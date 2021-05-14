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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда в Австрию и Венгрию

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда в Австрию и Венгрию
Фото: Вікіпедія

В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано восстановление международных маршрутов с указанными странами уже с 1 июня 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании. 

В частности, "Укрзализныця" уже открыла продажу проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующих по маршруту Чоп - Захонь, а именно: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формирования Венгерских железных дорог. Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

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Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут ознакомиться через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

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""Укрзализныця" полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения со странами Европы. Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволит нам уже скоро восстановить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Напомним, на прошлой неделе были достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного сообщения между странами.

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А окна... ОКНА ПОМЫЛИ?!!!!! "Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда в Австрию и Венгрию - Цензор.НЕТ 6756
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14.05.2021 12:46 Ответить
Selbstbedienung!
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14.05.2021 12:49 Ответить
У нас тоже открыли доступ в Австрию... -- и по возвращении 10 дней карантина, как бесплатное приложение к отпуску...*)
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14.05.2021 12:47 Ответить
как классно ездить на поезде, я на Пражском ездил ,прикольно ,только печень сильно страдала ,не то шо на самолете, раз и в Швехате уже ,зато печень радуеться))
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14.05.2021 12:50 Ответить
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди в Австрію та Угорщину - Цензор.НЕТ 2349
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14.05.2021 13:36 Ответить
 
 