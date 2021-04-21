УКР
Вибухи на складах у Чехії: парламент країни зажадав від Росії компенсацію

Депутати нижньої палати парламенту Чехії ухвалили постанову щодо вибуху у Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд зажадати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.

Про це повідомляє чеське видання Seznam, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".

Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у планованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Читайте також: Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Чехи молодцы. А раша в хлам разосралась с еще одним потенциальным союзником в Европе. Мастера, однако.
21.04.2021 11:11
Днём 20 апреля в Киев из немецкого Штутгарта прибыл очередной борт ВВС США C-130J-30 Hercules (борт 06-8611) с грузами военного назначения..

Взрывы на складах в Чехии: парламент страны потребовал от России компенсацию - Цензор.НЕТ 2947
21.04.2021 11:12
Наші Арсенали також підірвали кацапи. От тільки ми від них нічого вимагати не будемо, та й смислу не має. Між нами війна. Вимагає переможець,у переможеного.
21.04.2021 11:41
21.04.2021 11:11
Та какое "молодцы"?
Там у них больше половины - прожженные ватники!
И шум вокруг взрывов не результат работы, а результат НЕ-ДО-работки!
Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз.
21.04.2021 11:20
Ага. Сегодняшней масштабной операцией ночью по задержанию чешских соучастников высланных рашенских агентов ГРУ. И по совместительству лиц, воевавших за орков на Донбассе. А также закрытием своих представительств в Раше и угрозой высылки абсолютно всех рашенских дипломатов. Хорошо "сливают" однако.
21.04.2021 12:03
Это работают исполнители, которым еще не сделали втык и не дали новые вводные.
Пойди-почитай, что говорит их премьер:
У него эти взрывы уже НЕ акт "государственного терроризма против страны", а "заурядная операция против товаров неизвестной частной компании".
Через месяц ШПИЛЕ-ГРУшникам еще и медали выдадут за "предотвращение"...
21.04.2021 12:09
Ага. "Исполнители" задействовали несколько сот полицейских для задержаний по всей стране.
21.04.2021 12:20
Что, не помнишь, как аваковские архаровцы в прошлом году на вертолетах налоговиков десятками задерживали?
Еще больший ЦИРК был.
21.04.2021 12:29
А в 16 веке всех просто чертветовали. Ну и что?
21.04.2021 12:36
для тебя прошлый ГОД, как 16 век - настолько же далекое и забытое прошлое?
ты, что ли гупия с 5-минутной памятью и полугодовым жизненным циклом?
21.04.2021 12:40
А для тебя Украина и Чехия - одно государство? Или на географии пропустил когда изучали Евросоюз? Сходи подучись в бурсу.
21.04.2021 13:04
Для тыпилов разъясняю:
ВАТНИКИ, КОРРУПЦИОНЕРЫ и ТЫПИЛЫ, и там и там одинаковые.
21.04.2021 13:14
Для упоротых разъясняю. Система разная в Украине и в Евросоюзе и НАТО. Еще вопросы есть?
21.04.2021 14:34
Скажи это Меркель, которая СП-2 разрешила.
Системы разные, а доллары за ватный газ - одинаковые.
21.04.2021 14:41
https://censor.net/ru/news/3261093/v_hode_masshtabnoyi_operatsii_v_chehii_zaderjany_naemniki_rf_podozrevaemye_v_boyah_protiv_ukrainy_na
https://censor.net/ru/news/3261097/chehiya_prizyvaet_sdelat_sovmestnoe_zayavlenie_na_urovne_nato_po_prichastnosti_agentov_rf_k_vzryvu_v
https://censor.net/ru/news/3261101/vlasti_pragi_trebuyut_otobrat_u_rossiyiskogo_posolstva_chast_parka_okkupatsiya_stromovki_doljna_okonchatelno
21.04.2021 14:51
а https://censor.net/ru/news/3260790/babish_ne_isklyuchaet_chto_chehiya_potrebuet_ot_rf_kompensatsiyu_za_uscherb_ot_vzryva_v_vrbetitse статью чего не копи-пастишь?
"правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма"
21.04.2021 15:06
Ну и что? Это типа "слив"? Лечись
21.04.2021 15:28
слив, это твои копи-пасты, без единого собственного слова.
21.04.2021 16:01
Таблетки прими если плющит.

".... Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз...."
21.04.2021 16:04
21.04.2021 11:12
когда солдату тупо нечего ЖРАТЬ - никакие "военные грузы" не помогут.
21.04.2021 11:21
якому солдату тупо не має чого жрати?
21.04.2021 11:40
Ай маладець!
21.04.2021 11:12
21.04.2021 11:16
21.04.2021 11:17
Ага, счасс...
21.04.2021 11:18
А с кого требовать у нас? Темный лес.
21.04.2021 11:20
Наші Арсенали також підірвали кацапи. От тільки ми від них нічого вимагати не будемо, та й смислу не має. Між нами війна. Вимагає переможець,у переможеного.
21.04.2021 11:41
Гірше. Наші арсенали (Н-Богданівка, Балаклія, Калинівка) зі стратегічним артзапасом ЗСУ розікрали і розпродали третім країнам, де ще збереглася стара радянська зброя. Фронтовики подейкують - що і сєпарам з днр-лнр, котрі ними же і пи.дячили нашу армію. І не "підірвали" (бо якби підірвали, то рознесло би пів-області), а ПІДПАЛИЛИ ПОРОЖНІ СКЛАДИ з окремими ************ (щоб показово бабахкало для лохів...). А ще для лохів евакуювали кілька сіл і оточили мєнтами (щоб лохи менше бачили що і як там все "згорить") і показово фотографували. На мільярди доларів, доречі...
Відповідальність поніс аж ... якийсь майор охорони ("за халатність") - відбувся штрафом, сарака.
21.04.2021 13:35
Оця брехня і потрібна була, щоби сліди кацапські замести та до влади Клоуна привести...
21.04.2021 14:27
Що б ми без проклятих кацапів робили.... І армію вони нам розвалили, і ВПСили, і сили ППОборони, і ВМФльоту, і Держоборонне замовлення, і ракетну програму, і стратегічний артзапас ЗСУ (зразу і весь!), і гнилу тушонку солдатам підкинули ... і економіку, і, врешті, клоуна до влади привели.
Чомусь згадався відомий анекдот, коли генерал зрання після гулянки свариться, що хтось обригав йому мундира. А денщик підтакнув, що хтось генералові ще і у штани насрав...
21.04.2021 15:16
Не той випадок. Так можно було і про отруєння Новічком ржати і про склади у Чехії, ось тільки це реально справа рук Рашки. Усі основні терористичні організації у них на фінансовому підсосі. Усі великі диверсії, провокації, ті ж "жовті желети" на наш Майдан, без них не обійшлись. Про вибори, купівлю з подальшим знищенням стратегічних заводів в Україні, я взагалі мовчу. Я думаю і вбивство Чорновола з Гангадзе, теж їх рук справа. Тому так, усе це знищили вони. Клоуна теж вони тягли за вуха. Як мінімум брехня про "Свинарчуків" напередодні виборів, їх рук справа. А щодо тупості нашого народу, який в упирях бачив братів... ну що тут робити...
21.04.2021 17:17
хра-ли се пустые склады...- по неделям летело-бухкало..- окстись-проснись и не неси бреда...)))
21.04.2021 23:47
 
 