Дело "ПриватБанка": С экс-замглавы Яценко сняли электронный браслет
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С бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко сняли электронный браслет после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в материалах Высшего антикоррупционного суда. При этом он продлил все обязанности до 21 июня, кроме ношения электронного браслета контроля.
С ходатайством о продлении возложенных на Яценко обязанностей в ВАКС обратилась специализированная антикоррупционная прокуратура.
Так, Яценко запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения соответствующих органов и суда и общаться с бывшим председателем правления Приватбанка Александром Дубилетом.
Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.
Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.
"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.
Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.
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