З понеділка в Києві курсуватимуть не всі маршрутки, - перевізники

Столичні перевізники з 5 квітня виведуть на маршрути не весь транспорт. Вони пояснюють це тим, що досі не отримали спецперепустки для частини своїх працівників - механіки і водії просто не зможуть дістатися на роботу.

Про це "Укрінформу" повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка автобуси вийдуть на лінію, але думаю, що не у повному обсязі, тому що ми зіштовхнулися зараз із проблемою, пов'язаною із перепустками для наших водіїв. Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу", - зазначив Мойсеєнко.

Окрім того, додав він, багато водіїв відмовляються виходити на початку наступного тижня на маршрути. "По-перше, через пасажиропотік, якого не буде. По-друге, люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там, я так думаю, працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів (більше, ніж буде дозволено - ред). У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж таки потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійні конфлікти між пасажирами та водіями", - додав представник перевізників.

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"Ми намагатимемося випустити максимально велику кількість рухомого складу на маршрути, але треба враховувати такі ось причини", - додав він.

При цьому Мойсеєнко сказав, що вже є рішення столичної влади, в якому прописано режим роботи маршруток у період посилення карантинних заходів з 5 квітня. "Цей документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як КП "Київпастранс", - заявив голова Асоціації перевізників.

Він також повідомив, що з суботи, 3 квітня, буде планово піднята з 8 до 10 гривень вартість проїзду на 15 з 150 маршрутів.

Нагадаємо, раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила про намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Також глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко заявив, що з 27 березня приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви перевізників шантажем і заявив, що це неприйнятно. Після цього перевізники відклали подорожчання проїзду до 3 квітня.