Решение о дальнейших карантинных ограничениях в Киеве примут 14 апреля, - Кличко

Решение относительно карантина в столице примут в среду, 14 апреля, на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ограничения "красной" зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантина в Киеве", - подчеркнул мэр.

Кличко нпомнил, что столичная власть усилила ограничения с 20 марта - еще до того как Киев попал в "красную" зону.

Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров ввести на территории Украины ввести жесткий общенациональный карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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