
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21.03.2021 11:57 Відповісти
Сейчас в расследовании, главное мусорам - не выйти на самих себя. А то получится опять какая-то неудобная херня.
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21.03.2021 11:24 Відповісти
А леща почему не забрали?там же к гадалке не ходи,это оно написало :"Стерненко наш Бог",т к даже у шабуни,который тоже там был,на такое ума не хватило...и сцал под двери какой то человек с бородкой и в очечках...
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21.03.2021 11:24 Відповісти
😁👍
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21.03.2021 11:33 Відповісти
Интересно, наколотые апельсины найдут?
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21.03.2021 11:27 Відповісти
закрыто теперь неделю будут следствия потом неделю мыть будет так и было задумано чтоб сказать мы к вам по хорошему а вы разрисовали только забыли сказать чтоб мусоров вообще не было в оцеплении как раньше хотябы с нацгвардейцев возле двери такого нет нигде в мире возле капитолия или другого правительства ходят пару автоматчиков Аваков специально увел полицию прекрасно зная что такое может быть-зачем же тогда миллионы в бюджет выделили раз вы не смогли выставить хоть один эшелон как в прошлые разы ? почему не обеспечила порядок это что сабботаж?тогда Авакову не место- на фото 27 февраля когда полиции немного но было возле дверей потом полиция поблагодарила за мирный митингПравоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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21.03.2021 11:35 Відповісти
сли бы меня спросили: смывать- не смывать?
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
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21.03.2021 11:36 Відповісти
Найти, и наказать по максимуму, что бы думали дебилы головой а не жопой.
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21.03.2021 11:39 Відповісти
А наказати як у Нью ГУЛАГ відправити на примусові роботи? Туда потраплять 100% ветерани і мирняк, ті хто вийшов на мирну акцію, а не провокатори. До речі, можливо такі самі провокатори, які на людських емоціях захоплювали Крим і Донбас
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21.03.2021 11:53 Відповісти
Вопрос. Если такой приговор является результатом судебной реформы им. Порошенко, то почему протестующие пришли бить стекла к ОП, а не ко дворцу Порошенко в Козятине?
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21.03.2021 11:39 Відповісти
скажете мені, наприклад-скільки років тривала судова реформа в США, і заодно слова бєнядіктової, що вони успішно реформували судову систему?
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21.03.2021 11:45 Відповісти
А коли була така заява?
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21.03.2021 11:50 Відповісти
гугль в допомогу
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21.03.2021 11:52 Відповісти
Хоть гугль, хоть не гугль- все равно получиш....
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21.03.2021 11:56 Відповісти
погані в тебе сподівання.
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21.03.2021 11:58 Відповісти
Тому, що в ході гугля вихожу на такі натяки про правову систему, але не від Венедіктової, а набагато раніше озвучену. Прямо не знаю, що і думати. Без тебе не впораюся.
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21.03.2021 12:05 Відповісти
были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
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21.03.2021 12:07 Відповісти
Посмотри выше на предмет разговора. И вопрос состоял в том: где и когда Генпрокурор объявила об успешном окончании реформы судов.? И попробуй без оскорблений.
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21.03.2021 12:17 Відповісти
біднесенький...... то і нєфіг тут коменти строчити випускник Трускавця
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21.03.2021 12:15 Відповісти
хугель
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21.03.2021 11:59 Відповісти
о чем бы зебил не пытался "думать" - все равно получает своё, скрепное, мышебратское из трех букв ...
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21.03.2021 12:09 Відповісти
т.е. даже вы, зебилы, уверены в том что вовка-шмаркля - обычный зелох, кторый ничем не управляет в Украине а лишь тестирует сосен и айкосы? браво!))
а то были бы зебилы хоть чуток умнее расейских ватников - то знали бы что судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
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21.03.2021 12:07 Відповісти
Ну ніда співати оди баризі пєті мальдійському, він нічим не кращий від вовасіка оманського.
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21.03.2021 12:54 Відповісти
Зеленський виявився "засланим казачком" олігархів та випадковою людиною на посаді президента України.
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21.03.2021 11:42 Відповісти
про це всі розумні люди знали ще на початку 2019 року..
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21.03.2021 12:10 Відповісти
картинка потихеньку в мене складається..мітинг був за свавілля суддів,але з'явилися якісь провокатори і почали вандалити,усі рупори кремля і офісу президента в один голос почали звинувачувати Порошенка..так як їм не вдалось посадити Пороха і усунути з політичної арени по закону,тепер почали діяти іншими методами,адже всім ясно що рейтинг по усіх рейтингах партія ЄС набирає обертів і скоро обжене партію ЗЕленого лайна
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21.03.2021 11:57 Відповісти
Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5469
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21.03.2021 12:00 Відповісти
tZE inform
@tZEinform
·
53 хв
Наше мнение о вчерашнем событии.
Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику.
Это показало что никакой власти нет!!
Есть кучка трусов , проходимцев и клептоманов !!
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21.03.2021 12:04 Відповісти
Якщо воно зелене не чує то не потрібно дивуватися що люди стукаючи побили шибки.
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21.03.2021 12:09 Відповісти
Дайте лучше этим мусорам швабры и тряпки - к следующему митингу там всё должно быть убрано!
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21.03.2021 12:49 Відповісти
У тебя в Англии своих мусоров не хватает, что ты на наших гонишь???
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21.03.2021 13:58 Відповісти
Не пошкоджені двері, а розбиті дві невеликі шибки. Так, що не надо збільшувати того чого не було.
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21.03.2021 12:51 Відповісти
Теперь каждого вычислить,ведро с раствором в руки и пусть отмывают
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21.03.2021 12:52 Відповісти
Тебе на дівані ніхто нічого не питає. Люди тільки зараз просипаються і починають робити свою справу. Це тільки початок.
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21.03.2021 12:56 Відповісти
Який початок,давай пойдем по пути ордловцев и раскуячим все
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21.03.2021 13:00 Відповісти
По логике Бутусова в 14м громили госздания и издевались над гос символами сепары. А в 21м, Юра их называет патриотами....
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21.03.2021 13:56 Відповісти
И что они изучают? Кому адресована надпись ЛОХ?
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21.03.2021 13:03 Відповісти
Главный клоун пошол в передоз и обосрался походу
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21.03.2021 13:10 Відповісти
На Майдані не трощіли шибки та не знущалися над держ символами. Вчорашні - то ******** та провокатори.
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21.03.2021 13:54 Відповісти
Осмілюся запитати, а брифінг по винуватцям буде? Без брифінгу справа може не зрушити з місця. Та і відосик повинен послідувати.
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21.03.2021 13:56 Відповісти
А мне так нравится - у "дятлов"(так называю особ с диагнозом "скудоумие"), когда аргументация заканчивается сразу все вокруг становятся "зебилами". Это такой прикол!!!
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21.03.2021 16:23 Відповісти
мусора лжецы
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21.03.2021 18:09 Відповісти
 
 