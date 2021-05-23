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Італія (996) Марків (178)

В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілану виправдати воїна Національної гвардії України Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в суботу, 22 травня, повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, найближчим часом очікується розгляд справи в Касаційному суді - найвищій судовій інстанції Італії.

"Попереду - касаційний процес і юридичні баталії", - написав Городецький.

Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілану та родина Роккеллі.

"На жаль, трагедія, що трапилася із журналістами, які були хорошими людьми, професіоналами і друзями України, продовжує використовуватися в антиукраїнському наративі абсолютно маніпулятивної та неправдивої версії тих подій з однією метою - дикредитувати Україну і її військових. І це жодним чином не можна назвати "пошуком правди і справедливості" для загиблих", - написав Городецький.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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Топ коментарі
+35
Що Рокеллі робив серед терористів на бойових позиціях?
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23.05.2021 09:26
+33
Чу-у-у! РуSSким духом засмердило! В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 9902
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23.05.2021 09:20
+33
Семейка ракелли решила фублей срубить танцуя на костях подохшего родственника.
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23.05.2021 09:35
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Чу-у-у! РуSSким духом засмердило! В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 9902
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23.05.2021 09:20 Відповісти
Семейка ракелли решила фублей срубить танцуя на костях подохшего родственника.
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23.05.2021 09:35 Відповісти
а прокуратура чего вписывается баблишко также отрабатывает или принципиально от же ФАШИСТКИЕ УБЛЮДКИ ИТАЛЬЯНЦЫ ВОНЮЧИЕ ВЫ ХОТЬ ПОМНИТЕ КТО ОСНВОАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПУЧОК FASCIO ПО ИТАЛЬЯНСКИ ФАШИЗМ.. В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 253 FASCISMO
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23.05.2021 10:09 Відповісти
а итальяшки очень жадные и падкие до денег
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23.05.2021 13:52 Відповісти
Вы побольше таких комментариев напишите, подадут их итальянцам всякие дачники с озера Комо, оно глядишь, апелляция и пройдет, у России поклонников и прибавится..
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23.05.2021 14:16 Відповісти
Какие "друзья Украины" если этот корреспондент на рашку работал?
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23.05.2021 09:21 Відповісти
Сподіваюсь у влади вистарчть розуму в разі чого сь , послати макаронників нах і не видати хлопця ?
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23.05.2021 09:22 Відповісти
До "видити", там ще далеко! А посилити треба вже зараз, гучно й наполегливо!!!
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23.05.2021 09:31 Відповісти
Що Рокеллі робив серед терористів на бойових позиціях?
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23.05.2021 09:26 Відповісти
Однозначно, в дупу давав!
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23.05.2021 09:32 Відповісти
І як він туди потрапив? І в кого отримав акредитацію?
Та й взагалі, кацапи самі його, напевне, пристрелили.
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23.05.2021 09:48 Відповісти
Перед тем, как задавать идиотские вопросы, ознакомьтесь с обстоятельствами дела. Да, журналист незаконно попал на территорию Украины и без ее аккредитации с территории Мордора.
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23.05.2021 10:12 Відповісти
Я так понимаю, то был риторический вопрос В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 641
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23.05.2021 10:24 Відповісти
Маркиву уже давно нужно было подать в ЕСПЧ на италию за незаконное содержание его в тюрьме.
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23.05.2021 09:32 Відповісти
Объявить этого рОКЕЛЛИ пособником террористов посмертно и осудить таким же макаром. И пусть эти друзья рашкофюрера идут нах!
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23.05.2021 09:37 Відповісти
Та нехай макаронники за кацапські гроші шо хоШ тепер обжалують. Віталій вдома і туди більше не пїде. В Италии хотят обжаловать оправдательный приговор Маркиву - Цензор.НЕТ 6953
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23.05.2021 09:39 Відповісти
Эта ситуация вверх безумия.Военнослужащий защищает свою страну,на своей территории,в следствии этих действий умирают журналисты,которые знали куда ехали между прочим и виновата не Россия,ни террористы России а украинский военнослужащий,верх цинизма!
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23.05.2021 09:49 Відповісти
Верх подлости! Они не безумцы - подлецы.
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23.05.2021 09:54 Відповісти
Педофил -путлер -УБИЙЦА МАНЬЯК , и все , кто это отрицает его пособники , порношут собрался в очередной раз заглядывать в его очко ! «вперёд мы поставим женщин и детей , пусть стреляют «
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23.05.2021 10:37 Відповісти
это Пукин и подстрекает, именно он проиграл и обещал денюжку родственникам. Ну как же - ведь фактически проиграл Пукин, чтобы украинцев назвали "нацистами" и преступниками
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23.05.2021 13:54 Відповісти
Цинізму, який проплатив кривавий росіский режим.
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23.05.2021 09:58 Відповісти
Они не журналисты, а незаконно пребывающие на временно оккупированных территориях пособники оккупантов В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу - Цензор.НЕТ 6583
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23.05.2021 10:26 Відповісти
а это не он их убил по факту... суть-то еще и в этом... он просто находился в том районе и всё... доказательств, что именно он стрелял из миномета нет.
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23.05.2021 11:32 Відповісти
К этому и шло. Не зря Аваков в темпе вывез Маркива.
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23.05.2021 09:55 Відповісти
И эти люди нас учат как правильно жить . По ходу там о честном правосудии уже и не вспоминает не кто.
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23.05.2021 10:58 Відповісти
Италия это Мекка лицемерия и очко старой путаны, кто платит тому и подставляет.
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23.05.2021 11:08 Відповісти
Зачем себя мучить в таком плохом месте?
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23.05.2021 11:21 Відповісти
Я на заработках
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23.05.2021 11:34 Відповісти
італійський рок то таке ж лайно, як німецький джаз.
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23.05.2021 11:25 Відповісти
та пох.. головне вивезли..
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23.05.2021 12:05 Відповісти
Макаронники, науськиваемые кацапами, арестовали Маркива, держали его в тюрьме, вынесли ему приговор, который был просто абсурдным в своей несправедливости.
После всего этого безумия, даже если бы оказалось что Маркив лично казнил десяток итальяшек, у меня бы никаких претензий к нему не было!
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23.05.2021 14:08 Відповісти
А чого тут думку гадати , ця справа не могла не зачепити одного "адвоката" під домашнім арештом . Як то кажуть , італійські друзі впряглися за знаного кума , аби якось послабити "мотузок гоніння" . Баш на баш ?!
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24.05.2021 00:06 Відповісти
 
 