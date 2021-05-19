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Дело "ПриватБанка": С экс-замглавы Яценко сняли электронный браслет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело "ПриватБанка": С экс-замглавы Яценко сняли электронный браслет

С бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко сняли электронный браслет после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в материалах Высшего антикоррупционного суда. При этом он продлил все обязанности до 21 июня, кроме ношения электронного браслета контроля.

С ходатайством о продлении возложенных на Яценко обязанностей в ВАКС обратилась специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, Яценко запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения соответствующих органов и суда и общаться с бывшим председателем правления Приватбанка Александром Дубилетом.

Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

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Топ комментарии
+9
Завтра уже будет с Израиля вещать...
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19.05.2021 11:53
+8
Уже занес?
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19.05.2021 11:47
+8
С Медведчука когда снимут? Уже целую неделю носит!
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19.05.2021 11:51
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Уже занес?
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19.05.2021 11:47 Ответить
Дубилет по Яценко уже исстрадался.
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19.05.2021 11:48 Ответить
придется потерпеть пока МВФ не даст кредит.
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19.05.2021 12:07 Ответить
С Медведчука когда снимут? Уже целую неделю носит!
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19.05.2021 11:51 Ответить
носит ли)
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19.05.2021 12:06 Ответить
Завтра уже будет с Израиля вещать...
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19.05.2021 11:53 Ответить
надо помочь какой то крем подобрать человеку...помазать место. Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 3279
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19.05.2021 12:00 Ответить
спортивная рыбалка продолжается! Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 1059 ...далеко так зайдем, прям в ЕС и НАТУ, там таких длб только и ждут не дождутся)))) Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 275
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19.05.2021 12:00 Ответить
А премию этой твари в размере 52 миллионов не выдали? Зеленогнойные для быдлолохтората создают видимость бурной деятельности по "искоренению" коррупции , а по факту идет замена всех коррупционеров на своих "зеленых" людей, которых встраивают в потоки, а затем за бабло отпускают старых воров, двойной профит . Все довольны, все смеются
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19.05.2021 12:00 Ответить
На ху було його надягать той браслет.
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19.05.2021 12:15 Ответить
Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 3313крали лярдами а штраф выписали 42 ляма))))))))) ну лохи прощайте, куплю остров и буду дремать под пальмой, а вы там ибитесь как хотите, я себе на пенсию отложил, прибарахлился так сказать.
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19.05.2021 12:24 Ответить
Как мило! Вся шобла-**** бенина помаленьку выходит из стресса. Пора засылать адвокатов и пробивать почву на предмет компенсаций честным людям за доставленные неудобства.
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19.05.2021 12:26 Ответить
чесался сильно Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 2565
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19.05.2021 13:38 Ответить
 
 