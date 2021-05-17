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Разумков о возможном назначении Ляшко министром здравоохранения: "Пока нет вакансии"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о возможном назначении Ляшко министром здравоохранения: "Пока нет вакансии"

Перед голосованием за кадровые решения в Кабмине парламент должен заслушать министров, которых планируют отправить в отставку.

Об этом на брифинге в парламенте сказал глава ВР Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, должна быть преемственность власти, чтобы в министерствах были полноценные министры, а не исполняющие обязанности.

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Разумков не ответил на вопрос, проголосует ли он за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, заявив, что будет ориентироваться на коллег и решение комитета и добавил, что нужно заслушать отчёт министра.

Говоря о кандидатуре Виктора Ляшко на должность главы МОЗ, он подчеркнул: "Виктор Кириллович работает хорошо. Но пока нет вакансии".

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

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