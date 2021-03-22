Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту
Те, що сталося біля ОП 20 березня не є мирним протестом, учасники акції спочатку були налаштовані на провокацію конфлікту.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває в стані війни і дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу і незалежність", - сказав Єрмак на онлайн-зустрічі з послами країн G7 і Європейського Союзу в Україні.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Даю 9 из 10, что повешение Ермака сразу успокоит "провокаторов".
https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1373951340242698247 8 ч
Даа) прям неожиданно как.
Никогда не боролся Аваков с Аваковым, и вот опять!
Но в итоге цель опрокинуть Зеленского, как и в случае с Порошенко уже было, аваков разыгрывает одну и ту же тактику с ручными активистами. И она на удивление работает...
Финалом всей этой истории по идее должно стать президенство авакова, иначе он никому спокойствия не даст. У чувака уже своя армия частная, плюс менты, плюс "активисты" на побегушках... Ну или если он от короны какой нибудь умрет, это самый благоприятный исход для Украины.
ХХХХ
Ермак, та в принципе абсолютно монопенисуально на что были настроены протестующие. Знаешь что сейчас не одночленно? То, что ты должен взять в руки ведро с тряпкой и пойти смывать надписи. А чтобы они не появлялись впредь, тебе, как завхозу следует организовать службу УГО, а не по дворам прятать во время протестов.
А то, что тебе твою башку отбить хотят, так ето у тебя, козла и вражины карма такая. Протест с конфликтом называется
Я кажу "викрали", бо це не було затримання. Його просто запакували у машину і повезли.
А тоді тримали у відділку, не пускаючи адвокатів.
А тоді космонавти силою розігнали людей, котрі зібрались на його підтримку.
Це країна, в якій ми зараз живемо, хочете ви того чи ні. Це країна, в якій по вас можуть прийти будь-якої миті, бо системі байдуже на те, хто ви є.
І якщо ви не знали, то на розбиті двері та вікна системі теж байдуже. В неї є запасні.
Але в нас немає запасних людей. А в політв'язнів Авакова, як і в усіх людей, котрих свині товчуть ногами чи ґвалтують по відділках, немає запасних життів. - Остап Українець
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3970902332970231&id=100001515094776
Що і не дивно! Св. Петро, кажуть, сильно матюкався, прочитавши "графіті"(так тепер вандалізм називають) - "Стерненко наш БОХ". Хоча кожному, самому недолугому порохотягу, давно відомо, що БОХа кличуть не Сірожа, а ПОП.
- импозантный (по Мандель) крендель об этом договорился заранее и всё оплатил из несвоего кармана
Ховаєтеся по норах і робите огидні справи .... яник теж йшов цим шляхом ....
Волю Стерненку і усім політв'язням!!!