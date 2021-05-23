В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать воина Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 22 мая, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

По его информации, в ближайшее время ожидаются рассмотрение дела в Кассационном суде - высшей судебной инстанции Италии.

"Впереди - кассационный процесс и юридические баталии", — написал Городецкий.

Известно, что жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

"К сожалению, трагедия, случившаяся с журналистами, которые были хорошими людьми, профессионалами и друзьями Украины, продолжает использоваться в антиукраинском нарративе абсолютно манипулятивной и ложной версии тех событий с одной целью - дискредитировать Украину и ее военных. И это никак нельзя назвать "поиском правды и справедливости" для погибших", - написал Городецкий.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

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