Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Найближчим часом Міністерство закордонних справ України оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про видворення російського дипломата з території України", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що видворення одного співробітника посольства України в РФ - "чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ у Росії".

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"Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин", - зазначив спікер.

Раніше в МЗС РФ заявили, що співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, йому належить залишити територію країни до кінця дня 30 квітня.

"З огляду на недружні дії української сторони, яка 19 квітня цього року оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, й на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня цього року", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського МЗС.

Раніше в МЗС РФ заявили, що співробітника посольства України в Росії оголошено persona non grata, він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.

17 квітня стало відомо, що українського консула Олександра Сосонюка затримано в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час одержання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенко, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну за 72 години, починаючи з 19 квітня.