РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11775 посетителей онлайн
Новости
12 869 56

Задержание консула Сосонюка - спланированная ФСБ провокация. Его знакомая по собственной инициативе достала какие-то непонятные материалы, - Енин

Задержание консула Сосонюка - спланированная ФСБ провокация. Его знакомая по собственной инициативе достала какие-то непонятные материалы, - Енин

Задержание украинского консула в России Александра Сосонюка готовили заранее по спланированному сценарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Суспільному.

По его словам, задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге готовили заранее в ФСБ России.

"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - рассказал Енин.

Он отметил, что Сосонюк был едва знаком со своей собеседницей.

Читайте также: ФСБ РФ заявило, что консул Сосонюк интересовался базами данных россиян. ВИДЕО

"Он никогда не обращался к ней или к кому-то другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - говорит замминистра.

Енин также добавил, что в ближайшие сутки Украина будет содействовать эвакуации консула в Украину.

"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - уточнил Енин.

Он добавил, что сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

Автор: 

задержание (6690) Санкт-Петербург (488) Енин Евгений (328) консул (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Зачем эти оправдания? Перед кем? Для нас, даже если он собирал информацию, это норм... А кацапам и подкацапникам все равно ничего не докажешь) Да и зачем?)
показать весь комментарий
18.04.2021 08:57 Ответить
+14
На такой должности на такой территории о б лядях забывать надо. Идиот
показать весь комментарий
18.04.2021 09:18 Ответить
+11
Тщательнее нужно знакомых выбирать любому человеку, а уж дипломату во враждебной стране тем более, тщательнее.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупой он какой-то.
показать весь комментарий
18.04.2021 08:53 Ответить
тупой не тупой, а кацапам по губам досталось
показать весь комментарий
18.04.2021 09:01 Ответить
Это некоторые комментаторы тупые!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:09 Ответить
Баба да, баба да.
показать весь комментарий
18.04.2021 08:54 Ответить
Мене цікавить навіщо він пішов в той ресторан, та ще і на зустріч з малознайомою?
показать весь комментарий
18.04.2021 08:56 Ответить
кушать хотел ?
или вы что обычно в ресторане ?
показать весь комментарий
18.04.2021 09:00 Ответить
Шпили-вили на вечерок.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:50 Ответить
Дипломат, КОНСУЛ и без жены! Шляется по бабам и кабакам без сопровождения! Есть же ПРОПИСНЫЕ СТАНДАРТЫ.
Мл.ть, дипломатия уровня пещерного века. Мозгов нет, образования нет, страна ЗЕбиляка (с)
показать весь комментарий
18.04.2021 10:15 Ответить
Толик, у тебя как с ориентацией?
Зачем с бабой в ресторан ходят?
показать весь комментарий
18.04.2021 11:38 Ответить
Причому тут орієнтація, лоханувся консул, розбірливішим треба бути в жінках. Та ще й у ворожій до нас країні.
показать весь комментарий
18.04.2021 17:13 Ответить
Толик, весна - она даже в Расии бывает!
показать весь комментарий
18.04.2021 20:18 Ответить
Ну мог же в МИДе РФ какую-то Машку найти!
показать весь комментарий
18.04.2021 21:38 Ответить
Зачем эти оправдания? Перед кем? Для нас, даже если он собирал информацию, это норм... А кацапам и подкацапникам все равно ничего не докажешь) Да и зачем?)
показать весь комментарий
18.04.2021 08:57 Ответить
ФСБ використовує жінок постійно. Нємцов, Ісаєв - російські опозиціонери, що загинули в компанії дівок
показать весь комментарий
18.04.2021 12:38 Ответить
интересно, данные распечатаны или на микрохвотопылёнке ?
показать весь комментарий
18.04.2021 08:59 Ответить
"дпд" - добровольные подруга дипломата.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:01 Ответить
нефиг шастать в России по бабам ибо они там в вашем окружении все агенты фсб!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:02 Ответить
Медовая ловушка. П.С. Жена и двое детей.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:09 Ответить
надо было нормальную "рабочую сосну", а он на березу полез...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:10 Ответить
Є Нін - гігант мьіслі.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:12 Ответить
Украину террором пытаются привести к капитуляции , а этот Ватник встречается с сомнительной особой из ФСБ , - Уволить . Ничему не учатся , - Срамота.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:15 Ответить
Да ,Сосонюк значит просто дурачок и попал туда видимо по блату ,ну попасться на такую дешёвку это надо было постараться ...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:16 Ответить
На такой должности на такой территории о б лядях забывать надо. Идиот
показать весь комментарий
18.04.2021 09:18 Ответить
Нужно чтоб в консульстве был достаточный контингент женского персонала. И ни-ни! Только со своими
показать весь комментарий
18.04.2021 09:52 Ответить
Тщательнее нужно знакомых выбирать любому человеку, а уж дипломату во враждебной стране тем более, тщательнее.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:22 Ответить
це ще питання, для кого касапія - ворожа... А для кого - корова дойна.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:29 Ответить
Нахальная шпионка с Бангладеш.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:26 Ответить
. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы, с матрёшки . Как в тот же самый момент был задержан представителями ФСБ России, в матрёшке мало места оказалось для пакетика наркоты. Грязная работа ФСБ, могли бы в валенках всё это проделать, туда можно было вместить целый "Крымский набор украинского диверсанта" Источник: https://censor.net/ru/n3260412
показать весь комментарий
18.04.2021 09:36 Ответить
Русский (советский) это один народ у которого нет свого государства, а есть только столица Мацква, эти потомки кочевого народа московской Орды могут оправдываться по всякому и под всяким надуманным предлогом лезут к своим соседям грабить и убивать ,так как ленятся работать на своих бескрайних землях ,которые пока имеют сейчас.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:56 Ответить
Даже какие то модельки или кто нибудь там чуть чуть не имеют права по кабакам и дням рождения ходить, а это дипломат, Украина, пошел себе.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:39 Ответить
В консульстві їсти, пити і спати
показать весь комментарий
18.04.2021 09:41 Ответить
Сосонюк сидить і просто дивиться на кацапсячих дебілів...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:43 Ответить
Міг би сидіти- руки на колінах. А він смикається, за хвилину п'ять раз уже переклав ногу за ногу. Мабуть і перекладача не попросить
показать весь комментарий
18.04.2021 10:19 Ответить
Я б подивився, що б ти робив коли тебе кацапи арештували... А якщо він і причетний до розвідки то це нормально. Ми ж з кацапсинами зараз у війні і вони окупували частину наших земель.
показать весь комментарий
18.04.2021 12:02 Ответить
Выслали и ладно. В ответ, молчком, подобрать какого-нибудь москальского консула и тоже выслать. И всё!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:49 Ответить
на такую враждебную акцию мацквы нужно высылать не 1-го, а десять кацапских дипломатов, давать на выезд не 72 часа, та еще и с понедельника - позор!! 48 часов, как Чехия, с момента уведомления...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:53 Ответить
Попався ..на ПРофурсетке ..
показать весь комментарий
18.04.2021 10:05 Ответить
Попахивает женской местью. А в такое время по бабам шастать нужно аккуратно.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:14 Ответить
Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін - Цензор.НЕТ 361
показать весь комментарий
18.04.2021 10:30 Ответить
Песков как живой.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:59 Ответить
а шо, он уже сдох?
показать весь комментарий
18.04.2021 11:25 Ответить
Це- або абсолютно топорна робота наших "фахівців", або дійсно, спецоперація ФСБ, яку дуже легко організувати(при необхідності).
показать весь комментарий
18.04.2021 10:35 Ответить
Верно, не Штирлиц какой. Встретился с сомнительной бабёнкой, та выложила в его сторону телефон, а он его сразу взял и положил ближе к себе, на видео это видно, это провал, пусть даже и на подставе
показать весь комментарий
18.04.2021 11:12 Ответить
Я думаю, що таких "передач інформації" з участю російських дипломатів в Україні , при бажанні і потребі, можна сконстроювати скільки завгодно. Але, мені здається, наші не можуть або не вміють все це "красиво " оформити. Так, щоб це було переконливо і дуже наочно. Це прослідковується навіть, при затриманні внутрішніх злочинців (контрабандистів, хабарників і т.п.)
показать весь комментарий
18.04.2021 11:23 Ответить
Украина могла бы задержать два десятка московских бидарассов
и сразу направить их на сохранение в Гаагу.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:00 Ответить
А что там, вообще, делают украинские дипломаты во время войны ? Весь мир знает : при агрессии дипотношения прерываются... А то Украина взывает к миру : помогите! На нас напали!У нас война! А все смотрят: дмпломаты, работают... поезда ходят... договор о Дружбе не расторгнут... торговля идёт... компания президента Украины работает на телеканалах РФ, продаёт туда франшизы... Это ж е***ся можно какая война...
показать весь комментарий
18.04.2021 11:01 Ответить
у нас не война, а антитеррористическая операция. Во всяком случае, официально. Это еще Порох так решил.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:04 Ответить
Там шпионки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно
Могут действовать они не прямиком
Шасть в купе - и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
Тут давай его пытать я
"Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."
показать весь комментарий
18.04.2021 11:03 Ответить
так дешево сляпано.
покупал какие-то базы физлиц на ЯРМАРКЕ.
особо секретные.
вот наградил Бог соседями, конченными дебилами.
показать весь комментарий
18.04.2021 13:36 Ответить
Беспорядочные половые связи до добра не доводят))
показать весь комментарий
18.04.2021 14:24 Ответить
 
 