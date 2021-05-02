УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 401 23

Ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Від початку доби 2 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. Бойових втрат у ЗСУ немає.

Також 2 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад два гектари території і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Читайте також: Втрати терористів за квітень становлять 69 осіб: 31 - "двохсотий", 38 поранених

Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вперше 28 квітня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля  Верхньошироківського, що неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін і 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА СММ вперше зафіксував близько 600 мін, що належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених недавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки в районі лінії розмежування і свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: "У світлий день Господнього Воскресіння вітаємо український народ із цим святом. Воскрес Христос - воскресне Україна", - привітання із нагоди Великодня від українських воїнів. ВIДЕО

Ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів біля Катеринівки, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 1 травня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Біля населеного  пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

Читайте також: Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним - припинення війни в Україні та деоккупація територій

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Хороший русский оккупант - закопанный русский оккупант. Великдень в очередной раз это показал.
показати весь коментар
02.05.2021 18:32
+4
Я вчера писал, что бурятам пофигу на православные календари.
показати весь коментар
02.05.2021 18:37
+3
Больше 300 сообщений от тебя,за сутки?И я не здоров?😂🌷
показати весь коментар
02.05.2021 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороший русский оккупант - закопанный русский оккупант. Великдень в очередной раз это показал.
показати весь коментар
02.05.2021 18:32 Відповісти
Паску заважали Кулєбі їсти
показати весь коментар
02.05.2021 18:33 Відповісти
Не враг, а партнер по СККК, ТГК, ОБСЕ, Минску и Нормандскому формату. Вы еще ляпните, "террористы".
показати весь коментар
02.05.2021 18:34 Відповісти
Я вчера писал, что бурятам пофигу на православные календари.
показати весь коментар
02.05.2021 18:37 Відповісти
Завтрашний день все прояснит.
показати весь коментар
02.05.2021 18:38 Відповісти
Теперь все в спам😂🌷
показати весь коментар
02.05.2021 18:39 Відповісти
Ты психически не здоров.
показати весь коментар
02.05.2021 18:41 Відповісти
Больше 300 сообщений от тебя,за сутки?И я не здоров?😂🌷
показати весь коментар
02.05.2021 18:43 Відповісти
Так новостей интересных нет, комментировать нечего. А подобные тебе психи мне не интересны уже.
показати весь коментар
02.05.2021 18:51 Відповісти
Новостей нет-куча комментов ,именно куча,от тебя есть.Определись😂🌷
показати весь коментар
02.05.2021 19:02 Відповісти
Определился, не интересны больше психи. Ерунди дальше один.
показати весь коментар
02.05.2021 19:04 Відповісти
В чем смысл твоих комментов на этом сайте,круглые сутки?Ты одинок?😂🌷
показати весь коментар
02.05.2021 19:07 Відповісти
😂🌷🌷🌷
показати весь коментар
02.05.2021 18:46 Відповісти
1 мая 1941 года Нацисты на параде в Москве, СССР и Германия союзники. Вторая Мировая идёт уже 608 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk&t=8s
показати весь коментар
02.05.2021 18:44 Відповісти
Если стреляет пулеметчик то он на расстоянии выстрела снайпера...

Почему наши снайпера сачкуют?
показати весь коментар
02.05.2021 18:45 Відповісти
не сачкуют...гетьмамана прикрывают...
показати весь коментар
02.05.2021 18:55 Відповісти
Виконують наказ генітальнішего гавнокомандувача і архістратіга -"Не стріляти" !!!)))
показати весь коментар
02.05.2021 19:03 Відповісти
про генитайленьшого згодэн...
показати весь коментар
02.05.2021 19:07 Відповісти
кароче та сторона (особо упоротых)про кушать паску дома под одеялом не особо услышала...
показати весь коментар
02.05.2021 18:47 Відповісти
ОПЯТЬ АНТОН ГУРА.....СТАНЦИЯ ВЫДОБУВАЕ 1 миллион кубометров газа ЗА СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!ОДИН МИЛЛИОН ГАЗА ЗА СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скрили от народа
показати весь коментар
02.05.2021 18:50 Відповісти
тому правосекам упырям чистить ухи шомполами витайеться...
показати весь коментар
02.05.2021 18:51 Відповісти
новость о всепрощении от бубы с ермаком в квадрате...чы в кубе...
показати весь коментар
02.05.2021 19:03 Відповісти
Говнокомандуючому не до українців - воно шукає варіанти, як краще стати на коліна перед "мацковським баріном", щоб той поскоріше йому кривлятися ро мацковським кабакам.
показати весь коментар
03.05.2021 07:42 Відповісти
 
 