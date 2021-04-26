Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности, - МИД
В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сказал Николенко.
Он подчеркнул, что высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ - "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".
"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - указал спикер.
Ранее в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.
17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" ], кибератаки, попытки влиять на общественное мнение»
А в Украине Россотрудничество ( то есть змеиный клубок шпионов) СПОКОЙНО РАБОТАЕТ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
Чи в нас подібна історія?