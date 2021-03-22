Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Граффити, оставленные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко, смывают со стен здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".
К зданию ОП пригнали машину, которая через шланг подает струю воды с моющим средством. Рабочие пробовали также оттереть надписи вручную.
После нескольких попыток сотрудники клининговой компании нашли эффективный способ избавить стены от краски: их обрабатывают спецсредством, "укрывают" пленкой, ждут 20-25 минут, снимают пленку и смывают краску струей воды с добавлением химикатов.
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Сегодняшняя мойка - предварительная. Большая часть уборки запланирована на завтра. Всего, по словам сотрудников клининговой компании, на то, чтобы отмыть здание понадобится 4 дня.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
Фото "Сегодня"
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От тільки якби ж йому на пиці можна було усе те написати то ніхто б до того зданія і близько не підійшов. То ж тому у"бку посланіє написали.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал https://nv.ua/ukraine/events/sternenko-storonniki-aktivista-razbili-okna-i-obrisovali-zdanie-ofisa-prezidenta-novosti-ukrainy-50148987.html сторонников Сергея Стерненко «маргиналами, неонацистами и скинхедами из профашистских кругов».
https://nv.ua/ukraine/politics/gerashchenko-nazval-storonnikov-sternenko-neonacistami-i-skinhedami-novosti-ukrainy-50149256.html
цей підпис використовується багатьма, хто вважає мєнтів ублюдками.
І ще одне розкажи- чоому лахта обирає українські ніки та проксі США? Це ж які ви борошна терпите, вдаючи українців)
Я за гасло à la guerre comme à la guerre .
Тобто в 1789 році революційний натовп захопив Бастілію , визволив 6 в"язнів , повбивав 50 охоронців , захопив зброю там . Потім Гільятен свю машинку надав й почали рубати голови . А хліба все меньше , а голів усе більше . Стратили Луї Капета . Потім його жінку з Австії Марію-Антуанетту . Це 1793 рік . Потім Максиміл"ян Робісп"єр Дантона стратив , термідори стратили Робісп"єра з друзями - братами Сент-Жустами (1794) . Марата вбила Корде Шарлотта (1793) - до речі зовсім не роялистка , а жирондістка ...
Потім довго була Діректорія з її тотальною корупцією . Коротше ... майже 10 років французи вбивали один одного , міняли постійно щось . Декларативно в 1793 році прийняли Конституцію й "Декларацію прав людини і громадянина" йще в 1789 ...
Але усе це не працювало , а була війна , інфляція , терор й інколи голод .
Й тільки в 1799 році два колишніх якобінців (тобто гарячих прибічників Робісп"єра й Сент-Жуста) Жосеф Фуко й сам генерал Наполеон Бонапарт здійснили державний заколот й ліквідували Директорію .
Ліваки рахують Бонапарта диктатором , рахуют майже монархистом . Але ліберали й центристи стверджують, до Наполеон властно кажучи й створив ******** Європу . Й сприяв посиленню США теж . Бо й досі усі живуть властно кажучи по тому самому "громадянському кодексу Наполеона" ...
До речі , австріяка Бетховен (котрий Людвиг Ван) називав Бонапарта "душою Європи" !
Бо Наполеон був не теоретиком , не демагогом , а людиною дії й вчинків .
Й тому Жосеф Фуко й Талейран залишилися в історії Європи йще на роки після Наполеона .
Й реставрація монархії була неможливою саме завдяки кодексу . Бернандот (Жан Батіст) й досі є королевською дінастією в Шведції .
А то начитались Льва Толстого и по сей день оценивают Наполеона по злобно-карикатурному литерератрно-романном образу, придуманному Толстым. Между прочим в дневниках А.Чехова записано об этом несколько важных строк: "Толстой с каким-то ослиным упрямством, не достойным большого писателя, в каждой главе назойливо пишет карикатурный образ Наполеона. Вздор и глупость, которые не могут умалить роль этого великого человека, создавшего новую Европу, освободившего многие народы от многовекового господства одряхлевших феодальных монархий."
Хоча фіерична втеча усієї португальскої королівської родини аж до Бразилії не може не викликати добру посмішку . Але скажу так грецьке повстання проти османів в 1821 році було неможливо без впливу бонапартизму . Саме визволення італійців Наполеоном особисто надихнуло Лорда Байрона поїхати в Грецію й воювати за їх волю . Польске повстання 1830 року прямий наслідок . Гарібальді прямо вказував , що його кумір - Бонапарт .
Й наприкінець -- Лев Толстой він жив й дихав в часи царебвивць , терористів-есерів . Він й сам був за поглядами правий есер . Тобто -- проти монархії й будь якої централізованної влади . Він вірив в дух по суті азиятського народу . Він майже не виїзжав за кордон - на відміну від навіть Достоєвького й тим більш Тургенєва ...
А ось Пушкін хоч й жив в іншу епоху бо загинув в 37 років ... Але й він й все його оточення було в рази гострішими за висловленнями . Війну з Наполеоном він взагалом не любив згадувати , про проривалися характеристики не дуже патріотичні , бо його Бонапарт - античний герой , а його контр-его Александр Перший :
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В часи йще Пушкіна , "декабристів" навіть не приховували , що розуміли , що Бородіно програли , що Бонапарт зробив єдину помилку , що пішов не на Пітер , або не на Київ , а на Москву через й без війні напівголодні регіони . Й головною причиною програнної компанії те , що Бонапарт ставив дрібну задачу змусити Александра виконувати Тельзицьки умови при збереженні Московської імперії .
А як Пушкін висміював Кутузова з його "чайними церімоніями" ... Майже усі декабрісти були за констуційну монархію -- тобто за найменш кривавий й найбільш раціональний спосіб прогресу суспільного устрою .
Про що казати - в той самий час , коли у Франції правив король-громадянин Луї Філіп в Пітері 5 висших аристократів засудили на "четвертування" , 31 до відрубання голови топором ...
Хочу лише нагадати , що Жосеф Фуко в 1792 році був якобінцем й особисто голосував за страту Луї Шістнадцятого й Марії-Антуанетти ... Але ж в часи реставрації (Луї Вісімндадцятого) його не тільки не стратили , а йще 5 років тримали на посаді . Й це після того як разом з Неєм пообіцяли привезти "узурпатора" в залізній клітині в Париж , перекинулись знову на бік Бонапарта ... Потім після Ватерлоо маршала Нея роялисти-офіцери стратили , а ось Фуко знов таки залишили . А Талейран -- той взагалом до другої революції протягнув при усіх республіках й монархіях . Бо півторюю - реформи Наполеона унеможливлювали суттєву реставрацію , бо вони створили ************* на той момент історії систему управління й регулювання не тільки політичними процесами , а й економічними та соціальними .
Даже современная Франция 2021 года, 200 лет спустя после смерти Наполеона,
всеми своими успехами в политическом и экономическом развитии обязана условно говоря на 70-80 % исключительно тому строю и укладу государства и страны в целом, системе администрации и системе образования, которые были созданы Наполеоном за 15 лет его правления.
сепарів" - є виключно "колабори" , себто на простій мові - зрадники !
Щось мені підказує, що ти піздиш )
Забыли или никогда не знали про криобластинг.
Ну і змінювати тему з міжнародної підтримки прагнень справедливості на еміграцію, це взагалі жалюгідний хід. Ну і на майбутнє: Перехід на ломану українську не робить тебе переконливіше
Якщо б тобі було плювати ти б не відповідав, а тебе заділо і в тебе палає. І це приємно
А что ты там пишешь, это же бред больного, никому не интересно. Даже твоим собратьям - таким же проплаченным скотам.
А твої - ні. У тебе люто палає ))
Ні, я просто бачу, що в тебе пригорає і відверто з тебе знущаюсь, тому що ти даєш привід і тому що це весело
Ти можеш скільки завгодно казати що у тебе не горить, але наша дискусія вже другий день не дає тобі спокою, ти все ще тут і намагаєшся доказати мені як у тебе не бомбить
Тебе нечего доказывать, ты - погань, у которой все плохо. Пишу, чтобы ты это знал, а не корчил из себя человека. Тебе весело? Да брось? у тебя же нет ни стыда ни ума. Куда уж тут веселиться? Ну, разве что, идиоту, каким ты и есть.
Тут нет никакой дискуссии. Наблюдаю. за твоей деградацией.
А вот то, что тебя тянет на место твоих испражнений, еще раз доказывает: гнуснее продажного тролля нет ничего.
Продолжай какать дальше. Ведь ты для этого тут и сидишь.
Ні, ти пишеш, тому що у тебе досі палає, адже я убрав тебе з одного коменаря, на який в тебе не найшлось аргументів і ти загорівся, почавши переходити на особистості та образи, адже окрім них тобі просто нічого сказати і ти це розумієш і саме тому палаєш
І так, мені смішно.
"Чей Крым, свинособака? Не ссы, выскажи свое мнение".
ПРЕЗИДЕНТ - ЛОХ
авт..народ України!
P.S. Важко з цим посперечатись..
А здесь парни за 2 000 000 делают работу которая стоит 50 000
Те чё, жалко что ЗЕ заработает на "помойке" фасада 1 950 000?
Проблем то нету, к этому утырку всё равно в гости никто не ездит. Козырять фасадом нету перед кем.
А зараз зарано
Не чує ? Побачить
https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
Они на весь мир требовали от Президента вмешаться в решение суда?
Как это выглядит для наших западных друзей?
Разів зо 5 воно тлумачило даходчіва на русскам кому вигідний був той екстримізм , без прізвища але товстими нятками, у той часк коли вони з Аваковим склеюють державу. Коли ж Чейгоз запитав Гантошу, чому у пресрелізі мінмістерства немає звинуваченя людини без прізвищза але бувшого президента, ВОНО СКАЗАЛО ЩО ТО ЙОГО ОСБИСТА ДУМКА , НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО ВІН ПОСАДОВА ОСОБА.
Кои почала васпітивать Люся, організатр мітингу взагалі сказав - а що тут робить ця істота шо посла на ХХХ за, те як зреагував на прохання спілкуватись про справи службові українською Але з Люсі теж хоч с..и йому в очі- то божа роса...
Самое противное было когда олигарх оскорблял сам себя когда называл конкурента "наркоманом-клоуном" и продул ему майжэ в сухую.
Собрал (что бы сгладить позор) Дякул, свез со всех своих предприятий ну и трохы прикупил " профессиональных митингарей" До такого никогда ни один проигравший кандидат не додумался.
Противно когда рейтинг НЕдовиры зашкаливает, а он Дякул организовывает.