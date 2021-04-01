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Влада Києва може розірвати договори з приватними перевізниками, - КМДА

Влада Києва може розірвати договори з приватними перевізниками, - КМДА

Якщо перевізники не підуть на співпрацю, столична влада розгляне варіант припинення співпраці з ними.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо перевізники займуть крайню позицію і не підуть на співпрацю, керівництво міста робитиме висновки щодо подальшого, можливо, припинення з ними співпраці. Мається на увазі розірвання договорів", - пояснив Ткачук.

Нагадаємо, раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила про намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Також глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко заявив, що з 27 березня приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви перевізників шантажем і заявив, що це неприйнятно. Після цього перевізники відклали подорожчання проїзду до 3 квітня.

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Автор: 

КМДА (2372) Київ (19528) маршрутки (347) транспорт (1396)


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Топ коментарі
+5
ДАВНО ПОРА!! Запустите общественный транспорт... И все в бюджет! А эти маршрутки убогие убрать давно надо!
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01.04.2021 20:49
+2
Виталька, ты ещё с ахметовым расторгни, бо он тоже все время цены на свет повышает. И еще с этим, дружком его, который...цукерки делает
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01.04.2021 20:53
+2
Не может быть! Бывший лидер потужной БэПэПэ и правая рука лучшего реформатора Вселенной оказался зрадныком и агентом кремля? Не верю!
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01.04.2021 21:35
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Революция? Да нефиг делать!
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01.04.2021 20:47 Відповісти
ДАВНО ПОРА!! Запустите общественный транспорт... И все в бюджет! А эти маршрутки убогие убрать давно надо!
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Для "запустите транспорт" в Киеве нужно уже сегодня закупать на десятки миллиардов гривен автобусы, которых нет. минимум год уйдет.
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01.04.2021 21:18 Відповісти
"Запустите общественный транспорт... И все в бюджет!" - вы в бюджет пенсионные удостоверения собирать будете?
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02.04.2021 10:35 Відповісти
Просто перевозчики немного попустятся.
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01.04.2021 20:52 Відповісти
Странно. Когда Виталек поднял вдаое цены на проезд, то лоховозки не возмущались. Теперь лоховозки поднимают всего на 20%, а Виталька сердится
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01.04.2021 20:55 Відповісти
Виталька делает, что ему сказали в ОП. полностью подконтрольная марионетка решает вопросы для поднятия рейтинга зеленых.
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01.04.2021 21:20 Відповісти
Не может быть! Бывший лидер потужной БэПэПэ и правая рука лучшего реформатора Вселенной оказался зрадныком и агентом кремля? Не верю!
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01.04.2021 21:35 Відповісти
Вы сейчас скопировали квартальных клоунов.
Марионеткой мэра сделали зебилы в 2019 году, когда вы наголосовали. но у вам память не позволяет наверное вспомнить, как зебилы его "смещяли" и угрожали отобрать полномочия, потом резко договорились и успокоились.
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01.04.2021 21:41 Відповісти
М-да уж. Сместить и урезать полномочия...Какая страшная беда! Что для патриотичного человека и участника Майдана может быть страшнее! Даже не представляю, как мучается сейчас тот, кого всем народом сместили
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01.04.2021 22:20 Відповісти
"За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в Госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из Госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев, якобы, дотируют, выделяют много денег - не соответствуют действительности.Источник: https://censor.net/ru/n3252707
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01.04.2021 21:38 Відповісти
Закон о Столице придумал еще Кучма, чтобы грабить город и киевлян. все молчат и власть это устраивает.
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01.04.2021 21:44 Відповісти
Виталька, ты ещё с ахметовым расторгни, бо он тоже все время цены на свет повышает. И еще с этим, дружком его, который...цукерки делает
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01.04.2021 20:53 Відповісти
Ахметов оплачивает конверты зебилам в Раде, благодаря вашей "сообразительности" о роли ПОПа. кушай те, желательно конфеты Рошен.
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01.04.2021 21:51 Відповісти
Вообще-то я про Борю Колесникова и Конти
А вы все односторонне мыслите, как язычник о красном солнышке
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01.04.2021 22:16 Відповісти
Да, сначала их запустили по максимуму, а теперь хотят "расторгнуть". Ничего вы не расторгнете, вы сами в это не верите. А частник пустым ездить не будет, это муниципальный может в убыток работать.
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01.04.2021 21:15 Відповісти
Напугали ежа голой дупой
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01.04.2021 21:32 Відповісти
Наконец-то прекрасная возможность у Педалика прикрыться по случаю вирусом, для того чтобы разогнать мелочь пузатую и расчистить место для следующих, которых уже он обилетил
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02.04.2021 16:12 Відповісти
 
 