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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступает за серьезные последствия для Беларуси из-за принудительной посадкилетевшего из Афин самолета компании Ryanair, на борту которого находился учредитель канала Nexta Роман Протасевич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейские лидеры должны договориться на саммите ЕС, что будут четкие и серьезные последствия, которые Беларуси не оставят места для сомнения в нашем единстве и решимости", - сказал Мицотакис.

По его словам, принудительная посадка самолета под сопровождением истребителя для задержания политических оппонентов неприемлема.

"Принудительная посадка пассажирского самолета с целью незаконного задержания политического оппонента и журналиста совершенно неприемлема и с такими действиями нельзя мириться", - отметил он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствиями из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 6236
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24.05.2021 19:42
+7
Може Греція набереться сміливості і відмовить москалям з бульбашами туризм по місцях древньої Еллади та олл-інклюзів в готелях?!
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24.05.2021 19:45
+7
Та не...на этот раз они примут самые радикальные меры! Выскажут очень-очень -очень глубокую обеспокоенность и в качестве экономических мер воздействия запретят к продаже на ВСЕЙ территории ЕС портретов Луки!
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24.05.2021 19:56
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... глубокая обеспокоенность... как с Украиной в 2014
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24.05.2021 19:41 Ответить
Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствиями из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 6236
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24.05.2021 19:42 Ответить
евровидение - фольк ансамбль "Двое"
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25.05.2021 01:16 Ответить
Може Греція набереться сміливості і відмовить москалям з бульбашами туризм по місцях древньої Еллади та олл-інклюзів в готелях?!
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24.05.2021 19:45 Ответить
Та не...на этот раз они примут самые радикальные меры! Выскажут очень-очень -очень глубокую обеспокоенность и в качестве экономических мер воздействия запретят к продаже на ВСЕЙ территории ЕС портретов Луки!
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24.05.2021 19:56 Ответить
Можливо і так ...
а можливо арешт рахунків і нерухомості усіх посіпак вусатого ...
а з урахуванням того що грекі мають не аби який вплив на Кіпр ...
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24.05.2021 21:17 Ответить
Ты не понял...греки не собираются ничего делать...они решительно наедятся что на саммите смогут хоть о чем то договорится...ведь нет даже и намека хотя бы на какое то предложение по мерам! просто бла-бла-бла...
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24.05.2021 22:05 Ответить
Греки ленивые и жадные. Они за пол чатла удавятся.
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24.05.2021 21:23 Ответить
и самые старые в мире контрабандисты.
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25.05.2021 01:17 Ответить
Ну да, ну да! Поздоровался с греком - пересчитай пальцы!
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25.05.2021 00:14 Ответить
Юрьев день, батенька
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24.05.2021 20:01 Ответить
Как обычно соберутся пердуны выразят,погрозят,попердят да разойдутся
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24.05.2021 20:03 Ответить
От шо вы все тут разнылись? Обеспокоенность, не обеспокоенность… Та поставят лукашеску клизму 99,9%. Вот только пострадают от этого обычные белорусы и радостно потрёт потные ручонки бункерная мразь в кремле. И вот это как нехорошо.
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24.05.2021 20:13 Ответить
....пострадают от этого обычные белорусы...
Библия : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя». «Каждый народ заслуживает своего правителя» Сократ.
Эту же фразу приписывают философу Гегелю; «Каждый народ достоин своей участи»
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24.05.2021 22:11 Ответить
"...обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета."
лукашенку на санкции плевать - санкции отразятся на гражданах.

Ему что пожрать всегда будет Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 7962
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24.05.2021 20:33 Ответить
ну а если его беркутне станет не хватать на жрачку?
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24.05.2021 21:18 Ответить
Этих кормить будут, не переживайте. Это те, кто своим ментам цветочки дарил и их дети будут недоедать, а ментярам паёк жирный будет.
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24.05.2021 21:25 Ответить
Max G ну а если его беркутне станет...

на жрачку у них всегда будет потому. что батько НА СТОЛЬКО трусливый, что сам не доест, а своих вассалов прокормит.!
ОНО боится своего народа хуже смерти...
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25.05.2021 08:43 Ответить
Коли у вусатого почне не вистачати грошей на утримання злочинців у формі ось тоді все і почнеться ...
а до того білоруси можуть допомагати вусатому, заробляючи йому на це гроші ...
чи не допомагати ... просто не сплачуючи податки ...
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24.05.2021 21:25 Ответить
Не сплачувати податки не можливо, бо наша форма рорахунків це не дозволяє. Між виробникоом й користувачем стоїть держава, яка бере свій % на своє утримання....
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25.05.2021 08:47 Ответить
Насыпьте теперь себе соли на конец Вы бацьке пох. Он- раша и Беларусь не наша
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24.05.2021 20:36 Ответить
Реаліст-оптиміст

Кожен раз, коли хтось із нас зневажливо пише про глибоке занепокоєння і стурбованість Європки, сцикливе НАТО, нерішучого Байдена, імпотентне ООН, десь за порєбріком отримує чергову премію умовний товарісч майор. За формування негативної думки до світових інституцій, завдяки яким

і досі тримається хоч якийсь світовий порядок. Посіяти зневіру у наші серця, подавити будь-яке бажання до спротиву, ось їх завдання. І лише тоді вони відважаться на більш рішучі дії. Тому, шановне панство, думайТе.
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24.05.2021 20:36 Ответить
никогда нельзя предугадать действий невменяемого. Можно только наблюдать по факту. все диктотары на старости впадают в прострацию. Один выстреливал свое окружение. Другой стучал обувью по трибуне, Еще один уходил в нирванну (алкоголь), а сегодняшний типаж ударился в колективное избиение народа. Старость однако !
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25.05.2021 01:31 Ответить
 
 