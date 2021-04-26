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Новости
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Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности, - МИД

Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности, - МИД

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ - "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве: ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - указал спикер.

Ранее в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

высылка (103) МИД (6933) россия (95339) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+18
та лучше не одного выслать, а одного оставить - как в Чехии. воздух станет чище.
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26.04.2021 18:33
+14
ПОТРЯСАЮЩЕ .
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" ], кибератаки, попытки влиять на общественное мнение»
А в Украине Россотрудничество ( то есть змеиный клубок шпионов) СПОКОЙНО РАБОТАЕТ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
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26.04.2021 18:44
+11
Ну и триколор ему кацабський в дупу, шоб башка не шаталась!)
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26.04.2021 18:28
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Ну и триколор ему кацабський в дупу, шоб башка не шаталась!)
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26.04.2021 18:28 Ответить
Почему зеленые уроды не разорвали с врагом дипотношения? А Зеленский еще и готовится встречаться с ******.
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26.04.2021 19:37 Ответить
Пачєму соєвиє уроди нє разорвалі с врагом діпотношенія? А Порошенко єщьо і готовітся в прєзідєнти.
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26.04.2021 23:12 Ответить
Я спрашивала и у Порошенко, не переживай. Сейчас зеленая власть пусть за себя отвечает.
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27.04.2021 00:32 Ответить
та лучше не одного выслать, а одного оставить - как в Чехии. воздух станет чище.
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26.04.2021 18:33 Ответить
також вірно...
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26.04.2021 18:34 Ответить
І цього останнього не просто залишити, а щоб висів на видному місці, можна навіть на брамі посольства, головне щоб як найвище щоб усі бачили де місце москаля в Україні.
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26.04.2021 18:38 Ответить
двох треба! Двох, як мінімум!
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26.04.2021 18:33 Ответить
И консулам під дупу
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26.04.2021 18:34 Ответить
...всех отправить на ист. родину нужно, хватит им тут жировать!....
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26.04.2021 18:34 Ответить
ПОТРЯСАЮЩЕ .
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" ], кибератаки, попытки влиять на общественное мнение»
А в Украине Россотрудничество ( то есть змеиный клубок шпионов) СПОКОЙНО РАБОТАЕТ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
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26.04.2021 18:44 Ответить
Мені цікаво, на одного працівника консульства/посольства Чехії в московії припадало біля десяти працівників в Чехії.
Чи в нас подібна історія?
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26.04.2021 19:06 Ответить
тьі мне больше не дружок. і не пісай в мой горшок. забирай свою какашку, отдавай мою бумашку.
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26.04.2021 19:43 Ответить
От якщо по одному на тиждень дипломатичному кацапу виганять, то скоро дипломатичні стосунки припиняться автоматично. Потім за московських попів треба буде братися.
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26.04.2021 22:30 Ответить
Петро Олексійович рве волосся на своїй голові, адже ніхто йому не підказав, що можна було так вчинити з рашистськими дипломатами.
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26.04.2021 23:15 Ответить
Україна має вислати десять штук, а не одного!
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27.04.2021 03:55 Ответить
 
 