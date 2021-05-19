Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет

З колишнього заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка зняли електронний браслет після того, як він вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 52 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в матеріалах Вищого антикорупційного суду. При цьому він продовжив всі обов'язки до 21 червня, крім носіння електронного браслета контролю.

З клопотанням про продовження покладених на Яценка обов'язків у ВАКС звернулася Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, Яценку заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу відповідних органів і суду й спілкуватися з колишнім головою правління Приватбанку Олександром Дубілетом.

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Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.