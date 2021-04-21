Вибухи на складах у Чехії: парламент країни зажадав від Росії компенсацію
Депутати нижньої палати парламенту Чехії ухвалили постанову щодо вибуху у Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд зажадати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.
Про це повідомляє чеське видання Seznam, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".
Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у планованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там у них больше половины - прожженные ватники!
И шум вокруг взрывов не результат работы, а результат НЕ-ДО-работки!
Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз.
Пойди-почитай, что говорит их премьер:
У него эти взрывы уже НЕ акт "государственного терроризма против страны", а "заурядная операция против товаров неизвестной частной компании".
Через месяц ШПИЛЕ-ГРУшникам еще и медали выдадут за "предотвращение"...
Еще больший ЦИРК был.
ты, что ли гупия с 5-минутной памятью и полугодовым жизненным циклом?
ВАТНИКИ, КОРРУПЦИОНЕРЫ и ТЫПИЛЫ, и там и там одинаковые.
Системы разные, а доллары за ватный газ - одинаковые.
https://censor.net/ru/news/3261097/chehiya_prizyvaet_sdelat_sovmestnoe_zayavlenie_na_urovne_nato_po_prichastnosti_agentov_rf_k_vzryvu_v
https://censor.net/ru/news/3261101/vlasti_pragi_trebuyut_otobrat_u_rossiyiskogo_posolstva_chast_parka_okkupatsiya_stromovki_doljna_okonchatelno
"правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма"
".... Их премьер уже начал сливать скандал в унитаз...."
Відповідальність поніс аж ... якийсь майор охорони ("за халатність") - відбувся штрафом, сарака.
Чомусь згадався відомий анекдот, коли генерал зрання після гулянки свариться, що хтось обригав йому мундира. А денщик підтакнув, що хтось генералові ще і у штани насрав...