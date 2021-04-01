Власти Киева могут расторгнуть договоры с частными перевозчиками, - КГГА

Если перевозчики не пойдут на сотрудничество, столичный власти рассмотрят вариант прекращения сотрудничества с ними.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если перевозчики займут крайнюю позицию и не пойдут на сотрудничество, руководство города будет делать выводы относительно дальнейшего, возможно, прекращения с ними сотрудничества. Имеется в виду расторжение договоров", - пояснил Ткачук.

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Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Также глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заявил, что с 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления перевозчиков шантажом и заявил, что это неприемлемо. После этого перевозчики отложили подорожание проезда до 3 апреля.

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