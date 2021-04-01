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Власти Киева могут расторгнуть договоры с частными перевозчиками, - КГГА

Власти Киева могут расторгнуть договоры с частными перевозчиками, - КГГА

Если перевозчики не пойдут на сотрудничество, столичный власти рассмотрят вариант прекращения сотрудничества с ними.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если перевозчики займут крайнюю позицию и не пойдут на сотрудничество, руководство города будет делать выводы относительно дальнейшего, возможно, прекращения с ними сотрудничества. Имеется в виду расторжение договоров", - пояснил Ткачук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецпропуска на проезд в транспорт выдадут медикам, полицейским, военным и коммунальщикам, - замглавы КГГА Поворозник

Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Также глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заявил, что с 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления перевозчиков шантажом и заявил, что это неприемлемо. После этого перевозчики отложили подорожание проезда до 3 апреля.

Также на Цензор.НЕТ: "Шантажировать людей и городские власти - неприемлемо!" - Кличко о намерениях маршрутчиков поднять цены на проезд

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25575) маршрутки (546) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+5
ДАВНО ПОРА!! Запустите общественный транспорт... И все в бюджет! А эти маршрутки убогие убрать давно надо!
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01.04.2021 20:49
+2
Виталька, ты ещё с ахметовым расторгни, бо он тоже все время цены на свет повышает. И еще с этим, дружком его, который...цукерки делает
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01.04.2021 20:53
+2
Не может быть! Бывший лидер потужной БэПэПэ и правая рука лучшего реформатора Вселенной оказался зрадныком и агентом кремля? Не верю!
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01.04.2021 21:35
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Революция? Да нефиг делать!
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01.04.2021 20:47 Ответить
ДАВНО ПОРА!! Запустите общественный транспорт... И все в бюджет! А эти маршрутки убогие убрать давно надо!
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01.04.2021 20:49 Ответить
Для "запустите транспорт" в Киеве нужно уже сегодня закупать на десятки миллиардов гривен автобусы, которых нет. минимум год уйдет.
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01.04.2021 21:18 Ответить
"Запустите общественный транспорт... И все в бюджет!" - вы в бюджет пенсионные удостоверения собирать будете?
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02.04.2021 10:35 Ответить
Просто перевозчики немного попустятся.
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01.04.2021 20:52 Ответить
Странно. Когда Виталек поднял вдаое цены на проезд, то лоховозки не возмущались. Теперь лоховозки поднимают всего на 20%, а Виталька сердится
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01.04.2021 20:55 Ответить
Виталька делает, что ему сказали в ОП. полностью подконтрольная марионетка решает вопросы для поднятия рейтинга зеленых.
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01.04.2021 21:20 Ответить
Не может быть! Бывший лидер потужной БэПэПэ и правая рука лучшего реформатора Вселенной оказался зрадныком и агентом кремля? Не верю!
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01.04.2021 21:35 Ответить
Вы сейчас скопировали квартальных клоунов.
Марионеткой мэра сделали зебилы в 2019 году, когда вы наголосовали. но у вам память не позволяет наверное вспомнить, как зебилы его "смещяли" и угрожали отобрать полномочия, потом резко договорились и успокоились.
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01.04.2021 21:41 Ответить
М-да уж. Сместить и урезать полномочия...Какая страшная беда! Что для патриотичного человека и участника Майдана может быть страшнее! Даже не представляю, как мучается сейчас тот, кого всем народом сместили
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01.04.2021 22:20 Ответить
"За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в Госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из Госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев, якобы, дотируют, выделяют много денег - не соответствуют действительности.Источник: https://censor.net/ru/n3252707
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01.04.2021 21:38 Ответить
Закон о Столице придумал еще Кучма, чтобы грабить город и киевлян. все молчат и власть это устраивает.
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01.04.2021 21:44 Ответить
Виталька, ты ещё с ахметовым расторгни, бо он тоже все время цены на свет повышает. И еще с этим, дружком его, который...цукерки делает
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01.04.2021 20:53 Ответить
Ахметов оплачивает конверты зебилам в Раде, благодаря вашей "сообразительности" о роли ПОПа. кушай те, желательно конфеты Рошен.
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01.04.2021 21:51 Ответить
Вообще-то я про Борю Колесникова и Конти
А вы все односторонне мыслите, как язычник о красном солнышке
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01.04.2021 22:16 Ответить
Да, сначала их запустили по максимуму, а теперь хотят "расторгнуть". Ничего вы не расторгнете, вы сами в это не верите. А частник пустым ездить не будет, это муниципальный может в убыток работать.
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01.04.2021 21:15 Ответить
Напугали ежа голой дупой
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01.04.2021 21:32 Ответить
Наконец-то прекрасная возможность у Педалика прикрыться по случаю вирусом, для того чтобы разогнать мелочь пузатую и расчистить место для следующих, которых уже он обилетил
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02.04.2021 16:12 Ответить
 
 