Суд арестовал Семенченко без права внесения залога. ВИДЕО

Печерский районный суд г. Киева на заседании в пятницу избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фесбуке сам Семенченко.

Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей. "Она (Россия) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.

Экс-нардеп подчеркнул, что брал на поруки "массу людей". "Теперь, видимо, пришел мой черед", – добавил он. Позже Семенченко на своей странице написал, что "идет за решетку", но не признает себя виноватым.

Он отметил: "Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которые были заготовлены специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас будут более умнее и не так будут верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.