Вибухи на складах у Чехії: парламент країни зажадав від Росії компенсацію

Депутати нижньої палати парламенту Чехії ухвалили постанову щодо вибуху у Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд зажадати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.

Про це повідомляє чеське видання Seznam, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".

Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у планованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Читайте також: Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.