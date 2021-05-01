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КМДА - Офісу Президента: Міська влада не погоджує проведення мирних акцій

КМДА - Офісу Президента: Міська влада не погоджує проведення мирних акцій

Міська влада не дає дозволу, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій і зборів, які гарантовані громадянам Конституцією України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. Зокрема, за інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок.

А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів", –підкреслили в КМДА та нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Так само правоохоронні органи розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

У КМДА наголошують – пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками!

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора в Офісі Президента з приводу маршу заявили: "Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - резюмували в ОП.

Зазначалося також з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції, що складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання. Водночас, учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Володимир Кошовенко заявляє, що не зігував.

КМДА (2367) Київ (19431) марш (334) СС Галичина (39)


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Топ коментарі
+22
Кличко дипломатично "послал нахер" паханов Ермака-Подоляка
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01.05.2021 12:30
+19
Всё правильно,тоько в Мордоре и Беларуси есть понятие несанкционированый разрешите нам холопам против вас властей побунтовать,те понятно не разрешают,разрешают только победобесие дедов на палках и детей в военную форму и на бумажных танках
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01.05.2021 12:24
+16
гэбнявый д"ермак не в курсе украинских реалий...у него только парашкинские в голове.

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша.Источник: https://censor.net/ru/n3263238
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01.05.2021 12:21
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не могут запретить проведение мирных акций и собраний, которые гарантированы гражданам Конституцией Украины. /Стиль заяв кодлана Коломойского Чтобы да так нет Кличко не освоил.
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01.05.2021 12:21 Відповісти
Маршу вишиванок бути !

щорічно !
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01.05.2021 12:52 Відповісти
гэбнявый д"ермак не в курсе украинских реалий...у него только парашкинские в голове.

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша.Источник: https://censor.net/ru/n3263238
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01.05.2021 12:21 Відповісти
А Ермак официально кто? Официально-слова Ермака по юридическому статусу-как то шо мы здесь пишем. Последствий никаких, зато щеки у бобочки надули.
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01.05.2021 13:52 Відповісти
Всё правильно,тоько в Мордоре и Беларуси есть понятие несанкционированый разрешите нам холопам против вас властей побунтовать,те понятно не разрешают,разрешают только победобесие дедов на палках и детей в военную форму и на бумажных танках
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01.05.2021 12:24 Відповісти
Реванш кремлівських гнид з ОП триває !!))
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01.05.2021 12:24 Відповісти
Кличко дипломатично "послал нахер" паханов Ермака-Подоляка
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01.05.2021 12:30 Відповісти
А давно уже пора отбросить всякую демократию и гнать это вiслючье кодло из Украины.
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01.05.2021 12:33 Відповісти
Мендель! Ты ж из ОПы уволилась. Или две недели отрабатываешь?
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01.05.2021 12:41 Відповісти
Гнать вислючье кодло, это тоже демократия. Отсутствие демократии, это вечное одно и то же кодло.
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01.05.2021 13:43 Відповісти
Очепятка. Дипломатию.
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01.05.2021 13:46 Відповісти
Авакова пусть бросают на подавление украинцев в угоду внешнему врагу.. Кличко не станет этот делать
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01.05.2021 12:33 Відповісти
В СС Галичина були євреї?
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01.05.2021 12:44 Відповісти
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01.05.2021 12:48 Відповісти
они воевали на "Ташкентском фронте"
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01.05.2021 12:51 Відповісти
Кацапы со своими дедобесными "ценностями" лезут в Украину при полном содействии криворожского клоуна.
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01.05.2021 12:42 Відповісти
Из этой акции торчат уши Арсенборисыча. Что-то мутит горный тат.
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01.05.2021 12:49 Відповісти
Не исключено, что и Кили Азирова. Он ещё в бытность премьером в Раде "зиговал", да так, что даже Бойко отшатнулся.
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01.05.2021 13:23 Відповісти
Свободу Лехе Провальному и всем Мавзолейным узникам ГУЛАГа Путлера...
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01.05.2021 13:29 Відповісти
Агент Зеленский хочет похоже хочет запретить митинги и стоит русский мир в Украине.
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01.05.2021 14:50 Відповісти
 
 