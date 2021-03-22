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Із будівлі ОП змивають написи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Графіті, залишені учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка, змивають зі стін будівлі Офісу Президента на вул. Банковій у Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сегодня".

До будівлі ОП пригнали машину, яка через шланг подає струмінь води з миючим засобом. Працівники пробували також відтерти написи вручну.

Після декількох спроб співробітники клінінгової компанії знайшли ефективний спосіб позбавити стіни від фарби: їх обробляють спецзасобом, "вкривають" плівкою, чекають 20-25 хвилин, знімають плівку і змивають фарбу струменем води з додаванням хімікатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші"

Сьогоднішня мийка - попередня. Велика частина прибирання запланована на завтра. Усього, за словами співробітників клінінгової компанії, на те, щоб відмити будівлю, знадобиться 4 дні.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Фото "Сегодня"

Із будівлі ОП змивають написи 01
Із будівлі ОП змивають написи 02
Із будівлі ОП змивають написи 03
Із будівлі ОП змивають написи 04
Із будівлі ОП змивають написи 05
Із будівлі ОП змивають написи 06
Із будівлі ОП змивають написи 07
Із будівлі ОП змивають написи 08
Із будівлі ОП змивають написи 09
Із будівлі ОП змивають написи 10
Із будівлі ОП змивають написи 11
Із будівлі ОП змивають написи 12
Із будівлі ОП змивають написи 13

протест (2398) вандалізм (430) прибирання (33) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+36
Со здания ОП смывают надписи - Цензор.НЕТ 7014. .
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22.03.2021 18:01
+35
Із будівлі ОП змивають написи - Цензор.НЕТ 9078
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22.03.2021 18:11
+29
ОПа, як повія, змила макіяж і забула!
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22.03.2021 18:00
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Ха ха, простесты дело токсичное...
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22.03.2021 18:32 Відповісти
Лучше б гаранту на морде это все написали. Ну, а в целом, его можно "поздравить" с очередным витком народной "любви". Хотя вандализмом заниматься не стоило, все же из денег налогоплательщиков потянут.
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22.03.2021 18:35 Відповісти
Згоден на усі 100% 👍
От тільки якби ж йому на пиці можна було усе те написати то ніхто б до того зданія і близько не підійшов. То ж тому у"бку посланіє написали.
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22.03.2021 23:29 Відповісти
Заодно и хозяина помойте
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22.03.2021 18:36 Відповісти
к нему с детства так прилипло, что не отмоешь !
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22.03.2021 19:09 Відповісти
а с ершиком и кислотой не пробовали говорят помогает исчезает и дерьмо и тот кого моют очень удобно два в одном
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22.03.2021 19:15 Відповісти
Не помити а змити
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22.03.2021 19:47 Відповісти
та дерьмо смоется и снова всплывет а кислотой тщательно помыть и нет проблем
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22.03.2021 20:06 Відповісти
Геращенко сказал, что это нарисовали нацисты и скинхеды
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22.03.2021 18:37 Відповісти
скінхеди живуть на рашці
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22.03.2021 18:42 Відповісти
Да я не спорю, просто это сказал не я
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал https://nv.ua/ukraine/events/sternenko-storonniki-aktivista-razbili-okna-i-obrisovali-zdanie-ofisa-prezidenta-novosti-ukrainy-50148987.html сторонников Сергея Стерненко «маргиналами, неонацистами и скинхедами из профашистских кругов».

https://nv.ua/ukraine/politics/gerashchenko-nazval-storonnikov-sternenko-neonacistami-i-skinhedami-novosti-ukrainy-50149256.html
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22.03.2021 18:48 Відповісти
геращ збрехав.
цей підпис використовується багатьма, хто вважає мєнтів ублюдками.
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22.03.2021 19:02 Відповісти
A.C.A.B. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 аббревиатура , часто используемая как тюремная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 татуировка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»), также может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты - ублюдки») или, в зависимости от того, кто интересуется, «Always Carry A Bible» («Всегда носи с собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библию »)https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-Woodman2009-1 [1] . Британская https://ru.wikipedia.org/wiki/Oi Oi! -группа https://ru.wikipedia.org/wiki/4-Skins 4-Skins популяризировала сокращение A.C.A.B. c помощью песни с одноименным названием в 1979 году. В настоящее время широко употребляется как фраза и тату среди европейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B футбольных хулиганов https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-2 [2] . Также данный лозунг часто используется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B скинхедами разного толка. Слоган также иногда изображается как 1312, в соответствии с положением этих букв в латинском алфавите, или как комбинация игральных карт «туз-3-туз-2» (A3A2).
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23.03.2021 09:40 Відповісти
Репутацію зеленського складніше відмити, ніж ці стіни
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22.03.2021 18:38 Відповісти
В 2014м на Донбассе те, шо трощили держустановы и издевались над госсимволами то были сепары. В Киеве в 2021м те, шо трощили держустановы и издевались над госсимволами, то были патриоты. Смотрите не перепутайте!!!
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22.03.2021 18:39 Відповісти
Якби патріоти не обсиралися а діяли жорстоко як москалі, ніякого лугандону би і не було.
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22.03.2021 18:42 Відповісти
Кац, а ти не бачиш різниці?
І ще одне розкажи- чоому лахта обирає українські ніки та проксі США? Це ж які ви борошна терпите, вдаючи українців)
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22.03.2021 18:59 Відповісти
Відчуваєш жаль до презедента?
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22.03.2021 18:52 Відповісти
Я особисто згадую вий порохоботських собак Баскервилєй на болотах 2014... 2018 року про усяких "шатунів" ...
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22.03.2021 19:01 Відповісти
А ти чий пес будеш? Бо бачу ця тема тобі рідна))) доречі, коли там путч, анонсований зеленими?)))
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22.03.2021 19:06 Відповісти
Для мене один хер, що ЗЕ-кловун, що Шоколадні , що (розумово) ЗАЖОПінці ... Хоча Жопоблок в умовах війни це взагалом зашквар - вороги !

Я за гасло à la guerre comme à la guerre .
Тобто в 1789 році революційний натовп захопив Бастілію , визволив 6 в"язнів , повбивав 50 охоронців , захопив зброю там . Потім Гільятен свю машинку надав й почали рубати голови . А хліба все меньше , а голів усе більше . Стратили Луї Капета . Потім його жінку з Австії Марію-Антуанетту . Це 1793 рік . Потім Максиміл"ян Робісп"єр Дантона стратив , термідори стратили Робісп"єра з друзями - братами Сент-Жустами (1794) . Марата вбила Корде Шарлотта (1793) - до речі зовсім не роялистка , а жирондістка ...
Потім довго була Діректорія з її тотальною корупцією . Коротше ... майже 10 років французи вбивали один одного , міняли постійно щось . Декларативно в 1793 році прийняли Конституцію й "Декларацію прав людини і громадянина" йще в 1789 ...
Але усе це не працювало , а була війна , інфляція , терор й інколи голод .
Й тільки в 1799 році два колишніх якобінців (тобто гарячих прибічників Робісп"єра й Сент-Жуста) Жосеф Фуко й сам генерал Наполеон Бонапарт здійснили державний заколот й ліквідували Директорію .
Ліваки рахують Бонапарта диктатором , рахуют майже монархистом . Але ліберали й центристи стверджують, до Наполеон властно кажучи й створив ******** Європу . Й сприяв посиленню США теж . Бо й досі усі живуть властно кажучи по тому самому "громадянському кодексу Наполеона" ...
До речі , австріяка Бетховен (котрий Людвиг Ван) називав Бонапарта "душою Європи" !
Бо Наполеон був не теоретиком , не демагогом , а людиною дії й вчинків .
Й тому Жосеф Фуко й Талейран залишилися в історії Європи йще на роки після Наполеона .
Й реставрація монархії була неможливою саме завдяки кодексу . Бернандот (Жан Батіст) й досі є королевською дінастією в Шведції .
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22.03.2021 20:49 Відповісти
Блистательный и очень поучительный в историческом плане текст: большой респект уважаемому Виктору Елкуну. Не статья, а настоящий мини-курс истории Европы нового времени: абсолютная точность в характеристике Наполеона, как создателя новой Европы свободных наций, основанной на Праве и законности.

А то начитались Льва Толстого и по сей день оценивают Наполеона по злобно-карикатурному литерератрно-романном образу, придуманному Толстым. Между прочим в дневниках А.Чехова записано об этом несколько важных строк: "Толстой с каким-то ослиным упрямством, не достойным большого писателя, в каждой главе назойливо пишет карикатурный образ Наполеона. Вздор и глупость, которые не могут умалить роль этого великого человека, создавшего новую Европу, освободившего многие народы от многовекового господства одряхлевших феодальных монархий."
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23.03.2021 00:40 Відповісти
Ну не усе так просто казати . Звільнення народів було (на превеликий жаль) тимчасовим й не доведенним до логічного кіньця . Португальці й шпанці явно були не готові до вільного життя .
Хоча фіерична втеча усієї португальскої королівської родини аж до Бразилії не може не викликати добру посмішку . Але скажу так грецьке повстання проти османів в 1821 році було неможливо без впливу бонапартизму . Саме визволення італійців Наполеоном особисто надихнуло Лорда Байрона поїхати в Грецію й воювати за їх волю . Польске повстання 1830 року прямий наслідок . Гарібальді прямо вказував , що його кумір - Бонапарт .
Й наприкінець -- Лев Толстой він жив й дихав в часи царебвивць , терористів-есерів . Він й сам був за поглядами правий есер . Тобто -- проти монархії й будь якої централізованної влади . Він вірив в дух по суті азиятського народу . Він майже не виїзжав за кордон - на відміну від навіть Достоєвького й тим більш Тургенєва ...
А ось Пушкін хоч й жив в іншу епоху бо загинув в 37 років ... Але й він й все його оточення було в рази гострішими за висловленнями . Війну з Наполеоном він взагалом не любив згадувати , про проривалися характеристики не дуже патріотичні , бо його Бонапарт - античний герой , а його контр-его Александр Перший :

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В часи йще Пушкіна , "декабристів" навіть не приховували , що розуміли , що Бородіно програли , що Бонапарт зробив єдину помилку , що пішов не на Пітер , або не на Київ , а на Москву через й без війні напівголодні регіони . Й головною причиною програнної компанії те , що Бонапарт ставив дрібну задачу змусити Александра виконувати Тельзицьки умови при збереженні Московської імперії .
А як Пушкін висміював Кутузова з його "чайними церімоніями" ... Майже усі декабрісти були за констуційну монархію -- тобто за найменш кривавий й найбільш раціональний спосіб прогресу суспільного устрою .
Про що казати - в той самий час , коли у Франції правив король-громадянин Луї Філіп в Пітері 5 висших аристократів засудили на "четвертування" , 31 до відрубання голови топором ...
Хочу лише нагадати , що Жосеф Фуко в 1792 році був якобінцем й особисто голосував за страту Луї Шістнадцятого й Марії-Антуанетти ... Але ж в часи реставрації (Луї Вісімндадцятого) його не тільки не стратили , а йще 5 років тримали на посаді . Й це після того як разом з Неєм пообіцяли привезти "узурпатора" в залізній клітині в Париж , перекинулись знову на бік Бонапарта ... Потім після Ватерлоо маршала Нея роялисти-офіцери стратили , а ось Фуко знов таки залишили . А Талейран -- той взагалом до другої революції протягнув при усіх республіках й монархіях . Бо півторюю - реформи Наполеона унеможливлювали суттєву реставрацію , бо вони створили ************* на той момент історії систему управління й регулювання не тільки політичними процесами , а й економічними та соціальними .
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23.03.2021 05:33 Відповісти
Абсолютный блеск изложения, ув. Виктор: ясно, кратко, но исключительно содержательно. Очень системный глубокий подход к анализу наполеоновской эпохи.
Даже современная Франция 2021 года, 200 лет спустя после смерти Наполеона,
всеми своими успехами в политическом и экономическом развитии обязана условно говоря на 70-80 % исключительно тому строю и укладу государства и страны в целом, системе администрации и системе образования, которые были созданы Наполеоном за 15 лет его правления.
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23.03.2021 07:04 Відповісти
Нема неяких "сепарів" - є виключно "колабори" , себто на простій мові - зрадники !
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22.03.2021 19:03 Відповісти
Доречі, а хто захоплював адмінбудівлі на Донбасв? Не нагадаєш? Мотороли, пітерські руфери та інша кацапська наволоч. То до чого тут твій висер?
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22.03.2021 19:05 Відповісти
Покажи мені де у Києві 21 року розірвані прапори чи збиті кувалдами на землю герби ?
Щось мені підказує, що ти піздиш )
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22.03.2021 20:18 Відповісти
В люстерко подивись щоб киздуна побачити!!!!
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22.03.2021 22:16 Відповісти
Ти краще пруфи розірваних прапорів та розбитих гербів у Києві давай, піздабол )
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23.03.2021 00:49 Відповісти
Зеля и его офис не гос.символы.Учи сепар Конституцию Украины, там все прописано по пунктам, что такое гос.символы,про зедебила там нет ни слова.
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22.03.2021 20:38 Відповісти
Пошло в мухосрань, животное кацапаидное!!!!
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22.03.2021 22:14 Відповісти
Мойщики хорошо подзаработали. Спрашивают, когда следующая сходка дебилов?
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22.03.2021 18:48 Відповісти
Із будівлі ОП змивають написи - Цензор.НЕТ 6317
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22.03.2021 18:58 Відповісти
Спец средство на гранитной поверхности еще годится, но вот на оконных рамах и штукатуре - совсем плохо, будут заметны следы.
Забыли или никогда не знали про криобластинг.
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22.03.2021 18:59 Відповісти
Вологостійку фарбу водою змивати, ще тупішого не бачив.
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22.03.2021 19:05 Відповісти
Зачем смывать? Все соответствует оригиналу ...
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Взагалі то будівля не клована зеленого, а це один із державний символів. Сьогодні там клован, а завтра хто буде? От будинок клована нехай і розмальовують, а мені особисто прикро, що таке витворяють. Я не берусь оцінювати поступки Стерненка, для того, щоб висловити свою думку треба знати всі деталі справи. А я їх не знаю, а те що пишуть... Пишуть багато...Толку мало... На мою думку таке робити не можна. Йдіть до клована додому і там розмальовуйте...
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22.03.2021 22:47 Відповісти
Да ты шооо? А твоя жопа к дивану приклеилась ?
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22.03.2021 23:49 Відповісти
От із-за таких дебілів як ти та оді "**********" шо розмальовують та ходять по всяким акціям за гроші, до сих пір в нас порядку немає. Можеш не дякувати, для мене ти покидьок.
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23.03.2021 19:13 Відповісти
ЗЕботи своїми шершавими язиками вилизали б набагато краще та ще й за копійки ))
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22.03.2021 19:23 Відповісти
Недавно мы все возмущались рогатым чертом и прочей пошестью, прорвавшимся в американский Капитолий. Сегодня мы восхищаемся и прославляем наше, украинское, быдло. Можно не любить личность президента, можно критиковать, можно смеяться и презирать его, как человека. Но как можно уничтожать свое государство и помогать смехачу разрушать его в том числе и такими действиями. Над нами уже смеется весь цивилизованный мир. Мои друзья из Канаде говорят: вы что там все - с ума посходили? И почему полиция не пресекает такой беспредел?
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22.03.2021 19:30 Відповісти
ЦЕ НАД ВАМИ СЛУГАМИ БИДЛОВАТИМИ РЕГОЧУТЬ.
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22.03.2021 20:27 Відповісти
Ніяких друзів у канаді у тебе нема, та і не сміється ніхто, а ось ця теза "над вами все смеются, хохли тупиє" добре нам всім відома з часів Революції Гідності, коли русня та інший бруд монотонно волала що "над вами весь світ сміється", у той час коли протестувальники тримали лінію перед беркутом, чи коли ішли із одними щитами на снайперів. А чи сміявся хтось тоді ? Звісно що ні, весь світ підтримував наші демократичні прагнення от так і зараз, весь світ бачить і підтримує наші прагнення справедливості та реформ
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22.03.2021 20:28 Відповісти
Це ти щось прохрюкав? Як би ти був розумною людиною, то писав би не гаслами, а дивився правді у очі. Світ дивиться ы бачить, як біжать з країни ти, хто не хоче жити середь бидла, як, наприклад, ти. Біжуть до Європи, до Америки, українці всюду адаптуються, повсюди знаходять собі застосування і всюди в пошані. І скрізь говорять правду, залишаючись чесними й працьовитими людьми
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22.03.2021 20:49 Відповісти
Який ти смішний, андрюшка. Я то якраз розумна людина, хоча б тому, що я зміг з легкістю заткнув тебе за пояс без переходу на особистості, з чим ти не впорався після другого коментаря, коли пригорів через брак аргументів
Ну і змінювати тему з міжнародної підтримки прагнень справедливості на еміграцію, це взагалі жалюгідний хід. Ну і на майбутнє: Перехід на ломану українську не робить тебе переконливіше
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23.03.2021 00:47 Відповісти
Мне плевать, что ты смог или не смог. Ты еще раз доказал, что ты глуп и туп, как сивый мерин.
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23.03.2021 17:53 Відповісти
> Мне плевать

Якщо б тобі було плювати ти б не відповідав, а тебе заділо і в тебе палає. І це приємно
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23.03.2021 18:36 Відповісти
"Приємно?" Так это твоя скотская работа тролля. Скотом родился, скотом и подохнешь. А все твои эмоции деланные. На самом деле у тебя гнилая душонка, но и в ней "кошки скребут". А отвечаю, чтобы ты знал, как на тебя реагируют. Прочитают другие.
А что ты там пишешь, это же бред больного, никому не интересно. Даже твоим собратьям - таким же проплаченным скотам.
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24.03.2021 07:06 Відповісти
> все твои эмоции деланные.

А твої - ні. У тебе люто палає ))
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24.03.2021 13:21 Відповісти
Это так тебе хотелось бы. Но... Строишь из себя психолога? Раскрою тебе глаза: из лушпаек психологов не выходит. Из тебя получился только кал.
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24.03.2021 14:41 Відповісти
> Строишь из себя психолога?

Ні, я просто бачу, що в тебе пригорає і відверто з тебе знущаюсь, тому що ти даєш привід і тому що це весело
Ти можеш скільки завгодно казати що у тебе не горить, але наша дискусія вже другий день не дає тобі спокою, ти все ще тут і намагаєшся доказати мені як у тебе не бомбить
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Ты, как видим, самый бездарный и тупой тролль. Плохая наследственность?
Тебе нечего доказывать, ты - погань, у которой все плохо. Пишу, чтобы ты это знал, а не корчил из себя человека. Тебе весело? Да брось? у тебя же нет ни стыда ни ума. Куда уж тут веселиться? Ну, разве что, идиоту, каким ты и есть.
Тут нет никакой дискуссии. Наблюдаю. за твоей деградацией.
А вот то, что тебя тянет на место твоих испражнений, еще раз доказывает: гнуснее продажного тролля нет ничего.
Продолжай какать дальше. Ведь ты для этого тут и сидишь.
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24.03.2021 17:30 Відповісти
> Пишу, чтобы ты это знал

Ні, ти пишеш, тому що у тебе досі палає, адже я убрав тебе з одного коменаря, на який в тебе не найшлось аргументів і ти загорівся, почавши переходити на особистості та образи, адже окрім них тобі просто нічого сказати і ти це розумієш і саме тому палаєш
І так, мені смішно.
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24.03.2021 19:56 Відповісти
С тобой все ясно, ты - зацикленная русская свинособака, которая сама пишет, сама поясняет, сама смеется. Жаль тебя, ты самый примитивный тролль, которого встречал. Ты от своей глупости даже не можешь понять своей ублюдочности, ты смеешься и сам не знаешь почему. У тебя просто нет других поводов, настолько ты непроходимо туп. Ошибка природы? Или жертва аборта.
"Чей Крым, свинособака? Із будівлі ОП змивають написи - Цензор.НЕТ 4087 Не ссы, выскажи свое мнение".
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24.03.2021 21:43 Відповісти
АВАКОВ - ЛОХ
ПРЕЗИДЕНТ - ЛОХ
авт..народ України!

P.S. Важко з цим посперечатись..
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22.03.2021 19:40 Відповісти
важко, але є ще одна проблема, наріт теж лох, бо дозволив щоб оте ним керувало.
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22.03.2021 21:40 Відповісти
Мало не забув...МУСАРА - ПІДАР#СИ....А Зеленський - ЛОХ
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22.03.2021 19:46 Відповісти
Когда группа малолеток полчаса гадила на фасад здания, все здесь кричали Ура! и Правильно! Когда рабочие люди весь день уродуются, чтобы снять эту грязь, зрители говорят Фу! Это не так и неправильно! Что-то неправильное с людьми происходит, не?
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22.03.2021 19:47 Відповісти
Не уродуються а просто працюють і нічого такого особливого в цьому нема
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22.03.2021 19:50 Відповісти
Угу, там люди писали от чистой совести,
А здесь парни за 2 000 000 делают работу которая стоит 50 000
Те чё, жалко что ЗЕ заработает на "помойке" фасада 1 950 000?
Проблем то нету, к этому утырку всё равно в гости никто не ездит. Козырять фасадом нету перед кем.
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22.03.2021 20:38 Відповісти
Безумие нарастает.
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22.03.2021 20:50 Відповісти
Нє. Змивати треба б було перед в'їздом наступного президента.
А зараз зарано
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22.03.2021 22:05 Відповісти
Понятно. Обгадились написать послание уроду на его домике который не знаете где находится.
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23.03.2021 00:00 Відповісти
Ура кричали только идиоты и соевая ботва. Нормальные люди не одобряют подобное поведение.
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23.03.2021 10:09 Відповісти
Могли б особливо не старатись, наступного разу або ще раз розмалюємо, або взагалі закидаємо коктейлями, в залежності від вироку апеляції
Не чує ? Побачить
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22.03.2021 20:19 Відповісти
Проще и дешевле было бы купить несколько бутылок этилацетата
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22.03.2021 20:41 Відповісти
Протестанты фуфлыжные. Только напачкать и нагадить способны.
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22.03.2021 21:40 Відповісти
То ли ты знатный жопозализывач;
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22.03.2021 23:50 Відповісти
Быдло, даже протестовать не способное.😀😀😀
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23.03.2021 07:38 Відповісти
Чувак із ніком "суд лінча" осуджує поведінку розлюченого натовпу
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23.03.2021 00:51 Відповісти
Я осуждаю жлобство, скудоумие, примитивность мышления и быдлячество. 😀😀😀
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23.03.2021 07:37 Відповісти
не нойте Аваковы если бы вас так как вчера в Англии полицейские машины превернули и спалили били витрины как завыли бы сильно нежные то что вы со Стерненко сделали и Антоненко кинули в тюрьму это еще мягко посмотрите как в Европе делают с копами вчера https://www.youtube.com/watch?v=XV1kRyJJbm8 Thugs burn cop vans, wreck a police station and attack officers in Bristol 'Kill the Bill' rampage и

https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 21:51 Відповісти
Работникам клиринговой компании уже сообщили, что это стоило два миллиона гривен?
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22.03.2021 22:14 Відповісти
В роди в цирк заходишЬ к ЗЕ... Все цветное цирковое прям праздник.
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22.03.2021 23:00 Відповісти
А почему не в твою?
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22.03.2021 23:54 Відповісти
Дебилы. Заставить самих смывать своё творчество убогое.
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22.03.2021 23:03 Відповісти
У тебя сколько жоп зализать за смену надо ?
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22.03.2021 23:52 Відповісти
Лягавих провокаторів заставити працювати
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22.03.2021 23:54 Відповісти
А хто змиє лайно-Зє
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22.03.2021 23:53 Відповісти
Писала кучка идиотов.
Они на весь мир требовали от Президента вмешаться в решение суда?
Как это выглядит для наших западных друзей?
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23.03.2021 09:44 Відповісти
Президент и без просьб руководит судами через Портнова и прочих уродов...
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Пусть бы остались надписи....До конца каденции зелёного Дуремара... Там правда написана....
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23.03.2021 17:11 Відповісти
Дивну дискусію учора затіяв Гантоша - разів 5 повторив "екстримісти", потім, коли Айвазовська заперечила, що 99 відсотків були просто протестуючі громадяни й декілька провокатроів- воно подякувало , що так не усі бли нацистами...
Разів зо 5 воно тлумачило даходчіва на русскам кому вигідний був той екстримізм , без прізвища але товстими нятками, у той часк коли вони з Аваковим склеюють державу. Коли ж Чейгоз запитав Гантошу, чому у пресрелізі мінмістерства немає звинуваченя людини без прізвищза але бувшого президента, ВОНО СКАЗАЛО ЩО ТО ЙОГО ОСБИСТА ДУМКА , НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО ВІН ПОСАДОВА ОСОБА.
Кои почала васпітивать Люся, організатр мітингу взагалі сказав - а що тут робить ця істота шо посла на ХХХ за, те як зреагував на прохання спілкуватись про справи службові українською Але з Люсі теж хоч с..и йому в очі- то божа роса...
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23.03.2021 17:18 Відповісти
просто протестуючих майже нэ бувае!
Самое противное было когда олигарх оскорблял сам себя когда называл конкурента "наркоманом-клоуном" и продул ему майжэ в сухую.
Собрал (что бы сгладить позор) Дякул, свез со всех своих предприятий ну и трохы прикупил " профессиональных митингарей" До такого никогда ни один проигравший кандидат не додумался.
Противно когда рейтинг НЕдовиры зашкаливает, а он Дякул организовывает.
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23.03.2021 19:21 Відповісти
АЙВАЗОВСЬКА +100
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23.03.2021 17:19 Відповісти
Рукописи не горят!
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23.03.2021 18:39 Відповісти
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