Із будівлі ОП змивають написи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Графіті, залишені учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка, змивають зі стін будівлі Офісу Президента на вул. Банковій у Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сегодня".

До будівлі ОП пригнали машину, яка через шланг подає струмінь води з миючим засобом. Працівники пробували також відтерти написи вручну.

Після декількох спроб співробітники клінінгової компанії знайшли ефективний спосіб позбавити стіни від фарби: їх обробляють спецзасобом, "вкривають" плівкою, чекають 20-25 хвилин, знімають плівку і змивають фарбу струменем води з додаванням хімікатів.

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Сьогоднішня мийка - попередня. Велика частина прибирання запланована на завтра. Усього, за словами співробітників клінінгової компанії, на те, щоб відмити будівлю, знадобиться 4 дні.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Фото "Сегодня"

























