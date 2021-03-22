Ермак: Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта
Случившееся возле ОП 20 марта не является мирным протестом, участники акции изначально были настроены на провокацию конфликта.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак на онлайн-встрече с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Даю 9 из 10, что повешение Ермака сразу успокоит "провокаторов".
https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1373951340242698247 8 ч
Даа) прям неожиданно как.
Никогда не боролся Аваков с Аваковым, и вот опять!
Но в итоге цель опрокинуть Зеленского, как и в случае с Порошенко уже было, аваков разыгрывает одну и ту же тактику с ручными активистами. И она на удивление работает...
Финалом всей этой истории по идее должно стать президенство авакова, иначе он никому спокойствия не даст. У чувака уже своя армия частная, плюс менты, плюс "активисты" на побегушках... Ну или если он от короны какой нибудь умрет, это самый благоприятный исход для Украины.
ХХХХ
Ермак, та в принципе абсолютно монопенисуально на что были настроены протестующие. Знаешь что сейчас не одночленно? То, что ты должен взять в руки ведро с тряпкой и пойти смывать надписи. А чтобы они не появлялись впредь, тебе, как завхозу следует организовать службу УГО, а не по дворам прятать во время протестов.
А то, что тебе твою башку отбить хотят, так ето у тебя, козла и вражины карма такая. Протест с конфликтом называется
Я кажу "викрали", бо це не було затримання. Його просто запакували у машину і повезли.
А тоді тримали у відділку, не пускаючи адвокатів.
А тоді космонавти силою розігнали людей, котрі зібрались на його підтримку.
Це країна, в якій ми зараз живемо, хочете ви того чи ні. Це країна, в якій по вас можуть прийти будь-якої миті, бо системі байдуже на те, хто ви є.
І якщо ви не знали, то на розбиті двері та вікна системі теж байдуже. В неї є запасні.
Але в нас немає запасних людей. А в політв'язнів Авакова, як і в усіх людей, котрих свині товчуть ногами чи ґвалтують по відділках, немає запасних життів. - Остап Українець
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3970902332970231&id=100001515094776
Що і не дивно! Св. Петро, кажуть, сильно матюкався, прочитавши "графіті"(так тепер вандалізм називають) - "Стерненко наш БОХ". Хоча кожному, самому недолугому порохотягу, давно відомо, що БОХа кличуть не Сірожа, а ПОП.
- импозантный (по Мандель) крендель об этом договорился заранее и всё оплатил из несвоего кармана
Ховаєтеся по норах і робите огидні справи .... яник теж йшов цим шляхом ....
Волю Стерненку і усім політв'язням!!!