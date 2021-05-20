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Прогнозирую, что по Козаку будет заочное досудебное расследование, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прогнозирую, что по Козаку будет заочное досудебное расследование, - глава правоохранительного комитета ВР Монастырский

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу народного депутата Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Об этом он заявил сегодня журналистам в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно по этому кейсу. Однозначно, это дело будет рассматриваться в наиболее высоких судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду в частности Европейский суд по правам человека", - сказал Монастырский.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: Ірина Дашківська
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Самое время выделить из бюджета деньги на строительства тюрем для заочно отбывающих срок. Уж слишком много таких накопилось.
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20.05.2021 16:17 Ответить
что это на фуй за депутаты, в стране не проживает, на постоянке в израиле, зарплату депутата получает и что оно делает вообще? только наживается, грабит, ворует и вредит, да сколько можно и когда от таких депутатов -иностранцев избавимся, пусть валят на фуй в израиль и тырят там
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20.05.2021 16:19 Ответить
Його поплічника медведчука можна взяти і судити очно. Він в Україні.
Але про таке зелені з ним не домовлялись.
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20.05.2021 16:19 Ответить
Цього "депутата" попередили ще задовго, щоб він міг здриснути, в усіх владних структурах сидять рашинські шпиги і своїх вчасно переправляють.
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20.05.2021 16:45 Ответить
 
 