Рішення про подальші карантинні обмеженя у Києві ухвалять 14 квітня, - Кличко

Рішення щодо карантину в столиці ухвалять у середу, 14 квітня, на засіданні держкомісії з надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - підкреслив мер.

Кличко нагадав, що столична влада посилила обмеження з 20 березня - ще до того як Київ потрапив до "червоної" зони.

Столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів запровадити на території України жорсткий загальнонаціональний карантин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання запровадити загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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