Десятерым иранским чиновникам выдвинули обвинения по делу о крушении самолета МАУ

В Иране десять должностных лиц были обвинены в крушении украинского пассажирского самолета в 2020 году, в результате которого погибло 176 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "AP", об этом сообщил иранский прокурор.

Военный прокурор Голамаббас Торки не назвал имена фигурантов дела.

Отмечается, что сообщение об обвинении было сделано всего за несколько часов до встречи Ирана и пяти мировых держав, остающихся в ядерном соглашении, в Вене, где США должны начать непрямые переговоры с Тегераном.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

