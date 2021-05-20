Прогнозирую, что по Козаку будет заочное досудебное расследование, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу народного депутата Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").
Об этом он заявил сегодня журналистам в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно по этому кейсу. Однозначно, это дело будет рассматриваться в наиболее высоких судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду в частности Европейский суд по правам человека", - сказал Монастырский.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Але про таке зелені з ним не домовлялись.