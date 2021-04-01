Влада Києва може розірвати договори з приватними перевізниками, - КМДА

Якщо перевізники не підуть на співпрацю, столична влада розгляне варіант припинення співпраці з ними.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо перевізники займуть крайню позицію і не підуть на співпрацю, керівництво міста робитиме висновки щодо подальшого, можливо, припинення з ними співпраці. Мається на увазі розірвання договорів", - пояснив Ткачук.

Нагадаємо, раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила про намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Також глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко заявив, що з 27 березня приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви перевізників шантажем і заявив, що це неприйнятно. Після цього перевізники відклали подорожчання проїзду до 3 квітня.

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