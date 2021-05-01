КМДА - Офісу Президента: Міська влада не погоджує проведення мирних акцій

Міська влада не дає дозволу, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій і зборів, які гарантовані громадянам Конституцією України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. Зокрема, за інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок.

А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів", –підкреслили в КМДА та нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Так само правоохоронні органи розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

У КМДА наголошують – пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками!

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора в Офісі Президента з приводу маршу заявили: "Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - резюмували в ОП.

Зазначалося також з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції, що складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання. Водночас, учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Володимир Кошовенко заявляє, що не зігував.