С понедельника в Киеве будут курсировать не все маршрутки, - перевозчики

Столичные перевозчики с 5 апреля выведут на маршруты не весь транспорт. Они объясняют это тем, что до сих пор не получили спецпропуска для части своих работников – механики и водители просто не смогут добраться на работу.

Об этом "Укринформу" сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника автобусы выйдут на линию, но думаю, что не в полном объеме, потому что мы столкнулись сейчас с проблемой, связанной с пропусками для наших водителей. Оперативно заказали спецпропуска для своих работников, но, к сожалению, пока что не получили информации, будут ли они у нас или же нет. Надо, чтобы наши механики, наши сотрудники смогли добраться на работу", - отметил Моисеенко.

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Кроме того, добавил он, многие водители отказываются выходить в начале следующей недели на маршруты. "Во-первых, из-за пассажиро-пика, которого не будет. Во-вторых, люди без пропусков не смогут попасть в общественный транспорт, потому что там, я так думаю, будут работать правоохранители и помогать кондукторам не пропускать тех пассажиров. У нас такого не будет, поэтому все эти пассажиры будут пытаться все-таки попасть в салоны наших автобусов. Это будут постоянные конфликты между пассажирами и водителями", - добавил представитель перевозчиков.

"Мы постараемся выпустить максимально большое количество подвижного состава на маршруты, но надо учитывать такие вот причины", - уточнил он.

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При этом Моисеенко сказал, что уже есть решение столичной власти, в котором прописан режим работы маршруток в период усиления карантинных мер с 5 апреля. "Этот документ уже есть. В принципе, то, что я и думал. Маршрутки - это общественный транспорт, и мы будем работать в таком же режиме, как КП "Киевпастранс", - заявил председатель Ассоциации перевозчиков.

Он также сообщил, что с субботы, 3 апреля, будет планово поднята с 8 до 10 гривен стоимость проезда на 15 из 150 маршрутов.

Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Также глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заявил, что с 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления перевозчиков шантажом и заявил, что это неприемлемо. После этого перевозчики отложили подорожание проезда до 3 апреля.