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Ермак: Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта

Ермак: Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта

Случившееся возле ОП 20 марта не является мирным протестом, участники акции изначально были настроены на провокацию конфликта.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак на онлайн-встрече с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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Топ комментарии
+48
Провокатор лучше всех знает про провокации.
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22.03.2021 20:11
+40
Кем настроены? Уточните, завхоз вы грёбанный, кем были настроены? Кто, так сказать, их настраивал?
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22.03.2021 20:11
+30
А коли створять в нас в країні групу по розслідуванню зливу операції по вагнерівцям?
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22.03.2021 20:12
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Акция конечно интересна,но если вместо Авакова его пост займет Портнов,вы будете в такой дупе фанатики Стерненко...
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22.03.2021 20:44 Ответить
Есть маленький вопрос - где была муниципальная варта Кличка, которая должна была следить за общественным порядком возле администрации?
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22.03.2021 20:44 Ответить
Есть другой маленький вопрос. Кто поджигал фаеры на крыше #ОПы и как он туда попал?
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22.03.2021 20:50 Ответить
Вообще-то писали, что в офисе находились для охраны вооруженные люди, в том числе снайперы на крыше...а вот кто запускал фаеры, салюты и феерверки, которые взрывались у стен офиса и возле крыши, все в курсе!
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22.03.2021 21:01 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 9840
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22.03.2021 21:02 Ответить
Эти две разные фото, сделанные с разных точек мне ни о чем не говорят!
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22.03.2021 21:07 Ответить
Не Карлсон ли?
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22.03.2021 21:08 Ответить
а повинна була? При наявності Нацгварді?
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22.03.2021 20:52 Ответить
Одно другому - не мешает...И во вторых сколько там было Нацгвардии?
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22.03.2021 21:04 Ответить
Есть большой вопрос-почему 2000 аваковских рыл из подворотен смотрели,как какой то мужик обсыкает двери ОПЫ ?
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22.03.2021 20:58 Ответить
Один из этих рыл в сети написал, что они были готовы, но не было команды разогнать эту "нечисть".
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22.03.2021 21:11 Ответить
Вопрос хороший! Я бы еще добавил - "Зеля, ты и в следующий раз будешь смотреть как твои двери обсыкает какой-то мужик?"
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22.03.2021 21:13 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 1092
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22.03.2021 21:59 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2142
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22.03.2021 22:00 Ответить
Сергей Поярков в Ютьюбе объяснил на пальцах почему эта акция оказалась Тупой по полному Тарифу,и киевляне не пойдут в следующий раз поддержать Стерненко...,вот такой итог малята...
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22.03.2021 20:50 Ответить
поярков, ермак, татаров, портнов из одной команды.
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22.03.2021 20:54 Ответить
художники?
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23.03.2021 02:16 Ответить
Это гораздо хуже.
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23.03.2021 05:41 Ответить
Ага,Серега Поярков Штирлиц... Крысы Путлера Анекдот для дебилов....
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22.03.2021 20:55 Ответить
Агент Козырь должен сидеть в тюрьме.
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22.03.2021 20:58 Ответить
у тебя подьезд обоссаный. Иди мой, деятель)
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22.03.2021 21:04 Ответить
Чому цей "ясновидячий" сирун не вийшов до люду і не пояснив:-"что такое хорошо и, что такое плохо?"- ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
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22.03.2021 21:04 Ответить
А ты в следующий раз выйди и разрули. Не сможешь разрулить - отдайся в руки протестующих.

Даю 9 из 10, что повешение Ермака сразу успокоит "провокаторов".
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22.03.2021 21:08 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 8509
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22.03.2021 21:10 Ответить
https://twitter.com/OKazymov

https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1373951340242698247 8 ч

Даа) прям неожиданно как.
Никогда не боролся Аваков с Аваковым, и вот опять!
Но в итоге цель опрокинуть Зеленского, как и в случае с Порошенко уже было, аваков разыгрывает одну и ту же тактику с ручными активистами. И она на удивление работает...

Финалом всей этой истории по идее должно стать президенство авакова, иначе он никому спокойствия не даст. У чувака уже своя армия частная, плюс менты, плюс "активисты" на побегушках... Ну или если он от короны какой нибудь умрет, это самый благоприятный исход для Украины.
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22.03.2021 21:51 Ответить
Таки вірно сказано, що не дихне як не брехне.
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22.03.2021 21:15 Ответить
На провокацию конфликта были настроены те, кто вынес неправовой приговор Стерненко...кто дал полиции команду не вмешиваться... кто не вышел к протестующим принять их требования и хотя бы что-то им сказать..Но сказать им было нечего..Потому что они знают, про себя , что они черти...Им просто хоется безмолвного быдла...чтоб им никто про это не говорил....
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22.03.2021 21:18 Ответить
Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта - Ермак

ХХХХ
Ермак, та в принципе абсолютно монопенисуально на что были настроены протестующие. Знаешь что сейчас не одночленно? То, что ты должен взять в руки ведро с тряпкой и пойти смывать надписи. А чтобы они не появлялись впредь, тебе, как завхозу следует организовать службу УГО, а не по дворам прятать во время протестов.
А то, что тебе твою башку отбить хотят, так ето у тебя, козла и вражины карма такая. Протест с конфликтом называется
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22.03.2021 21:23 Ответить
Нагадую, що вчора після протестів викрали письменника, видавця і ветерана https://gazeta.ua/articles/life/_protest-pid-op-nazvali-imya-zatrimanogo-jomu-**********-7-rokiv/1021298 Влада Сорда .
Я кажу "викрали", бо це не було затримання. Його просто запакували у машину і повезли.
А тоді тримали у відділку, не пускаючи адвокатів.
А тоді космонавти силою розігнали людей, котрі зібрались на його підтримку.
Це країна, в якій ми зараз живемо, хочете ви того чи ні. Це країна, в якій по вас можуть прийти будь-якої миті, бо системі байдуже на те, хто ви є.
І якщо ви не знали, то на розбиті двері та вікна системі теж байдуже. В неї є запасні.
Але в нас немає запасних людей. А в політв'язнів Авакова, як і в усіх людей, котрих свині товчуть ногами чи ґвалтують по відділках, немає запасних життів. - Остап Українець
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3970902332970231&id=100001515094776
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22.03.2021 21:25 Ответить
После вчерашнего «штурма» ОПУ официально переименуют в Шапитолий.
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22.03.2021 21:29 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 7326
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22.03.2021 21:31 Ответить
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2765
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22.03.2021 21:32 Ответить
Хм, якщо патріоти обісцяли чиюсь будку - значить це правильно. Взагалі ні про що говорити.
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22.03.2021 21:49 Ответить
Аваков посмотри что тебя ждет с Ермаком так вчера в Англии в Бристоле против нового закона о полиции где полиция получила свое палили полицейский участок автомобили мусорские это настоящии беспорядок а не надписи лох и двери и графитти и твое "является абсолютно недопустимым для демократического государства" так в Европе проестуют чтоб услышали а не хороводы водить как в Минске https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 21:56 Ответить
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2496
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22.03.2021 22:01 Ответить
На воре шапка горит. Эти все тезисы уже были заготовлены заранее. портянка подготовил или сразу из мацквы получал? От туда куда операцию вагнеровцев слил?
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22.03.2021 22:02 Ответить
Забавно, що партія Поросенка, відморозилась від підтримки Сірожи-активіста. Ми, кажуть, до того зборища ніяким боком.)
Що і не дивно! Св. Петро, кажуть, сильно матюкався, прочитавши "графіті"(так тепер вандалізм називають) - "Стерненко наш БОХ". Хоча кожному, самому недолугому порохотягу, давно відомо, що БОХа кличуть не Сірожа, а ПОП.
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22.03.2021 22:17 Ответить
видно бота https://censor.net/ru/user/479909 по висерам; як би не приховувався - все-одно не стримається
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23.03.2021 00:59 Ответить
А как ты гаденыш об этом догадался ?
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22.03.2021 23:28 Ответить
Конфлікт породили й підтримують зе-нелюди
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22.03.2021 23:34 Ответить
нет, Ермак, это лично тебе последний звонок, предупреждение
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22.03.2021 23:38 Ответить
"Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту"
- импозантный (по Мандель) крендель об этом договорился заранее и всё оплатил из несвоего кармана
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23.03.2021 01:06 Ответить
Это сделано для того, что бы чиновники, министры и парламентарии включили свой мозг и начали работать на благо Украины, а не своего спонсора.
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2405
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23.03.2021 05:38 Ответить
Джерело конфлікту - патріот Стерненко. Хто його посадив? Влада зелених уклоністів і зрадників.
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23.03.2021 09:17 Ответить
А з вами є інший шлях?
Ховаєтеся по норах і робите огидні справи .... яник теж йшов цим шляхом ....
Волю Стерненку і усім політв'язням!!!
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23.03.2021 09:44 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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23.03.2021 10:17 Ответить
А с кем там было конфликтовать? Вы же как крысы попрятались. Идея протестов ясна. У нас такие протесты, когда бубочки там нет, всегда возникают после соцопросов. Социологи заявляют что возросли протестные настроения в стране и их нужно канализировать.Как Вы считаете такие протесты воодушевляют народ на восстание?( Кто то еще подленько подполз и нарисовал свастику).
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23.03.2021 10:23 Ответить
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