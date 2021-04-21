РУС
Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление по взрыву в Врбетице в 2014 году. Они призывают правительство потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб.

Об этом сообщает чешское издание Seznam, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Документ гласит, что РФ должна понести ответственность "за нападение на склад боеприпасов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

Парламентарии также полагают, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

+16
Чехи молодцы. А раша в хлам разосралась с еще одним потенциальным союзником в Европе. Мастера, однако.
21.04.2021 11:11 Ответить
+16
Днём 20 апреля в Киев из немецкого Штутгарта прибыл очередной борт ВВС США C-130J-30 Hercules (борт 06-8611) с грузами военного назначения..

Днём 20 апреля в Киев из немецкого Штутгарта прибыл очередной борт ВВС США C-130J-30 Hercules (борт 06-8611) с грузами военного назначения..
21.04.2021 11:12 Ответить
+4
Наші Арсенали також підірвали кацапи. От тільки ми від них нічого вимагати не будемо, та й смислу не має. Між нами війна. Вимагає переможець,у переможеного.
21.04.2021 11:41 Ответить
Чехи молодцы. А раша в хлам разосралась с еще одним потенциальным союзником в Европе. Мастера, однако.
21.04.2021 11:11 Ответить
Та какое "молодцы"?
Там у них больше половины - прожженные ватники!
И шум вокруг взрывов не результат работы, а результат НЕ-ДО-работки!
Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз.
21.04.2021 11:20 Ответить
Ага. Сегодняшней масштабной операцией ночью по задержанию чешских соучастников высланных рашенских агентов ГРУ. И по совместительству лиц, воевавших за орков на Донбассе. А также закрытием своих представительств в Раше и угрозой высылки абсолютно всех рашенских дипломатов. Хорошо "сливают" однако.
21.04.2021 12:03 Ответить
Это работают исполнители, которым еще не сделали втык и не дали новые вводные.
Пойди-почитай, что говорит их премьер:
У него эти взрывы уже НЕ акт "государственного терроризма против страны", а "заурядная операция против товаров неизвестной частной компании".
Через месяц ШПИЛЕ-ГРУшникам еще и медали выдадут за "предотвращение"...
21.04.2021 12:09 Ответить
Ага. "Исполнители" задействовали несколько сот полицейских для задержаний по всей стране.
21.04.2021 12:20 Ответить
Что, не помнишь, как аваковские архаровцы в прошлом году на вертолетах налоговиков десятками задерживали?
Еще больший ЦИРК был.
21.04.2021 12:29 Ответить
А в 16 веке всех просто чертветовали. Ну и что?
21.04.2021 12:36 Ответить
для тебя прошлый ГОД, как 16 век - настолько же далекое и забытое прошлое?
ты, что ли гупия с 5-минутной памятью и полугодовым жизненным циклом?
21.04.2021 12:40 Ответить
А для тебя Украина и Чехия - одно государство? Или на географии пропустил когда изучали Евросоюз? Сходи подучись в бурсу.
21.04.2021 13:04 Ответить
Для тыпилов разъясняю:
ВАТНИКИ, КОРРУПЦИОНЕРЫ и ТЫПИЛЫ, и там и там одинаковые.
21.04.2021 13:14 Ответить
Для упоротых разъясняю. Система разная в Украине и в Евросоюзе и НАТО. Еще вопросы есть?
21.04.2021 14:34 Ответить
Скажи это Меркель, которая СП-2 разрешила.
Системы разные, а доллары за ватный газ - одинаковые.
21.04.2021 14:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3261093/v_hode_masshtabnoyi_operatsii_v_chehii_zaderjany_naemniki_rf_podozrevaemye_v_boyah_protiv_ukrainy_na
https://censor.net/ru/news/3261097/chehiya_prizyvaet_sdelat_sovmestnoe_zayavlenie_na_urovne_nato_po_prichastnosti_agentov_rf_k_vzryvu_v
https://censor.net/ru/news/3261101/vlasti_pragi_trebuyut_otobrat_u_rossiyiskogo_posolstva_chast_parka_okkupatsiya_stromovki_doljna_okonchatelno
21.04.2021 14:51 Ответить
а https://censor.net/ru/news/3260790/babish_ne_isklyuchaet_chto_chehiya_potrebuet_ot_rf_kompensatsiyu_za_uscherb_ot_vzryva_v_vrbetitse статью чего не копи-пастишь?
"правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма"
21.04.2021 15:06 Ответить
Ну и что? Это типа "слив"? Лечись
21.04.2021 15:28 Ответить
слив, это твои копи-пасты, без единого собственного слова.
21.04.2021 16:01 Ответить
Таблетки прими если плющит.

".... Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз...."
21.04.2021 16:04 Ответить
Днём 20 апреля в Киев из немецкого Штутгарта прибыл очередной борт ВВС США C-130J-30 Hercules (борт 06-8611) с грузами военного назначения..

21.04.2021 11:12 Ответить
когда солдату тупо нечего ЖРАТЬ - никакие "военные грузы" не помогут.
показать весь комментарий
якому солдату тупо не має чого жрати?
21.04.2021 11:40 Ответить
Ай маладець!
21.04.2021 11:12 Ответить
Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию - Цензор.НЕТ 3635
21.04.2021 11:16 Ответить
Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию - Цензор.НЕТ 634
21.04.2021 11:17 Ответить
Ага, счасс...
21.04.2021 11:18 Ответить
А с кого требовать у нас? Темный лес.
21.04.2021 11:20 Ответить
Наші Арсенали також підірвали кацапи. От тільки ми від них нічого вимагати не будемо, та й смислу не має. Між нами війна. Вимагає переможець,у переможеного.
21.04.2021 11:41 Ответить
Гірше. Наші арсенали (Н-Богданівка, Балаклія, Калинівка) зі стратегічним артзапасом ЗСУ розікрали і розпродали третім країнам, де ще збереглася стара радянська зброя. Фронтовики подейкують - що і сєпарам з днр-лнр, котрі ними же і пи.дячили нашу армію. І не "підірвали" (бо якби підірвали, то рознесло би пів-області), а ПІДПАЛИЛИ ПОРОЖНІ СКЛАДИ з окремими ************ (щоб показово бабахкало для лохів...). А ще для лохів евакуювали кілька сіл і оточили мєнтами (щоб лохи менше бачили що і як там все "згорить") і показово фотографували. На мільярди доларів, доречі...
Відповідальність поніс аж ... якийсь майор охорони ("за халатність") - відбувся штрафом, сарака.
21.04.2021 13:35 Ответить
Оця брехня і потрібна була, щоби сліди кацапські замести та до влади Клоуна привести...
21.04.2021 14:27 Ответить
Що б ми без проклятих кацапів робили.... І армію вони нам розвалили, і ВПСили, і сили ППОборони, і ВМФльоту, і Держоборонне замовлення, і ракетну програму, і стратегічний артзапас ЗСУ (зразу і весь!), і гнилу тушонку солдатам підкинули ... і економіку, і, врешті, клоуна до влади привели.
Чомусь згадався відомий анекдот, коли генерал зрання після гулянки свариться, що хтось обригав йому мундира. А денщик підтакнув, що хтось генералові ще і у штани насрав...
21.04.2021 15:16 Ответить
Не той випадок. Так можно було і про отруєння Новічком ржати і про склади у Чехії, ось тільки це реально справа рук Рашки. Усі основні терористичні організації у них на фінансовому підсосі. Усі великі диверсії, провокації, ті ж "жовті желети" на наш Майдан, без них не обійшлись. Про вибори, купівлю з подальшим знищенням стратегічних заводів в Україні, я взагалі мовчу. Я думаю і вбивство Чорновола з Гангадзе, теж їх рук справа. Тому так, усе це знищили вони. Клоуна теж вони тягли за вуха. Як мінімум брехня про "Свинарчуків" напередодні виборів, їх рук справа. А щодо тупості нашого народу, який в упирях бачив братів... ну що тут робити...
21.04.2021 17:17 Ответить
хра-ли се пустые склады...- по неделям летело-бухкало..- окстись-проснись и не неси бреда...)))
21.04.2021 23:47 Ответить
 
 