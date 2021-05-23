В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву
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Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать воина Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 22 мая, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.
По его информации, в ближайшее время ожидаются рассмотрение дела в Кассационном суде - высшей судебной инстанции Италии.
"Впереди - кассационный процесс и юридические баталии", — написал Городецкий.
Известно, что жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.
"К сожалению, трагедия, случившаяся с журналистами, которые были хорошими людьми, профессионалами и друзьями Украины, продолжает использоваться в антиукраинском нарративе абсолютно манипулятивной и ложной версии тех событий с одной целью - дискредитировать Украину и ее военных. И это никак нельзя назвать "поиском правды и справедливости" для погибших", - написал Городецкий.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.
11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
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Та й взагалі, кацапи самі його, напевне, пристрелили.
После всего этого безумия, даже если бы оказалось что Маркив лично казнил десяток итальяшек, у меня бы никаких претензий к нему не было!