Десятьом іранським чиновникам висунули обвинувачення у справі про катастрофу літака МАУ

В Ірані десять посадових осіб були обвинувачені в катастрофі українського пасажирського літака в 2020 році, в результаті якого загинуло 176 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "AP", про це повідомив іранський прокурор.

Військовий прокурор Голамаббас Торкі не назвав імен фігурантів справи.

Зазначається, що повідомлення про обвинувачення було зроблено всього за кілька годин до зустрічі Ірану і п'яти світових держав, що залишаються в ядерній угоді, у Відні, де США повинні почати непрямі переговори з Тегераном.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.