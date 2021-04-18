Задержание консула Сосонюка - спланированная ФСБ провокация. Его знакомая по собственной инициативе достала какие-то непонятные материалы, - Енин

Задержание украинского консула в России Александра Сосонюка готовили заранее по спланированному сценарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Суспільному.

По его словам, задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге готовили заранее в ФСБ России.

"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - рассказал Енин.

Он отметил, что Сосонюк был едва знаком со своей собеседницей.

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"Он никогда не обращался к ней или к кому-то другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - говорит замминистра.

Енин также добавил, что в ближайшие сутки Украина будет содействовать эвакуации консула в Украину.

"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - уточнил Енин.

Он добавил, что сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.