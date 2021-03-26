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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Суд арестовал Семенченко без права внесения залога. ВИДЕО

Печерский районный суд г. Киева на заседании в пятницу избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фесбуке сам Семенченко.

Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей. "Она (Россия) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.

Экс-нардеп подчеркнул, что брал на поруки "массу людей". "Теперь, видимо, пришел мой черед", – добавил он. Позже Семенченко на своей странице написал, что "идет за решетку", но не признает себя виноватым.

Он отметил: "Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которые были заготовлены специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас будут более умнее и не так будут верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Также на Цензор.НЕТ: Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Автор: 

Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+68
Суд арестовал Семенченко - Цензор.НЕТ 981
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26.03.2021 22:04
+54
У мертведчука своя вооруженная охранная компания, которая базируется в центре Киева. И мертведчука не садят в сизо. Интересно - почему? зеленский своих хозяевов не трогает?!
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26.03.2021 22:08
+49
https://mobile.twitter.com/umancherkassy

https://mobile.twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER @umancherkassy

https://mobile.twitter.com/umancherkassy https://mobile.twitter.com/umancherkassy



Нехай Семен молиться, "аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позив. Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того, що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя."
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26.03.2021 22:05
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Он в батальон приезжал с охраной! Комбат с личной охраной в расположении своего батальона это как так?
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27.03.2021 11:34 Ответить
Вот так у нас со всеми героями, при жизни.
А лет через 50 после смерти ...
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27.03.2021 09:00 Ответить
Предавшие и разворовавшие Украину сажают за решетку защитивших Украину.
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27.03.2021 09:02 Ответить
Шестёрка Коломойского,никакого сожаления,меркантильная сволота ОБА.
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27.03.2021 09:14 Ответить
СБУ давно пора ликвидировать. Должна остаться только контразведка и разведка и все. Где было СБУ в 2014? А эти незаконные формирования можно сказать тогда страну отстояли.
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27.03.2021 09:17 Ответить
Если я правильно понял, то ему предъявляют не за "Донбасс", а за какое-то новое нынешнее формирование, которое создано в интересах Коломойского. В 14-ом интересы Коломойского совпадали с интересами Украины, а сейчас видимо нет. Как объяснить, что США давят на РФ и на тех кто с ней сотрудничает санкциями, а Украине оказывают помощь? Наверное тем, что у них есть интерес в Украине, ради которого они жертвуют частью своих интересов в РФ? Тогда как объяснить то, что они помогая Украине, щимят Коломойского? Может его дела не совпадают с интересами Украины и США?
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27.03.2021 10:09 Ответить
Коломойський вважає, що Україна має покращити стосунки з Росією, пише https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html The New York Times .

"Вони сильніші. Ми маємо покращити з ними стосунки, - каже він про Росію. - Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви [Америка] змушуєте нас воювати, навіть не даючи нам на це гроші", - сказав бізнесмен американським журналістам.

В "емоційному інтерв'ю", в якому він "лаявся", Коломойський розповів, що ЄС та НАТО ніколи не візьмуть Україну, тож треба сприйняти цей факт і припинити зусилля в цьому напрямку.

"Ви всі нас не візьмете, - сказав він. - Немає сенсу втрачати час на пусті балачки. Натомість Росія б залюбки взяла нас у новий Варшавський договір".
"Пройде п'ять, десять років, і кров забудеться, - каже він. - Я показав у 2014 році, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно розповідаю, що бачу і куди все йде". "Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян, - додає бізнесмен. - Я думаю, вони з радістю нам їх дадуть. Який є спосіб найшвидше налагодити стосунки? Тільки гроші".
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27.03.2021 11:42 Ответить
Аферист Костя Гришин, в свое время вдруг ставший Семеном Семенченко, продался Бене. Удивительно только что Беня не побрезговал воспользоваться услугами этого ЧМОшника. Получивший осколочное ранение в жопу, "наступавший" жопой вперед на врага аферюга Гришин, сфальсифицировал себе воинское звание, которого был впоследствии лишен судом. Этот "херой" демонстрировал только постановочные видосики и никаких реальных действий он не совершал. Он никогда не был комбатом. Комбат от выражения Командир Батальона. Он сидел в тылу и постил в фейсбуке. Фейсбучный фейковый "комбат". Его "героизм" - липовый.
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27.03.2021 09:18 Ответить
"Удивительно только что Беня не побрезговал воспользоваться услугами этого ЧМОшника. "

Почему бы и не использовать не полностью на тот момент стухший "фрукт" для грязной работы а потом списать за ненадобностью, вот как сейчас?
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27.03.2021 09:29 Ответить
Це він, мабуть, на канцелярський степлер сів випадково, коли отримав поранення в ягодицю?
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27.03.2021 09:50 Ответить
Кто такой Костя Гришин знает вся страна уже лет 7.Наконец-то эти слухи дошли куданадо....
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27.03.2021 09:26 Ответить
Суд обязан стребовать с Семенченко возмещения потерь бюджету Украины, который он нанес, перекрыв железную дорогу на Донбасс.
Если мне не изменяет память, то перекрытие железной дороги стоило бюджету Украины 2% от ВВП.
Пока Семенченко не выплатит эту сумму полностью - никакого ему залога.
Пусть платит, сволочь.
И два года пусть отсидит за перекрытие железной дороги, согласно закону:

"Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых есть народные депутаты.
Производство открыто по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.
Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия караются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными роботами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/26/7133555/
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27.03.2021 09:28 Ответить
А скільки коштує зрада і торгівля з окупантом під час кровопролитних боїв з агресором? Вбитих захисників України не підраховували?
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27.03.2021 13:06 Ответить
ты про зелю?
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28.03.2021 06:58 Ответить
Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям.

До того, как была организована мощная блокада, были интересные моменты, например - сначала из Горловки в сторону Майорска улетало 5-6 минометных мин, а минут через 5 после вылета и разрыва последней, на подконтрольную территорию следовал грузовой состав с углем. Собственно примерно так же происходил и обратный процесс, ну может просто совпадения - мины->проход состава, были реже.
Целью этих мин, судя по всему, не были ни ВСУ, ни дома мирных или объекты инфраструктуры. Их целью было просто, на ближайшие минут 20, лишние глаза и уши поразгонять по подвалам, ну или в домах и квартирах позагонять под койку.
Особо одаренной части населения можно конечно бесконечно втирать дичь типа - "ж/д состав с углём террористов прорвался с боем на подконтрольнуюю территорию и пользуясь замешательством ВСУ и МВД, растворился в толпе и пока не найден ...", ну а так-то, в общем-то, и козе понятно - каждое такое мероприятие возможно только при согласовании порядка действий военных(ВСУ или добробата контролирующих данный участок), правоохранителей и железнодорожников с представителями "той стороны" ....
Как минимум на промежутке между Майорском и Константиновкой не могут быть все эти структуры не в курсе, дальше можно уже рассказывать, что из Торецка уголь.
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27.03.2021 14:04 Ответить
За аферистом Гришиным, конечно, торчат не украинские уши, но тут что-то не так! Тем более по такому маразматическому обвинению и с агентом Шевченко...
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27.03.2021 09:49 Ответить
Вся мерзота кацапська, порохоботська і прозеленська вилізла, щоб харкнути в Семена. Дарма, що Семен не мав високих підборів і не носив косу на голові. Це були б найважчі звинувачення до нього.
_________________
Зєлю геть. Дострокові.
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27.03.2021 09:55 Ответить
Хто такий Семен?
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27.03.2021 10:00 Ответить
Хто такий Семен - знає вся Україна. А хто такий Юрій Шмалько знає тільки Юрій Шмалько. І пану Юрію іноді соромно, що він приторговує своєю совістю. Але це тільки іноді
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27.03.2021 10:33 Ответить
Який брєд! Всі знають, - хто такий покидьок Медведчук, той Що? А хто такий Костя Грішин ви знаєте? Хотілось би помилятись, але Грішин не та особа, за яку треба турбуватися...
Зєля - мудак, якщо що...
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27.03.2021 11:06 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/453408905923069?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Пришла ДИКТАТУРА((..
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27.03.2021 09:54 Ответить
Диктатура не прийшла би, якби затятий сааколюб Хвощевський разом із Саакашвілі не привів цю диктатуру, обравши Зєлю.
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27.03.2021 10:05 Ответить
Важливо, щоб Юльку до влади не пустити. А там нехай хоч всі повиздихають.
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27.03.2021 10:35 Ответить
О, на тій к*рві і проби ніде поставити. Вона кому тільки не зраджувала, та все проти України.
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27.03.2021 13:10 Ответить
В этой новости прекрасно все. И мера пресечения для «полководца» Гриши Гришина и мера пресечения для его водителя «агента набу» Жени Женина. И их работа на Коломойского)
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27.03.2021 10:28 Ответить
Ну это не ЧВК ,это титушки, странно что именно интерпретацию (ЧВК) поддерживает и сам Семенченко, если были операции в Сирии или Африке , то должны быть подтверждения этому, контракты с американцами или с кем там они работали. Справедливости ради следует напомнить что информация о этой базе не нова, сам Семенченко на своей странице фейсбук https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/2609767912391300/ много говорил об этом еще два года назад. Кроме всего прочего, все олигархи имеют частные армии (а как это еще назвать) и используют их в своих интересах, не только Коломойский. Политические акции под заказ, рейдерство, охрана, прочие деликатные услуги. Так что избирательность в данном вопросе так же очевидна, кто заказчик, может амеры, может русские, х.з. может эту бригаду сделали сакральной жертвой , не жалко слить для демонстрации лояльности.
В общем в свете последних драматичных событий на фронте, гораздо важнее громить армии опзж, бригады кивы, базы медведчука и его окружения, там настоящая угроза, а это так, скорее всего реакция на запрос американцев, хотя этих людей грех не использовать, у каждого титушки должен быть выбор или тюрьма или армия.
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27.03.2021 10:34 Ответить
Вот так вот ребятки....вы рыли яму Пороху...а попали в нее сами... товаришЧу парасюку приготовится....
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27.03.2021 10:34 Ответить
Ось і вилізло справжне рило порохобота...
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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27.03.2021 10:37 Ответить
Ванюша...ты что не читал последнее от Йули?? Какие достровики?? Йуля дострокови уже отменила...теперь она места у зеленой кормушки просит... на коленях стоит...умоляет...
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27.03.2021 10:42 Ответить
Наступний през Юлю призначить керувати кабміном.
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27.03.2021 11:09 Ответить
Вже два рази було, хіба вона ще мало награбувала? Щоб вона здохла, кровосіся.
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27.03.2021 13:19 Ответить
А хто такий суліма іван, скидається, що він з юлею -- це одного поля ягодиці.
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27.03.2021 13:16 Ответить
не. просто в своё время тамифлю от юли переел и что то с ним с тех пор стало .
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27.03.2021 17:13 Ответить
"У нас отличная причина
Поздравить друга Константина"©
Уконтрапупили на цугундер Костю Гришина, даже ник "Семен Семенченко" не помог. Одно дело - под ником на форуме пасквили крапать и совсем другое дело - под ником жить в обычной жизни. Как-то попахивает аферой от таких людишек, на цугундере им самое место.
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27.03.2021 10:38 Ответить
А он что-опасность для общества представляет? Под стражу-то зачем? Чтобы про Беню чего лишнего не сказал? Дааа. Уж.
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27.03.2021 10:46 Ответить
Он отметил: "Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которые были заготовлены специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас будут более умнее и не так будут верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье".Источник: https://censor.net/ru/n3255922___________Иду за решетку... - не правильно, Сижу за решеткой в темнице сырой... А что он еще мог сказать? ты создавал свою армию для "охранной деятельности" за рубежом? а кто ты такой чтоб предоставлять своих вооруженных бойцов другим странам? вот за рубежом бы и создавал... если бы тебе разрешили там... или все таки для каких то своих целей в Украине? тогда кто ты такой, кто тебе дал разрешение на изменение конституции Украины? военнопромышленный косплекс принадлежит государству!!!
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27.03.2021 10:47 Ответить
Ніхто не збиравсь вивозити зброю з України. Мотивовані рейнджери, що будуть виконувати найризикованіші операції проти російських вагнерівців в будь якому місті Планети - ось головна мета ПВК Семена. Що тут суперечить інтересам України?
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27.03.2021 11:13 Ответить
Мотивовані рейнджери, що будуть виконувати найризикованіші операції проти російських вагнерівців в будь якому місті Планети...
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27.03.2021 15:14 Ответить
А що народу "принадлежит"? Брусчатка і шини?
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27.03.2021 13:24 Ответить
Давайте отойдём немножко в сторону и посмотрим на всё со стороны. Видим что? Арестам и уголовным преследованиям подвергаются патриоты Украины. А гниды гуляют на свободе. Вот он слуга. только чей?
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27.03.2021 10:52 Ответить
Суд заарештував Семенченка без права внесення застави - Цензор.НЕТ 445
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27.03.2021 11:46 Ответить
Иисус сказал: "По делам их узнаете их". Что не понятно? Поменьше слушайте. Просто смотрите на дела. А дела - вот они: ни одна гнида на теле Украины не посажена в клетку. Зато сажают активных патриотов. А те из них кто на свободе - отбиваются от уголовных преследований. Это - дела ЗЕ.
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27.03.2021 10:59 Ответить
Его не посадят. Имитация для лохов. Через пару месяцев выпустят и Коломойский ему миллиончик для компенсации выдаст.
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27.03.2021 11:08 Ответить
Да, да, да!!!... А ещё Семенченко со товарищи планировали взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре... Да-а-а... и судьба этого "дела" будет такая же!
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27.03.2021 11:13 Ответить
Ну як сказати. Скоріше порівняв би Семена не з Гадьою, а з Антоненком. Сидить Антоненко. За що, про що...
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27.03.2021 11:17 Ответить
Так в нашей стране за 30 лет было уже 100-500 заведенных "дел", которые так и "не дошли до суда" или были отменены ЕСПЧ, и чуть меньше - различных "осуждений" в отношении совершенно невиновных лиц - со времён "предыдущего гаранта" и до сегодняшнего дня!... Ну, нету, нетушки в Украине права/законности/правоохранительной системы!..."От слова совсем!"(Но народ население - терпеливо ждёт вождя/идола/мессию, который всё это принесёт "на блюдечке с голубой каёмочкой". Ну, то таке!...)
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27.03.2021 15:22 Ответить
І що не так? Чому в Сінгапурі керівник зміг з вигрібної ями зробити п'ятизірковий готель, а в нашому "клондайку", де є все, що тільки треба, повна дупа. Може це тому, що ми обираємо не тих?
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27.03.2021 15:32 Ответить
"То отож..."™
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27.03.2021 15:50 Ответить
не переживай сильно, это по научному, не все могут понять... я так понимаю что ты не против чтоб в каждом районе была своя армия, в каждом селе, городе по нескольку частных армий... вот по этому я понял почему не разрешают короткоствольное оружие для населения... давно, в староглиняные времена, когда меня призвали в СА, в карантине ко мне подходит чеченец, спрашивает откуда я... и "... а чем вы занимаетесь в выходные? деретесь? а мы аул на аул (или что там у них не помню)" офигенный вопрос, вот почему у чеченского населения нет выдающихся деятелей исскуства и науки!
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27.03.2021 18:59 Ответить
Странно как-то... Гришин (он же Семенченко) так активно выступал против пороха. Целый палаточный лагерь под Зрадой установил. А только к власти пришло зеленая шобла, сразу притих и вообще не высовывался. Хотя поводов для неудовольствия было предостаточно - взять хотя бы разведение войск от линии соприкосновения. Тишина. Никакой реакции. Можно, конечно, предположить, что он работал на коломойшу и выполнял его заказ по расшатыванию ситуации при порохе. Но тогда зачем понадобилось его сажать сейчас? Он же ничего ТАКОГо не делал и даже не собирался делать. Или это все дымовая завеса, чтобы посадить Шевченко, а самого Гришина потом выпустят? Короче, тут мозги можно сломать, если все эти комбинации прокручивать в голове...
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27.03.2021 11:37 Ответить
Пєця Зєлю привів. Перед першим туром Пєця нервував, а перед другим Пєця був спокійний, навіть весь його штаб дивувавсь. Вся його ботоферма працювала виключно проти Юлі. Але Юля таки виграла перший тур. Пєця був десь П'ятий, десь біля Шостого Ляшка. Але Пєця сфальшував вибори і став Другим, а Юля Третя. Янек, Зєля і Пєця - одна шобла, а їх протистояння удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
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27.03.2021 11:56 Ответить
І Юля гроза олігархів. Вірніше, одного олігарха - Фірташ. Бо Фірташ з її другом Коломойський щось не поділили
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27.03.2021 12:01 Ответить
А Криворіжсталь Юля не у Пінчука з Ахметовим забрала? А одеський припортовий не у Бєні Коломойського?
Юля понищила корупційних схем стільки, що Пєця Мародер отримав не одну пасму сивого волосся
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27.03.2021 12:19 Ответить
Экспертиза подтвердила, что гранаты, которые были найдены в палаточном городке «МИХОМАЙДАНА» возле Верховной Рады, оказались боевыми
По всей видимости, Семенченко и компания готовили вооруженный конфликт ради прихода к власти
За полчаса до штурма палаток Семенченко с охранником вывозил какую-то большую сумку, но уже никто не узнает, было ли там оружие.
Именно поэтому Семенченко и Соболев спокойно наблюдали в стороне за тем, как арестовывают их соратников.
Персональную ответственность за все это несут те, кто в октябре 2017 развернул этот митинг на улице:
«Самопомощь» САДОВОГО с его депутатами Семенченко и СОБОЛЕВЫМ,

«Движение новых сил» с Деревянко, Сакварелидзе и СААКАШВИЛИ,


ТИМОШЕНКО со своими партийцами,


СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО С МУСТАФОЙ НАЙЕМОМ и другие.

Сколько человек могли погибнуть, если бы не действия полиции?
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27.03.2021 12:24 Ответить
Семенченко прошел путь от подозреваемого в убийстве в Севастополе (до войны), известного командира добровольцев до пиар-афериста, организатора злополучной блокады украинского угля, активиста "Михомайдана" и до создания незаконной вооруженной группировки. МИХОМАЙДАН - ФЕЕРИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ АФЕРИСТОВ


Бойцы батальона «Донбасс» обратились к журналистам по поводу дискредитации имени их подразделения, которое в своих целях использует народный депутат Семен Семенченко, некогда выступавший от имени батальона.



В нынешних шумно распиаренных протестах под Верховной Радой умудрились каким-то образом объединились такие политические фигуры как
СААКАШВИЛИ, СЕМЕНЧЕНКО, ТИМОШЕНКО
и еще бесконечное множество желающих реализовать свои амбиции на волне кризиса в стране.

https://rozumna-sila.org/ru/news/mihomajdan-feyerichne-ob-yednannya-politichnih-aferistiv/
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27.03.2021 12:29 Ответить
Давно підозрюю що цей костянтин грищенко(а зараз Семенченко),не щось
іньше як розробка ФСБ кацапської. Цей кримський упирь ще не раз продасть
щоб спасти свою шкуру! Ним треба було занятися вже давно! До речи в його
компашці фігурував ще кацап Соболев а також львівський борцун Парасюк!
Про михоКарлсона вже нема що й казати.
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27.03.2021 15:45 Ответить
Должок у Семенченко образовался перед Ринатом Леонидовичем Ахметовым.
Из-за того, что Семенченко железную дорогу перекрывал, бюжет Украины потерял то ли 1%, то ли 2% от ВВП. Но то деньги государственные,поэтому кто же их считает? Но это позволяет прикинуть, на какую сумму Семенченко раздел лично Рината Леонидовича, нанеся убыток его бизнесу на Донбассе.
Так что пока хозяин Семенченко, то бишь Беня, не отдаст должок, под залог Семенченко не выпустят.
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27.03.2021 12:14 Ответить
за мировой заговор банкиров по хворобе - есть шо?
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27.03.2021 12:28 Ответить
Ось ця версія вже більше схожа на реальну, але приховану причину ув'язнення Семена. Тільки Семен в цій всій історії все одно схожий на українського Дон Кіхота, який бореться з вітряками. Звісно наміри в нього щирі, безперечно справедливі. Але причина зради не в наслідках, і навіть не у зрадливих керманичах, а у відсутності альтернативи. Хто, якщо не Пєця? Нате вам Зєлю. Хто, якщо не Зєля? Нате вам Пєцю. Нема ж в українців власного кандидата. Ми вимушені обирати з того, кого нам запропонує "хтось"
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27.03.2021 12:38 Ответить
Иван - уважаю до бесконечности шо держишь свою позицию... - вона!
голосняк свой за кого в апреле 19го? - ну тока честно....
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27.03.2021 13:53 Ответить
Вийшов би мій кіт з Пєцєю у другий тур, то і він би виграв вибори. Доречі, непоганий був би през. Користі, звісно, мало, мишей він не ловить, але і шкоди теж нема. Лежить, мовчить, дивиться розумними очима. Що ще треба!!!???
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27.03.2021 14:05 Ответить
зрозуміло...кіт на вибори не ходив...а ти?
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27.03.2021 15:45 Ответить
Генерал полиции рассказал как лично задерживал за двойное убийство в Севастополе в 1996 году Семена Семенченко
Семенченко подозревали в двойном убийстве.
Бывший первый заместитель главы Нацполиции, генерал Вячеслав Аброськин заявил "Стране", что будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Семена Семенченко (тогда он носил имя Константин Гришин и работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году.
Но затем Гришина освободили из под стражи по решению суда в связи с тем, что он непосредственно не убивал, а только принимал участие.
"Гришин дал показания, что непосредственно не убивал, а только помогал связывать потерпевших", - рассказал Аброськин.
После освобождения, по словам Аброськина, Гришин выехал в Россию. В 1999 году Украина попыталась добиться экстрадиции Гришина, но ей российская сторона отказала.
https://strana.ua/news/324984-semen-semenchenko-podozrevalsja-v-dvojnom-ubijstve-v-90-e.html
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27.03.2021 12:22 Ответить
І що? Де тут якийсь кримінал?
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27.03.2021 12:45 Ответить
и д и о т....
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28.03.2021 07:06 Ответить
Лишение свободы, пытки, соучастие в убийстве - в натуре где же криминал???- https://censor.net/ru/user/98956"І що? Де тут якийсь кримінал?"
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28.03.2021 07:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/98956
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28.03.2021 07:10 Ответить
https://strana.ua -Достойный ресурс, рекомендую ещё Шария посмотреть
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27.03.2021 13:30 Ответить
І сєпарюга Аброськін - теж...
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29.03.2021 10:57 Ответить
иногда кажется они за удачную селфи продадут все - селфисты - вы *******?
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27.03.2021 12:26 Ответить
Михо озвучил ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, "народ его простит". В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом".
Сегодня автоколонна активистов повезет это обращение домой к Порошенко.
18 февраля МихоМайдан назовет фамилии членов "альтернативного правительства" Украины.
Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор". "Миротворец" для нардепов.
Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана - Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста
Хмара озвучил три требования: отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и снижение втрое цен на коммунальные услуги.

Джерело: https://zhitomir-online.com/ukraine/66536-dolzhen-pryyty-na-maydan-y-zayavyt-ob-otstavke-mykho-dal-poroshenko-srok-do-18-fevralya-kak-eto-bylo.html
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27.03.2021 12:31 Ответить
Знову не побачив криміналу у Семена. Якщо це всі звинувачення, то Семена посадили за його патріотизм.
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27.03.2021 12:47 Ответить
столько шума вокруг этой моли...
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27.03.2021 15:18 Ответить
"Все знают, что я не терплю Семенченко. За то, как вёл себя на войне. За то, что сбежал в депутаты в разгар войны. За пальцеватость... Но ЧВК?!..
Да он никогда и не скрывал этого увлечения, законом неодобряемого. Есть даже ролики в Ютубе...
Можно было брать ещё три года назад. И не только его одного - все на крючке. У нас каждый реальный пацан и олигарх имеют своё "войско", маскирующееся под охранные фирмы. А уж ветераны войны и подавно - хотят заниматься тем, что умеют, и это нормально.
Почему в западных цивилизованных демократиях можно записаться в ЧВК, как на достойную работу, а у нас это приравнивается к государственной измене?.. Закон такой?.. - Так поменяйте!.. Кстати, почему сам Семенченко, будучи депутатом, не выступил с такой инициативой?..
Связи с Коломойским?.. Да ладно!.. Вчера это ещё было круто, модно и достойно, даже для президента Украины. Даже в бане на дне рождения Игоря Валерьевича, а сегодня это уже основание для уголовного дела?.. Тогда начните с себя...
И последнее. В коварный злой умысел Семенченко не верю хотя бы потому, что СБУ якобы нашла его схрон с оружием. Фигня. У всякого нормального патриота и ветерана есть схрон. И не один. Попробуй найди... А если нашли, значит либо подстава, либо Семён - дурак. Выбирайте по вкусу". https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVIG-4mY0xAvAPTDvdEbtRahSszYoPX5KGxEh9XMPXW_ojrWgtSIkzTDz14DvSMziCP7Hx--jadI0lM6fhadZPaVQRFxu5nQ0ookLyvgTkrO2CwXNf0lLq2aNrTpX_MPtQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3883524548374837?__cft__[0]=AZVIG-4mY0xAvAPTDvdEbtRahSszYoPX5KGxEh9XMPXW_ojrWgtSIkzTDz14DvSMziCP7Hx--jadI0lM6fhadZPaVQRFxu5nQ0ookLyvgTkrO2CwXNf0lLq2aNrTpX_MPtQ&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч.
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27.03.2021 15:29 Ответить
https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс

Дивно звісно, стіко блокад, стіко барікад, а коли тобі обирають запобіжний захід - навіть скромного мітингу нема.
Навіть Єгорка Соболєв про всяк випадок написав, што з прєступнікамі нє дружит
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27.03.2021 15:38 Ответить
Интересно, редактор цензора порошобот это случайность или заработок для Бутусова?
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27.03.2021 15:45 Ответить
Пороха посадить не получилось -теперь зебоба зесрань пересажает)бойтесь своих желаний,зебилы
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27.03.2021 18:12 Ответить
Печерский районный суд г. Киева на заседании в пятницу избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования. Источник: https://censor.net/ru/n3255922

Дурило колись тікав з Іловайська аж пиль стояла стовбом, думав тепер він влада, а
він актор на час - теж саме буде з часомі з Зе клоуном
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27.03.2021 19:03 Ответить
Ну, что - поклонники фейков олигархических СМИ (украинских средств дезинформации) закончились?...
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27.03.2021 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cVgOOdpdj-o

не читайте до обеда советских газет … да ведь других нет...
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27.03.2021 19:28 Ответить
За расстрел в Хмельницком никто не осужден! А Семенченко спасал страну на фронте. Посажен! Стерненко - посажен! Зеленый ты продался путлеру полностью? Проснитесь люди - вас уничтожат по одному!! Потом сдаст страну кацапии.
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27.03.2021 19:27 Ответить
Ми вам про криком кричали у 2019, а зараз пізно волати
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27.03.2021 19:41 Ответить
Так Парашенко сажал доровольцев не хуже Зеленского - ТОрнадо, Равлики, и еще около 8000 бойцов. Он такое же .... как и Зеля.
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27.03.2021 21:47 Ответить
ну все - сейчас примчится вся цензорская бригада , все 14,5 ботов и начнут тебя банить
на святое посягнул - на их барина !
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28.03.2021 00:15 Ответить
а 8000 тысяч бойцов уже выпустили? Давай пруф и ссылку! Или -еще сидят?)))
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28.03.2021 07:14 Ответить
Ну Равликів випустили одразу у 2015, Торнадівці - майже всі по домівках, а от із 8000 бойців проблема - їх знайти не можуть. Не підкажете хто вони і де сидять?
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28.03.2021 07:41 Ответить
ОПГ чечено-кремлівської мафії в Україні...а їх намахав волохата баба.....от і дають зрозуміти:зіб"ємо літак....або Семенченка,Палицю...
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29.03.2021 18:27 Ответить
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