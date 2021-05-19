УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2893 14
Приватбанк (474) Антикорупційний суд (644) Яценко Володимир (21)

Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет

З колишнього заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка зняли електронний браслет після того, як він вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 52 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в матеріалах Вищого антикорупційного суду. При цьому він продовжив всі обов'язки до 21 червня, крім носіння електронного браслета контролю.

З клопотанням про продовження покладених на Яценка обов'язків у ВАКС звернулася Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, Яценку заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу відповідних органів і суду й спілкуватися з колишнім головою правління Приватбанку Олександром Дубілетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
Завтра уже будет с Израиля вещать...
показати весь коментар
19.05.2021 11:53
+8
Уже занес?
показати весь коментар
19.05.2021 11:47
+8
С Медведчука когда снимут? Уже целую неделю носит!
показати весь коментар
19.05.2021 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже занес?
показати весь коментар
19.05.2021 11:47 Відповісти
Дубилет по Яценко уже исстрадался.
показати весь коментар
19.05.2021 11:48 Відповісти
придется потерпеть пока МВФ не даст кредит.
показати весь коментар
19.05.2021 12:07 Відповісти
С Медведчука когда снимут? Уже целую неделю носит!
показати весь коментар
19.05.2021 11:51 Відповісти
носит ли)
показати весь коментар
19.05.2021 12:06 Відповісти
Завтра уже будет с Израиля вещать...
показати весь коментар
19.05.2021 11:53 Відповісти
надо помочь какой то крем подобрать человеку...помазать место. Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 3279
показати весь коментар
19.05.2021 12:00 Відповісти
спортивная рыбалка продолжается! Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 1059 ...далеко так зайдем, прям в ЕС и НАТУ, там таких длб только и ждут не дождутся)))) Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 275
показати весь коментар
19.05.2021 12:00 Відповісти
А премию этой твари в размере 52 миллионов не выдали? Зеленогнойные для быдлолохтората создают видимость бурной деятельности по "искоренению" коррупции , а по факту идет замена всех коррупционеров на своих "зеленых" людей, которых встраивают в потоки, а затем за бабло отпускают старых воров, двойной профит . Все довольны, все смеются
показати весь коментар
19.05.2021 12:00 Відповісти
На ху було його надягать той браслет.
показати весь коментар
19.05.2021 12:15 Відповісти
Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 3313крали лярдами а штраф выписали 42 ляма))))))))) ну лохи прощайте, куплю остров и буду дремать под пальмой, а вы там ибитесь как хотите, я себе на пенсию отложил, прибарахлился так сказать.
показати весь коментар
19.05.2021 12:24 Відповісти
Как мило! Вся шобла-**** бенина помаленьку выходит из стресса. Пора засылать адвокатов и пробивать почву на предмет компенсаций честным людям за доставленные неудобства.
показати весь коментар
19.05.2021 12:26 Відповісти
чесался сильно Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет - Цензор.НЕТ 2565
показати весь коментар
19.05.2021 13:38 Відповісти
 
 