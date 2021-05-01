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КГГА - Офису Президента: Городская власть не согласовывает проведение мирных акций

КГГА - Офису Президента: Городская власть не согласовывает проведение мирных акций

Городские власти не дают разрешения, не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний, которые гарантированы гражданам Конституцией Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в соответствии с процедурой, организаторы акции уведомляют городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, по информации КГГА, состоявшийся 28 апреля марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

"А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш - или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", - следует из сообщения.

Также уточняется, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

"Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками", - подытожили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС "Галичина"

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера в Офисе Президента по поводу состоявшегося марша заявили: "От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмировали в ОП.

Отмечалось также со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции, что составлен админпротокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" за нацистское приветствие. В то же время, участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимир Кошовенко заявляет, что не зиговал.

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25490) марш (632) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+22
Кличко дипломатично "послал нахер" паханов Ермака-Подоляка
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01.05.2021 12:30
+19
Всё правильно,тоько в Мордоре и Беларуси есть понятие несанкционированый разрешите нам холопам против вас властей побунтовать,те понятно не разрешают,разрешают только победобесие дедов на палках и детей в военную форму и на бумажных танках
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01.05.2021 12:24
+16
гэбнявый д"ермак не в курсе украинских реалий...у него только парашкинские в голове.

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша.Источник: https://censor.net/ru/n3263238
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01.05.2021 12:21
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не могут запретить проведение мирных акций и собраний, которые гарантированы гражданам Конституцией Украины. /Стиль заяв кодлана Коломойского Чтобы да так нет Кличко не освоил.
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01.05.2021 12:21 Ответить
Маршу вишиванок бути !

щорічно !
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01.05.2021 12:52 Ответить
гэбнявый д"ермак не в курсе украинских реалий...у него только парашкинские в голове.

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша.Источник: https://censor.net/ru/n3263238
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01.05.2021 12:21 Ответить
А Ермак официально кто? Официально-слова Ермака по юридическому статусу-как то шо мы здесь пишем. Последствий никаких, зато щеки у бобочки надули.
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01.05.2021 13:52 Ответить
Всё правильно,тоько в Мордоре и Беларуси есть понятие несанкционированый разрешите нам холопам против вас властей побунтовать,те понятно не разрешают,разрешают только победобесие дедов на палках и детей в военную форму и на бумажных танках
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01.05.2021 12:24 Ответить
Реванш кремлівських гнид з ОП триває !!))
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01.05.2021 12:24 Ответить
Кличко дипломатично "послал нахер" паханов Ермака-Подоляка
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01.05.2021 12:30 Ответить
А давно уже пора отбросить всякую демократию и гнать это вiслючье кодло из Украины.
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01.05.2021 12:33 Ответить
Мендель! Ты ж из ОПы уволилась. Или две недели отрабатываешь?
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01.05.2021 12:41 Ответить
Гнать вислючье кодло, это тоже демократия. Отсутствие демократии, это вечное одно и то же кодло.
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01.05.2021 13:43 Ответить
Очепятка. Дипломатию.
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01.05.2021 13:46 Ответить
Авакова пусть бросают на подавление украинцев в угоду внешнему врагу.. Кличко не станет этот делать
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01.05.2021 12:33 Ответить
В СС Галичина були євреї?
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01.05.2021 12:44 Ответить
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01.05.2021 12:48 Ответить
они воевали на "Ташкентском фронте"
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01.05.2021 12:51 Ответить
Кацапы со своими дедобесными "ценностями" лезут в Украину при полном содействии криворожского клоуна.
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01.05.2021 12:42 Ответить
Из этой акции торчат уши Арсенборисыча. Что-то мутит горный тат.
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01.05.2021 12:49 Ответить
Не исключено, что и Кили Азирова. Он ещё в бытность премьером в Раде "зиговал", да так, что даже Бойко отшатнулся.
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01.05.2021 13:23 Ответить
Свободу Лехе Провальному и всем Мавзолейным узникам ГУЛАГа Путлера...
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01.05.2021 13:29 Ответить
Агент Зеленский хочет похоже хочет запретить митинги и стоит русский мир в Украине.
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01.05.2021 14:50 Ответить
 
 