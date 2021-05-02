Ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Від початку доби 2 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. Бойових втрат у ЗСУ немає.

Також 2 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад два гектари території і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вперше 28 квітня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, що неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін і 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА СММ вперше зафіксував близько 600 мін, що належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених недавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки в районі лінії розмежування і свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 травня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

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