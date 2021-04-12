УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6619 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 037 2

Рішення про подальші карантинні обмеженя у Києві ухвалять 14 квітня, - Кличко

Рішення про подальші карантинні обмеженя у Києві ухвалять 14 квітня, - Кличко

Рішення щодо карантину в столиці ухвалять у середу, 14 квітня, на засіданні держкомісії з надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - підкреслив мер.

Кличко нагадав, що столична влада посилила обмеження з 20 березня - ще до того як Київ потрапив до "червоної" зони.

Столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів запровадити на території України жорсткий загальнонаціональний карантин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання запровадити загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також читайте: Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19638) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что говорит " Учитель" -- Фірташ?
показати весь коментар
12.04.2021 12:27 Відповісти
А чо? Он, Буковель відкрили! Гайда, кияни у Буковель! Там "ахранвчєній" вже нема! 🎉🎈
показати весь коментар
12.04.2021 12:29 Відповісти
 
 