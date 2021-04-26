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Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Найближчим часом Міністерство закордонних справ України оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що видворення одного співробітника посольства України в РФ - "чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ у Росії".

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"Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин", - зазначив спікер.

Раніше в МЗС РФ заявили, що співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, йому належить залишити територію країни до кінця дня 30 квітня.

"З огляду на недружні дії української сторони, яка 19 квітня цього року оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, й на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня цього року", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського МЗС.

Раніше в МЗС РФ заявили, що співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.

17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримано в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час одержання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенко, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.

Автор: 

вислання (97) МЗС (4106) росія (64911) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+18
та лучше не одного выслать, а одного оставить - как в Чехии. воздух станет чище.
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26.04.2021 18:33
+14
ПОТРЯСАЮЩЕ .
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" ], кибератаки, попытки влиять на общественное мнение»
А в Украине Россотрудничество ( то есть змеиный клубок шпионов) СПОКОЙНО РАБОТАЕТ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
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26.04.2021 18:44
+11
Ну и триколор ему кацабський в дупу, шоб башка не шаталась!)
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26.04.2021 18:28
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Ну и триколор ему кацабський в дупу, шоб башка не шаталась!)
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26.04.2021 18:28 Відповісти
Почему зеленые уроды не разорвали с врагом дипотношения? А Зеленский еще и готовится встречаться с ******.
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26.04.2021 19:37 Відповісти
Пачєму соєвиє уроди нє разорвалі с врагом діпотношенія? А Порошенко єщьо і готовітся в прєзідєнти.
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Я спрашивала и у Порошенко, не переживай. Сейчас зеленая власть пусть за себя отвечает.
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27.04.2021 00:32 Відповісти
та лучше не одного выслать, а одного оставить - как в Чехии. воздух станет чище.
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26.04.2021 18:33 Відповісти
також вірно...
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26.04.2021 18:34 Відповісти
І цього останнього не просто залишити, а щоб висів на видному місці, можна навіть на брамі посольства, головне щоб як найвище щоб усі бачили де місце москаля в Україні.
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26.04.2021 18:38 Відповісти
двох треба! Двох, як мінімум!
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26.04.2021 18:33 Відповісти
И консулам під дупу
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26.04.2021 18:34 Відповісти
...всех отправить на ист. родину нужно, хватит им тут жировать!....
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26.04.2021 18:34 Відповісти
ПОТРЯСАЮЩЕ .
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" ], кибератаки, попытки влиять на общественное мнение»
А в Украине Россотрудничество ( то есть змеиный клубок шпионов) СПОКОЙНО РАБОТАЕТ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
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26.04.2021 18:44 Відповісти
Мені цікаво, на одного працівника консульства/посольства Чехії в московії припадало біля десяти працівників в Чехії.
Чи в нас подібна історія?
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26.04.2021 19:06 Відповісти
тьі мне больше не дружок. і не пісай в мой горшок. забирай свою какашку, отдавай мою бумашку.
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26.04.2021 19:43 Відповісти
От якщо по одному на тиждень дипломатичному кацапу виганять, то скоро дипломатичні стосунки припиняться автоматично. Потім за московських попів треба буде братися.
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26.04.2021 22:30 Відповісти
Петро Олексійович рве волосся на своїй голові, адже ніхто йому не підказав, що можна було так вчинити з рашистськими дипломатами.
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26.04.2021 23:15 Відповісти
Україна має вислати десять штук, а не одного!
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27.04.2021 03:55 Відповісти
 
 