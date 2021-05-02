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Новости Агрессия России против Украины
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Враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов у Катериновки, - пресс-центр ОС

Враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов у Катериновки, - пресс-центр ОС

С начала суток 2 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь в ВСУ нет.

Также 2 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более двух гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предмета.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

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Оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Впервые 28 апреля БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях у Верхнешироковского, что недалеко от Донецка. Немного дальше от того-же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту у населенного пункта Крещатицкий.

29 апреля в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем", - отмечается в сообщении.

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Враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов у Катериновки, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 1 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

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Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Хороший русский оккупант - закопанный русский оккупант. Великдень в очередной раз это показал.
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02.05.2021 18:32
+4
Я вчера писал, что бурятам пофигу на православные календари.
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02.05.2021 18:37
+3
Больше 300 сообщений от тебя,за сутки?И я не здоров?😂🌷
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02.05.2021 18:43
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Хороший русский оккупант - закопанный русский оккупант. Великдень в очередной раз это показал.
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02.05.2021 18:32 Ответить
Паску заважали Кулєбі їсти
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02.05.2021 18:33 Ответить
Не враг, а партнер по СККК, ТГК, ОБСЕ, Минску и Нормандскому формату. Вы еще ляпните, "террористы".
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02.05.2021 18:34 Ответить
Я вчера писал, что бурятам пофигу на православные календари.
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02.05.2021 18:37 Ответить
Завтрашний день все прояснит.
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02.05.2021 18:38 Ответить
Теперь все в спам😂🌷
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02.05.2021 18:39 Ответить
Ты психически не здоров.
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02.05.2021 18:41 Ответить
Больше 300 сообщений от тебя,за сутки?И я не здоров?😂🌷
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02.05.2021 18:43 Ответить
Так новостей интересных нет, комментировать нечего. А подобные тебе психи мне не интересны уже.
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02.05.2021 18:51 Ответить
Новостей нет-куча комментов ,именно куча,от тебя есть.Определись😂🌷
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02.05.2021 19:02 Ответить
Определился, не интересны больше психи. Ерунди дальше один.
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02.05.2021 19:04 Ответить
В чем смысл твоих комментов на этом сайте,круглые сутки?Ты одинок?😂🌷
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02.05.2021 19:07 Ответить
😂🌷🌷🌷
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02.05.2021 18:46 Ответить
1 мая 1941 года Нацисты на параде в Москве, СССР и Германия союзники. Вторая Мировая идёт уже 608 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk&t=8s
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02.05.2021 18:44 Ответить
Если стреляет пулеметчик то он на расстоянии выстрела снайпера...

Почему наши снайпера сачкуют?
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02.05.2021 18:45 Ответить
не сачкуют...гетьмамана прикрывают...
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02.05.2021 18:55 Ответить
Виконують наказ генітальнішего гавнокомандувача і архістратіга -"Не стріляти" !!!)))
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02.05.2021 19:03 Ответить
про генитайленьшого згодэн...
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02.05.2021 19:07 Ответить
кароче та сторона (особо упоротых)про кушать паску дома под одеялом не особо услышала...
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02.05.2021 18:47 Ответить
ОПЯТЬ АНТОН ГУРА.....СТАНЦИЯ ВЫДОБУВАЕ 1 миллион кубометров газа ЗА СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!ОДИН МИЛЛИОН ГАЗА ЗА СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скрили от народа
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02.05.2021 18:50 Ответить
тому правосекам упырям чистить ухи шомполами витайеться...
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02.05.2021 18:51 Ответить
новость о всепрощении от бубы с ермаком в квадрате...чы в кубе...
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02.05.2021 19:03 Ответить
Говнокомандуючому не до українців - воно шукає варіанти, як краще стати на коліна перед "мацковським баріном", щоб той поскоріше йому кривлятися ро мацковським кабакам.
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03.05.2021 07:42 Ответить
 
 