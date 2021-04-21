Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление по взрыву в Врбетице в 2014 году. Они призывают правительство потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб.

Об этом сообщает чешское издание Seznam, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Документ гласит, что РФ должна понести ответственность "за нападение на склад боеприпасов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

Парламентарии также полагают, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.