Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности, - МИД

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ - "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".

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"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - указал спикер.

Ранее в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.