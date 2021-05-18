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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) мера пресечения (354)

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на меру пресечения Медведчуку 21 мая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на меру пресечения Медведчуку 21 мая

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука. Заседание назначено на 21 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 (12 ч. 00 мин.), Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи Росик Т.В., Ященко М.А.

Также читайте: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука
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путін кума викупить за 300млн,як хоче вєнєдіктова.
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18.05.2021 16:02 Ответить
Не дадуть нам про нього забути ні його діяльність, ні судова практика.
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18.05.2021 16:07 Ответить
Интересно а когда Председателя кооператива "Озеро" будет судить Международный Суд?
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18.05.2021 16:10 Ответить
Печерский районный суд... Ленинский районный суд..Сталинский суд... не коробит,декомунизаторы .уевы!Равнение на кацапстан!Неужели не понятно за 30 лет Независимости:НАРОДНЫЙ СУД ПЕЧЕРСКОГО РАЙОНА г.КИЕВА.Хотя какой народный...продажные нелюди в судах правят бал
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18.05.2021 20:10 Ответить
 
 