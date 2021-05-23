В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу
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Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілану виправдати воїна Національної гвардії України Віталія Марківа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в суботу, 22 травня, повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у фейсбуці.
За його інформацією, найближчим часом очікується розгляд справи в Касаційному суді - найвищій судовій інстанції Італії.
"Попереду - касаційний процес і юридичні баталії", - написав Городецький.
Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілану та родина Роккеллі.
"На жаль, трагедія, що трапилася із журналістами, які були хорошими людьми, професіоналами і друзями України, продовжує використовуватися в антиукраїнському наративі абсолютно маніпулятивної та неправдивої версії тих подій з однією метою - дикредитувати Україну і її військових. І це жодним чином не можна назвати "пошуком правди і справедливості" для загиблих", - написав Городецький.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.
11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
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Та й взагалі, кацапи самі його, напевне, пристрелили.
После всего этого безумия, даже если бы оказалось что Маркив лично казнил десяток итальяшек, у меня бы никаких претензий к нему не было!