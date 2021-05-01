КГГА - Офису Президента: Городская власть не согласовывает проведение мирных акций

Городские власти не дают разрешения, не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний, которые гарантированы гражданам Конституцией Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в соответствии с процедурой, организаторы акции уведомляют городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, по информации КГГА, состоявшийся 28 апреля марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

"А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш - или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", - следует из сообщения.

Также уточняется, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

"Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками", - подытожили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС "Галичина"

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера в Офисе Президента по поводу состоявшегося марша заявили: "От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмировали в ОП.

Отмечалось также со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции, что составлен админпротокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" за нацистское приветствие. В то же время, участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимир Кошовенко заявляет, что не зиговал.