Полсотни населенных пунктов остались без воды из-за обстрела в Донецкой области

В Донецкой области в результате обстрела обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Подача воды потребителям остановлена.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что от этой насосной станции вода подается почти в 50 населенных пунктов региона, на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую(водоснабжение населенных пунктов - города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские № 1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Напомним, 6 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.

Подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, погиб боец 1-й отдельной танковой бригады Максим Стеблянко. В результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб старший лейтенант 58-й ОМПБр Владимир Шпак.