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Италия (1509) Маркив (188)

В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать воина Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 22 мая, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

По его информации, в ближайшее время ожидаются рассмотрение дела в Кассационном суде - высшей судебной инстанции Италии.

"Впереди - кассационный процесс и юридические баталии", — написал Городецкий.

Известно, что жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

"К сожалению, трагедия, случившаяся с журналистами, которые были хорошими людьми, профессионалами и друзьями Украины, продолжает использоваться в антиукраинском нарративе абсолютно манипулятивной и ложной версии тех событий с одной целью - дискредитировать Украину и ее военных. И это никак нельзя назвать "поиском правды и справедливости" для погибших", - написал Городецкий.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+35
Що Рокеллі робив серед терористів на бойових позиціях?
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23.05.2021 09:26
+33
Чу-у-у! РуSSким духом засмердило! В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 9902
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23.05.2021 09:20
+33
Семейка ракелли решила фублей срубить танцуя на костях подохшего родственника.
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23.05.2021 09:35
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Чу-у-у! РуSSким духом засмердило! В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 9902
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23.05.2021 09:20 Ответить
Семейка ракелли решила фублей срубить танцуя на костях подохшего родственника.
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23.05.2021 09:35 Ответить
а прокуратура чего вписывается баблишко также отрабатывает или принципиально от же ФАШИСТКИЕ УБЛЮДКИ ИТАЛЬЯНЦЫ ВОНЮЧИЕ ВЫ ХОТЬ ПОМНИТЕ КТО ОСНВОАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПУЧОК FASCIO ПО ИТАЛЬЯНСКИ ФАШИЗМ.. В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 253 FASCISMO
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23.05.2021 10:09 Ответить
а итальяшки очень жадные и падкие до денег
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23.05.2021 13:52 Ответить
Вы побольше таких комментариев напишите, подадут их итальянцам всякие дачники с озера Комо, оно глядишь, апелляция и пройдет, у России поклонников и прибавится..
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23.05.2021 14:16 Ответить
Какие "друзья Украины" если этот корреспондент на рашку работал?
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23.05.2021 09:21 Ответить
Сподіваюсь у влади вистарчть розуму в разі чого сь , послати макаронників нах і не видати хлопця ?
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23.05.2021 09:22 Ответить
До "видити", там ще далеко! А посилити треба вже зараз, гучно й наполегливо!!!
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23.05.2021 09:31 Ответить
Що Рокеллі робив серед терористів на бойових позиціях?
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23.05.2021 09:26 Ответить
Однозначно, в дупу давав!
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23.05.2021 09:32 Ответить
І як він туди потрапив? І в кого отримав акредитацію?
Та й взагалі, кацапи самі його, напевне, пристрелили.
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23.05.2021 09:48 Ответить
Перед тем, как задавать идиотские вопросы, ознакомьтесь с обстоятельствами дела. Да, журналист незаконно попал на территорию Украины и без ее аккредитации с территории Мордора.
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23.05.2021 10:12 Ответить
Я так понимаю, то был риторический вопрос В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 641
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23.05.2021 10:24 Ответить
Маркиву уже давно нужно было подать в ЕСПЧ на италию за незаконное содержание его в тюрьме.
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23.05.2021 09:32 Ответить
Объявить этого рОКЕЛЛИ пособником террористов посмертно и осудить таким же макаром. И пусть эти друзья рашкофюрера идут нах!
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23.05.2021 09:37 Ответить
Та нехай макаронники за кацапські гроші шо хоШ тепер обжалують. Віталій вдома і туди більше не пїде. В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 6953
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23.05.2021 09:39 Ответить
Эта ситуация вверх безумия.Военнослужащий защищает свою страну,на своей территории,в следствии этих действий умирают журналисты,которые знали куда ехали между прочим и виновата не Россия,ни террористы России а украинский военнослужащий,верх цинизма!
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23.05.2021 09:49 Ответить
Верх подлости! Они не безумцы - подлецы.
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23.05.2021 09:54 Ответить
Педофил -путлер -УБИЙЦА МАНЬЯК , и все , кто это отрицает его пособники , порношут собрался в очередной раз заглядывать в его очко ! «вперёд мы поставим женщин и детей , пусть стреляют «
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23.05.2021 10:37 Ответить
это Пукин и подстрекает, именно он проиграл и обещал денюжку родственникам. Ну как же - ведь фактически проиграл Пукин, чтобы украинцев назвали "нацистами" и преступниками
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23.05.2021 13:54 Ответить
Цинізму, який проплатив кривавий росіский режим.
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23.05.2021 09:58 Ответить
Они не журналисты, а незаконно пребывающие на временно оккупированных территориях пособники оккупантов В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 6583
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23.05.2021 10:26 Ответить
а это не он их убил по факту... суть-то еще и в этом... он просто находился в том районе и всё... доказательств, что именно он стрелял из миномета нет.
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23.05.2021 11:32 Ответить
К этому и шло. Не зря Аваков в темпе вывез Маркива.
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23.05.2021 09:55 Ответить
И эти люди нас учат как правильно жить . По ходу там о честном правосудии уже и не вспоминает не кто.
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23.05.2021 10:58 Ответить
Италия это Мекка лицемерия и очко старой путаны, кто платит тому и подставляет.
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23.05.2021 11:08 Ответить
Зачем себя мучить в таком плохом месте?
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23.05.2021 11:21 Ответить
Я на заработках
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23.05.2021 11:34 Ответить
італійський рок то таке ж лайно, як німецький джаз.
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23.05.2021 11:25 Ответить
та пох.. головне вивезли..
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23.05.2021 12:05 Ответить
Макаронники, науськиваемые кацапами, арестовали Маркива, держали его в тюрьме, вынесли ему приговор, который был просто абсурдным в своей несправедливости.
После всего этого безумия, даже если бы оказалось что Маркив лично казнил десяток итальяшек, у меня бы никаких претензий к нему не было!
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23.05.2021 14:08 Ответить
А чого тут думку гадати , ця справа не могла не зачепити одного "адвоката" під домашнім арештом . Як то кажуть , італійські друзі впряглися за знаного кума , аби якось послабити "мотузок гоніння" . Баш на баш ?!
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24.05.2021 00:06 Ответить
 
 