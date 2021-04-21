Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию
Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление по взрыву в Врбетице в 2014 году. Они призывают правительство потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб.
Об этом сообщает чешское издание Seznam, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Документ гласит, что РФ должна понести ответственность "за нападение на склад боеприпасов".
Парламентарии также полагают, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
Там у них больше половины - прожженные ватники!
И шум вокруг взрывов не результат работы, а результат НЕ-ДО-работки!
Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз.
Пойди-почитай, что говорит их премьер:
У него эти взрывы уже НЕ акт "государственного терроризма против страны", а "заурядная операция против товаров неизвестной частной компании".
Через месяц ШПИЛЕ-ГРУшникам еще и медали выдадут за "предотвращение"...
Еще больший ЦИРК был.
ты, что ли гупия с 5-минутной памятью и полугодовым жизненным циклом?
ВАТНИКИ, КОРРУПЦИОНЕРЫ и ТЫПИЛЫ, и там и там одинаковые.
Системы разные, а доллары за ватный газ - одинаковые.
https://censor.net/ru/news/3261097/chehiya_prizyvaet_sdelat_sovmestnoe_zayavlenie_na_urovne_nato_po_prichastnosti_agentov_rf_k_vzryvu_v
https://censor.net/ru/news/3261101/vlasti_pragi_trebuyut_otobrat_u_rossiyiskogo_posolstva_chast_parka_okkupatsiya_stromovki_doljna_okonchatelno
"правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма"
".... Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз...."
Відповідальність поніс аж ... якийсь майор охорони ("за халатність") - відбувся штрафом, сарака.
Чомусь згадався відомий анекдот, коли генерал зрання після гулянки свариться, що хтось обригав йому мундира. А денщик підтакнув, що хтось генералові ще і у штани насрав...