Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступает за серьезные последствия для Беларуси из-за принудительной посадкилетевшего из Афин самолета компании Ryanair, на борту которого находился учредитель канала Nexta Роман Протасевич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейские лидеры должны договориться на саммите ЕС, что будут четкие и серьезные последствия, которые Беларуси не оставят места для сомнения в нашем единстве и решимости", - сказал Мицотакис.

По его словам, принудительная посадка самолета под сопровождением истребителя для задержания политических оппонентов неприемлема.

"Принудительная посадка пассажирского самолета с целью незаконного задержания политического оппонента и журналиста совершенно неприемлема и с такими действиями нельзя мириться", - отметил он.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.