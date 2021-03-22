УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини
4 818 149
протест (2377) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1998)

Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту

Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту

Те, що сталося біля ОП 20 березня не є мирним протестом, учасники акції спочатку були налаштовані на провокацію конфлікту.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває в стані війни і дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу і незалежність", - сказав Єрмак на онлайн-зустрічі з послами країн G7 і Європейського Союзу в Україні.

Читайте також: У Раді ще не почали збирати підписи для позачергового засідання у зв'язку з протестами, - Разумков

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+48
Провокатор лучше всех знает про провокации.
показати весь коментар
22.03.2021 20:11
+40
Кем настроены? Уточните, завхоз вы грёбанный, кем были настроены? Кто, так сказать, их настраивал?
показати весь коментар
22.03.2021 20:11
+30
А коли створять в нас в країні групу по розслідуванню зливу операції по вагнерівцям?
показати весь коментар
22.03.2021 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Акция конечно интересна,но если вместо Авакова его пост займет Портнов,вы будете в такой дупе фанатики Стерненко...
показати весь коментар
22.03.2021 20:44 Відповісти
Есть маленький вопрос - где была муниципальная варта Кличка, которая должна была следить за общественным порядком возле администрации?
показати весь коментар
22.03.2021 20:44 Відповісти
Есть другой маленький вопрос. Кто поджигал фаеры на крыше #ОПы и как он туда попал?
показати весь коментар
22.03.2021 20:50 Відповісти
Вообще-то писали, что в офисе находились для охраны вооруженные люди, в том числе снайперы на крыше...а вот кто запускал фаеры, салюты и феерверки, которые взрывались у стен офиса и возле крыши, все в курсе!
показати весь коментар
22.03.2021 21:01 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 9840
показати весь коментар
22.03.2021 21:02 Відповісти
Эти две разные фото, сделанные с разных точек мне ни о чем не говорят!
показати весь коментар
22.03.2021 21:07 Відповісти
Не Карлсон ли?
показати весь коментар
22.03.2021 21:08 Відповісти
а повинна була? При наявності Нацгварді?
показати весь коментар
22.03.2021 20:52 Відповісти
Одно другому - не мешает...И во вторых сколько там было Нацгвардии?
показати весь коментар
22.03.2021 21:04 Відповісти
Есть большой вопрос-почему 2000 аваковских рыл из подворотен смотрели,как какой то мужик обсыкает двери ОПЫ ?
показати весь коментар
22.03.2021 20:58 Відповісти
Один из этих рыл в сети написал, что они были готовы, но не было команды разогнать эту "нечисть".
показати весь коментар
22.03.2021 21:11 Відповісти
Вопрос хороший! Я бы еще добавил - "Зеля, ты и в следующий раз будешь смотреть как твои двери обсыкает какой-то мужик?"
показати весь коментар
22.03.2021 21:13 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 1092
показати весь коментар
22.03.2021 21:59 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
22.03.2021 22:00 Відповісти
Сергей Поярков в Ютьюбе объяснил на пальцах почему эта акция оказалась Тупой по полному Тарифу,и киевляне не пойдут в следующий раз поддержать Стерненко...,вот такой итог малята...
показати весь коментар
22.03.2021 20:50 Відповісти
поярков, ермак, татаров, портнов из одной команды.
показати весь коментар
22.03.2021 20:54 Відповісти
художники?
показати весь коментар
23.03.2021 02:16 Відповісти
Это гораздо хуже.
показати весь коментар
23.03.2021 05:41 Відповісти
Ага,Серега Поярков Штирлиц... Крысы Путлера Анекдот для дебилов....
показати весь коментар
22.03.2021 20:55 Відповісти
Агент Козырь должен сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
22.03.2021 20:58 Відповісти
у тебя подьезд обоссаный. Иди мой, деятель)
показати весь коментар
22.03.2021 21:04 Відповісти
Чому цей "ясновидячий" сирун не вийшов до люду і не пояснив:-"что такое хорошо и, что такое плохо?"- ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
показати весь коментар
22.03.2021 21:04 Відповісти
А ты в следующий раз выйди и разрули. Не сможешь разрулить - отдайся в руки протестующих.

Даю 9 из 10, что повешение Ермака сразу успокоит "провокаторов".
показати весь коментар
22.03.2021 21:08 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 8509
показати весь коментар
22.03.2021 21:10 Відповісти
https://twitter.com/OKazymov

https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1373951340242698247 8 ч

Даа) прям неожиданно как.
Никогда не боролся Аваков с Аваковым, и вот опять!
Но в итоге цель опрокинуть Зеленского, как и в случае с Порошенко уже было, аваков разыгрывает одну и ту же тактику с ручными активистами. И она на удивление работает...

Финалом всей этой истории по идее должно стать президенство авакова, иначе он никому спокойствия не даст. У чувака уже своя армия частная, плюс менты, плюс "активисты" на побегушках... Ну или если он от короны какой нибудь умрет, это самый благоприятный исход для Украины.
показати весь коментар
22.03.2021 21:51 Відповісти
Таки вірно сказано, що не дихне як не брехне.
показати весь коментар
22.03.2021 21:15 Відповісти
На провокацию конфликта были настроены те, кто вынес неправовой приговор Стерненко...кто дал полиции команду не вмешиваться... кто не вышел к протестующим принять их требования и хотя бы что-то им сказать..Но сказать им было нечего..Потому что они знают, про себя , что они черти...Им просто хоется безмолвного быдла...чтоб им никто про это не говорил....
показати весь коментар
22.03.2021 21:18 Відповісти
Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта - Ермак

ХХХХ
Ермак, та в принципе абсолютно монопенисуально на что были настроены протестующие. Знаешь что сейчас не одночленно? То, что ты должен взять в руки ведро с тряпкой и пойти смывать надписи. А чтобы они не появлялись впредь, тебе, как завхозу следует организовать службу УГО, а не по дворам прятать во время протестов.
А то, что тебе твою башку отбить хотят, так ето у тебя, козла и вражины карма такая. Протест с конфликтом называется
показати весь коментар
22.03.2021 21:23 Відповісти
Нагадую, що вчора після протестів викрали письменника, видавця і ветерана https://gazeta.ua/articles/life/_protest-pid-op-nazvali-imya-zatrimanogo-jomu-**********-7-rokiv/1021298 Влада Сорда .
Я кажу "викрали", бо це не було затримання. Його просто запакували у машину і повезли.
А тоді тримали у відділку, не пускаючи адвокатів.
А тоді космонавти силою розігнали людей, котрі зібрались на його підтримку.
Це країна, в якій ми зараз живемо, хочете ви того чи ні. Це країна, в якій по вас можуть прийти будь-якої миті, бо системі байдуже на те, хто ви є.
І якщо ви не знали, то на розбиті двері та вікна системі теж байдуже. В неї є запасні.
Але в нас немає запасних людей. А в політв'язнів Авакова, як і в усіх людей, котрих свині товчуть ногами чи ґвалтують по відділках, немає запасних життів. - Остап Українець
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3970902332970231&id=100001515094776
показати весь коментар
22.03.2021 21:25 Відповісти
После вчерашнего «штурма» ОПУ официально переименуют в Шапитолий.
показати весь коментар
22.03.2021 21:29 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 7326
показати весь коментар
22.03.2021 21:31 Відповісти
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2765
показати весь коментар
22.03.2021 21:32 Відповісти
Хм, якщо патріоти обісцяли чиюсь будку - значить це правильно. Взагалі ні про що говорити.
показати весь коментар
22.03.2021 21:49 Відповісти
Аваков посмотри что тебя ждет с Ермаком так вчера в Англии в Бристоле против нового закона о полиции где полиция получила свое палили полицейский участок автомобили мусорские это настоящии беспорядок а не надписи лох и двери и графитти и твое "является абсолютно недопустимым для демократического государства" так в Европе проестуют чтоб услышали а не хороводы водить как в Минске https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
показати весь коментар
22.03.2021 21:56 Відповісти
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2496
показати весь коментар
22.03.2021 22:01 Відповісти
На воре шапка горит. Эти все тезисы уже были заготовлены заранее. портянка подготовил или сразу из мацквы получал? От туда куда операцию вагнеровцев слил?
показати весь коментар
22.03.2021 22:02 Відповісти
Забавно, що партія Поросенка, відморозилась від підтримки Сірожи-активіста. Ми, кажуть, до того зборища ніяким боком.)
Що і не дивно! Св. Петро, кажуть, сильно матюкався, прочитавши "графіті"(так тепер вандалізм називають) - "Стерненко наш БОХ". Хоча кожному, самому недолугому порохотягу, давно відомо, що БОХа кличуть не Сірожа, а ПОП.
показати весь коментар
22.03.2021 22:17 Відповісти
видно бота https://censor.net/ru/user/479909 по висерам; як би не приховувався - все-одно не стримається
показати весь коментар
23.03.2021 00:59 Відповісти
А как ты гаденыш об этом догадался ?
показати весь коментар
22.03.2021 23:28 Відповісти
Конфлікт породили й підтримують зе-нелюди
показати весь коментар
22.03.2021 23:34 Відповісти
нет, Ермак, это лично тебе последний звонок, предупреждение
показати весь коментар
22.03.2021 23:38 Відповісти
"Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту"
- импозантный (по Мандель) крендель об этом договорился заранее и всё оплатил из несвоего кармана
показати весь коментар
23.03.2021 01:06 Відповісти
Это сделано для того, что бы чиновники, министры и парламентарии включили свой мозг и начали работать на благо Украины, а не своего спонсора.
Єрмак: Протестувальники на Банковій 20 березня були налаштовані на провокацію конфлікту - Цензор.НЕТ 2405
показати весь коментар
23.03.2021 05:38 Відповісти
Джерело конфлікту - патріот Стерненко. Хто його посадив? Влада зелених уклоністів і зрадників.
показати весь коментар
23.03.2021 09:17 Відповісти
А з вами є інший шлях?
Ховаєтеся по норах і робите огидні справи .... яник теж йшов цим шляхом ....
Волю Стерненку і усім політв'язням!!!
показати весь коментар
23.03.2021 09:44 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
показати весь коментар
23.03.2021 10:17 Відповісти
А с кем там было конфликтовать? Вы же как крысы попрятались. Идея протестов ясна. У нас такие протесты, когда бубочки там нет, всегда возникают после соцопросов. Социологи заявляют что возросли протестные настроения в стране и их нужно канализировать.Как Вы считаете такие протесты воодушевляют народ на восстание?( Кто то еще подленько подполз и нарисовал свастику).
показати весь коментар
23.03.2021 10:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 