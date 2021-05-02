Враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов у Катериновки, - пресс-центр ОС

С начала суток 2 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь в ВСУ нет.

Также 2 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предмета.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

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Оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Впервые 28 апреля БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях у Верхнешироковского, что недалеко от Донецка. Немного дальше от того-же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту у населенного пункта Крещатицкий.

29 апреля в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 1 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

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