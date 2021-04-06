РУС
Полсотни населенных пунктов остались без воды из-за обстрела в Донецкой области

Полсотни населенных пунктов остались без воды из-за обстрела в Донецкой области

В Донецкой области в результате обстрела обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Подача воды потребителям остановлена.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что от этой насосной станции вода подается почти в 50 населенных пунктов региона, на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую(водоснабжение населенных пунктов - города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские № 1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Напомним, 6 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское. СЦКК просит ОБСЕ установить истину, - украинская делегация в ТКГ

Подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, погиб боец 1-й отдельной танковой бригады Максим Стеблянко. В результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб старший лейтенант 58-й ОМПБр Владимир Шпак.

обстрел (29119) Донецкая область (10560) водоснабжение (728)
+3
Бориспільська лікарня відмовилась від кисневих концентраторів через політичні уподобання


Не хотів писати. Бо писати про катастрофу у лікарнях в умовах пандемії коронавірусу важко. Але не витримав. Особливо, прочитавши допис мера Володимира Борисенка про те, що до нього звернулися за допомогою лікарі Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, де пацієнти у критичному стані потребували медичного обладнання, а його бракувало.
У листопаді минулого року "Європейська солідарність" пропонувала Бориспільській лікарні кисневі концентратори, але лікарня від них відмовилася. Сказали, що у них всього достатньо. Ключове слово - ВСЬОГО!
Лікарня відмовилася від концентраторів за які просто билися інші лікарні. А вся причина була у виборах мера. Головний лікар Олександр Щур став депутатом райради від партії "Слуга народу". А інший депутат від "слуг" Владислав Байчас якраз балотувався у мери. Тому ці "слуги народу" відмовилися від концентратів, бо вони були від Фонду Порошенка та "Європейської солідарності".
Думаєте ці "слуги" визнають свою помилку? Вони визнають, що підписали смертний вирок тим, хто потрапляє у лікарню? Ага! Дочекаєтесь! Їм просто пофіг! Як казав їхній тодішній керівник обласної організації "Слуг народу" Олександр Дубінський "нікакого крізіса нєт, оні просто п..дят наші дєньгі".

Володимир Горковенко
показать весь комментарий
06.04.2021 21:28 Ответить
+2
Дурак ты, остались без воды украинские территории, а не дыра!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 23:14 Ответить
+2
Люди там за сєпарів голосують , самі кличуть війну в свої будинки . Останні вибори це показали . Може порозумнішають , зрозуміють що рюзькє мір - це вбивства , грабежі , ніщіта , мародерства , знищена інфраструктура і повалені будинки . Не можуть же вони все життя ходити дурнями по землі .
показать весь комментарий
06.04.2021 23:50 Ответить
Если самарские то нех ремонтировать
показать весь комментарий
06.04.2021 21:21 Ответить
Сектор Газа,хулі....
показать весь комментарий
06.04.2021 21:22 Ответить
кормільцам то поді опять нємитим ходіть! проклятая Омєріка!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:24 Ответить
Дурак ты, остались без воды украинские территории, а не дыра!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 23:14 Ответить
Люди там за сєпарів голосують , самі кличуть війну в свої будинки . Останні вибори це показали . Може порозумнішають , зрозуміють що рюзькє мір - це вбивства , грабежі , ніщіта , мародерства , знищена інфраструктура і повалені будинки . Не можуть же вони все життя ходити дурнями по землі .
показать весь комментарий
06.04.2021 23:50 Ответить
Вы не верно говорите. Никого у нас не зовут, никаких сепаров. Говорю за Мариуполь. Есть часть "старой советской гвардии", они и голосуют за опзж и прочих. Но их не больше чем в других районах страны. Совкодрочеры есть везде по Украине. А в целом население против всяких днр и прочего, никто путина не ждет. Вопрос: почему у нас не развивают альтернативу для голосования? Ни одна партия не выставляет кандидатов, за которых бы проголосовали люди. Поэтому молодежь не голосует. Слава Богу мы в Мариуполе без воды не остались, у нас есть резервное водохранилище и такая ситуация для нас с 2014 не новая. Но радоваться, что граждане Украины на украинской территории страдают от действия банд идиотов не надо.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:20 Ответить
Банди ідіотів це армія рф. Фашистсько російські загарбники . Мародери і терористи .
показать весь комментарий
07.04.2021 13:36 Ответить
Что рос. армейцы есть никто не спорит. Но пока рашке не объявлена война, а вы и другие обвиняют жителей Донецкой и Луганской областей во всех грехах, то в мире будет звучать неопределенные "банды, ополченцы, гражданская война и тд". Заметьте, в Европе не звучит украино-российская война, нигде. И это огромное упущение наших властей!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:30 Ответить
а на тих територіях, кретине, по твоєму живуть патріоти?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:03 Ответить
А вы смотрю патриот? Это от патриотизма вы оскорбляете незнакомую девушку?? А если там только враги твои живут, так это гражданская война получается и кацапы правы??? А если не гражданская, так уймись!
показать весь комментарий
08.04.2021 12:35 Ответить
