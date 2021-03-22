"Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту"

Те, що сталося біля ОП 20 березня не є мирним протестом, учасники акції спочатку були налаштовані на провокацію конфлікту.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває в стані війни і дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу і незалежність", - сказав Єрмак на онлайн-зустрічі з послами країн G7 і Європейського Союзу в Україні.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.