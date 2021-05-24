Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступает за серьезные последствия для Беларуси из-за принудительной посадкилетевшего из Афин самолета компании Ryanair, на борту которого находился учредитель канала Nexta Роман Протасевич.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Европейские лидеры должны договориться на саммите ЕС, что будут четкие и серьезные последствия, которые Беларуси не оставят места для сомнения в нашем единстве и решимости", - сказал Мицотакис.
По его словам, принудительная посадка самолета под сопровождением истребителя для задержания политических оппонентов неприемлема.
"Принудительная посадка пассажирского самолета с целью незаконного задержания политического оппонента и журналиста совершенно неприемлема и с такими действиями нельзя мириться", - отметил он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
а можливо арешт рахунків і нерухомості усіх посіпак вусатого ...
а з урахуванням того що грекі мають не аби який вплив на Кіпр ...
Библия : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя». «Каждый народ заслуживает своего правителя» Сократ.
Эту же фразу приписывают философу Гегелю; «Каждый народ достоин своей участи»
лукашенку на санкции плевать - санкции отразятся на гражданах.
Ему что пожрать всегда будет
на жрачку у них всегда будет потому. что батько НА СТОЛЬКО трусливый, что сам не доест, а своих вассалов прокормит.!
ОНО боится своего народа хуже смерти...
а до того білоруси можуть допомагати вусатому, заробляючи йому на це гроші ...
чи не допомагати ... просто не сплачуючи податки ...
Кожен раз, коли хтось із нас зневажливо пише про глибоке занепокоєння і стурбованість Європки, сцикливе НАТО, нерішучого Байдена, імпотентне ООН, десь за порєбріком отримує чергову премію умовний товарісч майор. За формування негативної думки до світових інституцій, завдяки яким
і досі тримається хоч якийсь світовий порядок. Посіяти зневіру у наші серця, подавити будь-яке бажання до спротиву, ось їх завдання. І лише тоді вони відважаться на більш рішучі дії. Тому, шановне панство, думайТе.