Задержание консула Сосонюка - спланированная ФСБ провокация. Его знакомая по собственной инициативе достала какие-то непонятные материалы, - Енин
Задержание украинского консула в России Александра Сосонюка готовили заранее по спланированному сценарию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Суспільному.
По его словам, задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге готовили заранее в ФСБ России.
"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - рассказал Енин.
Он отметил, что Сосонюк был едва знаком со своей собеседницей.
"Он никогда не обращался к ней или к кому-то другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - говорит замминистра.
Енин также добавил, что в ближайшие сутки Украина будет содействовать эвакуации консула в Украину.
"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - уточнил Енин.
Он добавил, что сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации.
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ
Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или вы что обычно в ресторане ?
Мл.ть, дипломатия уровня пещерного века. Мозгов нет, образования нет, страна ЗЕбиляка (с)
Зачем с бабой в ресторан ходят?
и сразу направить их на сохранение в Гаагу.
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно
Могут действовать они не прямиком
Шасть в купе - и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
Тут давай его пытать я
"Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."
покупал какие-то базы физлиц на ЯРМАРКЕ.
особо секретные.
вот наградил Бог соседями, конченными дебилами.