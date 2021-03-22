Стерненко - Зеленскому: Призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны. ВИДЕО

Приговоренный к 7 годам лишения свободы за похищение человека одесский активист Сергей Стерненко обратился из СИЗО к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Письмо Стерненко Зеленскому член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский зачитал на видео для Youtube-канала Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко в письме.

Он подчеркнул, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.

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"Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил", - отметил активист.

Он также поблагодарил участников субботней акции под Офисом Президента за неравнодушие.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн