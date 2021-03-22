Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Граффити, оставленные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко, смывают со стен здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".

К зданию ОП пригнали машину, которая через шланг подает струю воды с моющим средством. Рабочие пробовали также оттереть надписи вручную.

После нескольких попыток сотрудники клининговой компании нашли эффективный способ избавить стены от краски: их обрабатывают спецсредством, "укрывают" пленкой, ждут 20-25 минут, снимают пленку и смывают краску струей воды с добавлением химикатов.

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Сегодняшняя мойка - предварительная. Большая часть уборки запланирована на завтра. Всего, по словам сотрудников клининговой компании, на то, чтобы отмыть здание понадобится 4 дня.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Фото "Сегодня"

























