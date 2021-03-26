Суд заарештував Семенченка без права внесення застави. ВIДЕО

Печерський районний суд м. Київ на засіданні в п'ятницю обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України Семену Семенченку, підозрюваному в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці сам Семенченко.

Свій арешт Семенченко назвав "провокацією спецслужб Російської Федерації", яка хоче припинити діяльність кампанії, яка боролася з ПВК "Вагнер" за кордоном. "Вона (Росія) хоче, щоб добровольці були оббріхані і перебували за ґратами", - сказав Семенченко.

Екснардеп підкреслив, що брав на поруки "масу людей". "Тепер, мабуть, прийшла моя черга", - додав він. Пізніше Семенченко на своїй сторінці написав, що "йде за ґрати", але не визнає себе винним.

Він зазначив: "Іду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд, які були заготовлені спеціально для цього дня. Нехай ті, хто буде після нас, будуть розумніші і не так віритимуть у свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині".

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.