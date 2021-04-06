"Фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины", - МИД

В Министерстве иностранных дел опровергли распространяемую российскими СМИ информацию о гибели ребенка на оккупированном Донбассе якобы из-за обстрела украинским беспилотником.

об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко рассказал, что на минувших выходных российские СМИ активно распространяли новость о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское.

"Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - говорится в сообщении.

По его словам, "фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины".

"Все мы помним о вымышленном распятом мальчике в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок", - напомнил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что именно потому в контактах с международными партнерами Украина подчеркивает, что, как только РФ обостряет ситуацию с безопасностью на востоке, ее информационные войска идут впереди и формируют информационный фон для оправдания преступлений российской армии. История о ребенке из Александровского - очередной пример инструментария таких операций.

"Наши стратегические партнеры это прекрасно понимают и не воспринимают российские инсинуации. Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наше государство накопило мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность отдельные специализированные центры противодействия дезинформации. Работаем и над другими международными инициативами", - подытожил спикер МИД.

