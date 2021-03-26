Суд арестовал Семенченко без права внесения залога. ВИДЕО
Печерский районный суд г. Киева на заседании в пятницу избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фесбуке сам Семенченко.
Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей. "Она (Россия) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", – сказал Семенченко.
Экс-нардеп подчеркнул, что брал на поруки "массу людей". "Теперь, видимо, пришел мой черед", – добавил он. Позже Семенченко на своей странице написал, что "идет за решетку", но не признает себя виноватым.
Он отметил: "Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которые были заготовлены специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас будут более умнее и не так будут верить в свое собственное Государство. Прошу помочь моей семье".
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Также на Цензор.НЕТ: Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
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А лет через 50 после смерти ...
"Вони сильніші. Ми маємо покращити з ними стосунки, - каже він про Росію. - Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви [Америка] змушуєте нас воювати, навіть не даючи нам на це гроші", - сказав бізнесмен американським журналістам.
В "емоційному інтерв'ю", в якому він "лаявся", Коломойський розповів, що ЄС та НАТО ніколи не візьмуть Україну, тож треба сприйняти цей факт і припинити зусилля в цьому напрямку.
"Ви всі нас не візьмете, - сказав він. - Немає сенсу втрачати час на пусті балачки. Натомість Росія б залюбки взяла нас у новий Варшавський договір".
"Пройде п'ять, десять років, і кров забудеться, - каже він. - Я показав у 2014 році, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно розповідаю, що бачу і куди все йде". "Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян, - додає бізнесмен. - Я думаю, вони з радістю нам їх дадуть. Який є спосіб найшвидше налагодити стосунки? Тільки гроші".
Почему бы и не использовать не полностью на тот момент стухший "фрукт" для грязной работы а потом списать за ненадобностью, вот как сейчас?
Если мне не изменяет память, то перекрытие железной дороги стоило бюджету Украины 2% от ВВП.
Пока Семенченко не выплатит эту сумму полностью - никакого ему залога.
Пусть платит, сволочь.
И два года пусть отсидит за перекрытие железной дороги, согласно закону:
"Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых есть народные депутаты.
Производство открыто по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.
Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия караются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными роботами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/26/7133555/
До того, как была организована мощная блокада, были интересные моменты, например - сначала из Горловки в сторону Майорска улетало 5-6 минометных мин, а минут через 5 после вылета и разрыва последней, на подконтрольную территорию следовал грузовой состав с углем. Собственно примерно так же происходил и обратный процесс, ну может просто совпадения - мины->проход состава, были реже.
Целью этих мин, судя по всему, не были ни ВСУ, ни дома мирных или объекты инфраструктуры. Их целью было просто, на ближайшие минут 20, лишние глаза и уши поразгонять по подвалам, ну или в домах и квартирах позагонять под койку.
Особо одаренной части населения можно конечно бесконечно втирать дичь типа - "ж/д состав с углём террористов прорвался с боем на подконтрольнуюю территорию и пользуясь замешательством ВСУ и МВД, растворился в толпе и пока не найден ...", ну а так-то, в общем-то, и козе понятно - каждое такое мероприятие возможно только при согласовании порядка действий военных(ВСУ или добробата контролирующих данный участок), правоохранителей и железнодорожников с представителями "той стороны" ....
Как минимум на промежутке между Майорском и Константиновкой не могут быть все эти структуры не в курсе, дальше можно уже рассказывать, что из Торецка уголь.
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Зєлю геть. Дострокові.
Зєля - мудак, якщо що...
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************-exOFPOrtpeHEt9U&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Пришла ДИКТАТУРА((..
В общем в свете последних драматичных событий на фронте, гораздо важнее громить армии опзж, бригады кивы, базы медведчука и его окружения, там настоящая угроза, а это так, скорее всего реакция на запрос американцев, хотя этих людей грех не использовать, у каждого титушки должен быть выбор или тюрьма или армия.
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
Поздравить друга Константина"©
Уконтрапупили на цугундер Костю Гришина, даже ник "Семен Семенченко" не помог. Одно дело - под ником на форуме пасквили крапать и совсем другое дело - под ником жить в обычной жизни. Как-то попахивает аферой от таких людишек, на цугундере им самое место.
народнаселение - терпеливо ждёт вождя/идола/мессию, который всё это принесёт "на блюдечке с голубой каёмочкой". Ну, то таке!...)
Юля понищила корупційних схем стільки, що Пєця Мародер отримав не одну пасму сивого волосся
По всей видимости, Семенченко и компания готовили вооруженный конфликт ради прихода к власти
За полчаса до штурма палаток Семенченко с охранником вывозил какую-то большую сумку, но уже никто не узнает, было ли там оружие.
Именно поэтому Семенченко и Соболев спокойно наблюдали в стороне за тем, как арестовывают их соратников.
Персональную ответственность за все это несут те, кто в октябре 2017 развернул этот митинг на улице:
«Самопомощь» САДОВОГО с его депутатами Семенченко и СОБОЛЕВЫМ,
«Движение новых сил» с Деревянко, Сакварелидзе и СААКАШВИЛИ,
ТИМОШЕНКО со своими партийцами,
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО С МУСТАФОЙ НАЙЕМОМ и другие.
Сколько человек могли погибнуть, если бы не действия полиции?
Бойцы батальона «Донбасс» обратились к журналистам по поводу дискредитации имени их подразделения, которое в своих целях использует народный депутат Семен Семенченко, некогда выступавший от имени батальона.
В нынешних шумно распиаренных протестах под Верховной Радой умудрились каким-то образом объединились такие политические фигуры как
СААКАШВИЛИ, СЕМЕНЧЕНКО, ТИМОШЕНКО
и еще бесконечное множество желающих реализовать свои амбиции на волне кризиса в стране.
https://rozumna-sila.org/ru/news/mihomajdan-feyerichne-ob-yednannya-politichnih-aferistiv/
іньше як розробка ФСБ кацапської. Цей кримський упирь ще не раз продасть
щоб спасти свою шкуру! Ним треба було занятися вже давно! До речи в його
компашці фігурував ще кацап Соболев а також львівський борцун Парасюк!
Про михоКарлсона вже нема що й казати.
Из-за того, что Семенченко железную дорогу перекрывал, бюжет Украины потерял то ли 1%, то ли 2% от ВВП. Но то деньги государственные,поэтому кто же их считает? Но это позволяет прикинуть, на какую сумму Семенченко раздел лично Рината Леонидовича, нанеся убыток его бизнесу на Донбассе.
Так что пока хозяин Семенченко, то бишь Беня, не отдаст должок, под залог Семенченко не выпустят.
голосняк свой за кого в апреле 19го? - ну тока честно....
Семенченко подозревали в двойном убийстве.
Бывший первый заместитель главы Нацполиции, генерал Вячеслав Аброськин заявил "Стране", что будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Семена Семенченко (тогда он носил имя Константин Гришин и работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году.
Но затем Гришина освободили из под стражи по решению суда в связи с тем, что он непосредственно не убивал, а только принимал участие.
"Гришин дал показания, что непосредственно не убивал, а только помогал связывать потерпевших", - рассказал Аброськин.
После освобождения, по словам Аброськина, Гришин выехал в Россию. В 1999 году Украина попыталась добиться экстрадиции Гришина, но ей российская сторона отказала.
https://strana.ua/news/324984-semen-semenchenko-podozrevalsja-v-dvojnom-ubijstve-v-90-e.html
Сегодня автоколонна активистов повезет это обращение домой к Порошенко.
18 февраля МихоМайдан назовет фамилии членов "альтернативного правительства" Украины.
Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор". "Миротворец" для нардепов.
Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана - Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста
Хмара озвучил три требования: отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и снижение втрое цен на коммунальные услуги.
Джерело: https://zhitomir-online.com/ukraine/66536-dolzhen-pryyty-na-maydan-y-zayavyt-ob-otstavke-mykho-dal-poroshenko-srok-do-18-fevralya-kak-eto-bylo.html
Да он никогда и не скрывал этого увлечения, законом неодобряемого. Есть даже ролики в Ютубе...
Можно было брать ещё три года назад. И не только его одного - все на крючке. У нас каждый реальный пацан и олигарх имеют своё "войско", маскирующееся под охранные фирмы. А уж ветераны войны и подавно - хотят заниматься тем, что умеют, и это нормально.
Почему в западных цивилизованных демократиях можно записаться в ЧВК, как на достойную работу, а у нас это приравнивается к государственной измене?.. Закон такой?.. - Так поменяйте!.. Кстати, почему сам Семенченко, будучи депутатом, не выступил с такой инициативой?..
Связи с Коломойским?.. Да ладно!.. Вчера это ещё было круто, модно и достойно, даже для президента Украины. Даже в бане на дне рождения Игоря Валерьевича, а сегодня это уже основание для уголовного дела?.. Тогда начните с себя...
И последнее. В коварный злой умысел Семенченко не верю хотя бы потому, что СБУ якобы нашла его схрон с оружием. Фигня. У всякого нормального патриота и ветерана есть схрон. И не один. Попробуй найди... А если нашли, значит либо подстава, либо Семён - дурак. Выбирайте по вкусу". https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVIG-4mY0xAvAPTDvdEbtRahSszYoPX5KGxEh9XMPXW_ojrWgtSIkzTDz14DvSMziCP7Hx--jadI0lM6fhadZPaVQRFxu5nQ0ookLyvgTkrO2CwXNf0lLq2aNrTpX_MPtQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3883524548374837?__cft__[0]=AZVIG-4mY0xAvAPTDvdEbtRahSszYoPX5KGxEh9XMPXW_ojrWgtSIkzTDz14DvSMziCP7Hx--jadI0lM6fhadZPaVQRFxu5nQ0ookLyvgTkrO2CwXNf0lLq2aNrTpX_MPtQ&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч.
Дивно звісно, стіко блокад, стіко барікад, а коли тобі обирають запобіжний захід - навіть скромного мітингу нема.
Навіть Єгорка Соболєв про всяк випадок написав, што з прєступнікамі нє дружит
Дурило колись тікав з Іловайська аж пиль стояла стовбом, думав тепер він влада, а
він актор на час - теж саме буде з часомі з Зе клоуном
не читайте до обеда советских газет … да ведь других нет...
на святое посягнул - на их барина !