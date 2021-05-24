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Білорусь (5968) Греція (351) Протасевич Роман (296)

Прем'єр Греції Міцотакіс обіцяє Білорусі серйозні наслідки через захоплення літака

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Греції Міцотакіс обіцяє Білорусі серйозні наслідки через захоплення літака

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступає за серйозні наслідки для Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair, що летів з Афін, на борту якого перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейські лідери мають домовитися на саміті ЄС, що будуть чіткі і серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності і рішучості", - сказав Міцотакіс.

За його словами, примусова посадка літака під супроводом винищувача для затримання політичних опонентів є неприйнятною.

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"Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента і журналіста є абсолютно неприйнятною і з такими діями не можна миритися", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі
+10
Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствиями из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 6236
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24.05.2021 19:42
+7
Може Греція набереться сміливості і відмовить москалям з бульбашами туризм по місцях древньої Еллади та олл-інклюзів в готелях?!
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24.05.2021 19:45
+7
Та не...на этот раз они примут самые радикальные меры! Выскажут очень-очень -очень глубокую обеспокоенность и в качестве экономических мер воздействия запретят к продаже на ВСЕЙ территории ЕС портретов Луки!
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24.05.2021 19:56
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... глубокая обеспокоенность... как с Украиной в 2014
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24.05.2021 19:41 Відповісти
Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствиями из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 6236
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24.05.2021 19:42 Відповісти
евровидение - фольк ансамбль "Двое"
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25.05.2021 01:16 Відповісти
Може Греція набереться сміливості і відмовить москалям з бульбашами туризм по місцях древньої Еллади та олл-інклюзів в готелях?!
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24.05.2021 19:45 Відповісти
Та не...на этот раз они примут самые радикальные меры! Выскажут очень-очень -очень глубокую обеспокоенность и в качестве экономических мер воздействия запретят к продаже на ВСЕЙ территории ЕС портретов Луки!
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24.05.2021 19:56 Відповісти
Можливо і так ...
а можливо арешт рахунків і нерухомості усіх посіпак вусатого ...
а з урахуванням того що грекі мають не аби який вплив на Кіпр ...
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24.05.2021 21:17 Відповісти
Ты не понял...греки не собираются ничего делать...они решительно наедятся что на саммите смогут хоть о чем то договорится...ведь нет даже и намека хотя бы на какое то предложение по мерам! просто бла-бла-бла...
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24.05.2021 22:05 Відповісти
Греки ленивые и жадные. Они за пол чатла удавятся.
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24.05.2021 21:23 Відповісти
и самые старые в мире контрабандисты.
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25.05.2021 01:17 Відповісти
Ну да, ну да! Поздоровался с греком - пересчитай пальцы!
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25.05.2021 00:14 Відповісти
Юрьев день, батенька
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24.05.2021 20:01 Відповісти
Как обычно соберутся пердуны выразят,погрозят,попердят да разойдутся
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24.05.2021 20:03 Відповісти
От шо вы все тут разнылись? Обеспокоенность, не обеспокоенность… Та поставят лукашеску клизму 99,9%. Вот только пострадают от этого обычные белорусы и радостно потрёт потные ручонки бункерная мразь в кремле. И вот это как нехорошо.
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24.05.2021 20:13 Відповісти
....пострадают от этого обычные белорусы...
Библия : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя». «Каждый народ заслуживает своего правителя» Сократ.
Эту же фразу приписывают философу Гегелю; «Каждый народ достоин своей участи»
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24.05.2021 22:11 Відповісти
"...обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета."
лукашенку на санкции плевать - санкции отразятся на гражданах.

Ему что пожрать всегда будет Премьер Греции Мицотакис обещает Беларуси серьезные последствия из-за захвата самолета - Цензор.НЕТ 7962
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24.05.2021 20:33 Відповісти
ну а если его беркутне станет не хватать на жрачку?
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24.05.2021 21:18 Відповісти
Этих кормить будут, не переживайте. Это те, кто своим ментам цветочки дарил и их дети будут недоедать, а ментярам паёк жирный будет.
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24.05.2021 21:25 Відповісти
Max G ну а если его беркутне станет...

на жрачку у них всегда будет потому. что батько НА СТОЛЬКО трусливый, что сам не доест, а своих вассалов прокормит.!
ОНО боится своего народа хуже смерти...
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25.05.2021 08:43 Відповісти
Коли у вусатого почне не вистачати грошей на утримання злочинців у формі ось тоді все і почнеться ...
а до того білоруси можуть допомагати вусатому, заробляючи йому на це гроші ...
чи не допомагати ... просто не сплачуючи податки ...
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24.05.2021 21:25 Відповісти
Не сплачувати податки не можливо, бо наша форма рорахунків це не дозволяє. Між виробникоом й користувачем стоїть держава, яка бере свій % на своє утримання....
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25.05.2021 08:47 Відповісти
Насыпьте теперь себе соли на конец Вы бацьке пох. Он- раша и Беларусь не наша
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24.05.2021 20:36 Відповісти
Реаліст-оптиміст

Кожен раз, коли хтось із нас зневажливо пише про глибоке занепокоєння і стурбованість Європки, сцикливе НАТО, нерішучого Байдена, імпотентне ООН, десь за порєбріком отримує чергову премію умовний товарісч майор. За формування негативної думки до світових інституцій, завдяки яким

і досі тримається хоч якийсь світовий порядок. Посіяти зневіру у наші серця, подавити будь-яке бажання до спротиву, ось їх завдання. І лише тоді вони відважаться на більш рішучі дії. Тому, шановне панство, думайТе.
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24.05.2021 20:36 Відповісти
никогда нельзя предугадать действий невменяемого. Можно только наблюдать по факту. все диктотары на старости впадают в прострацию. Один выстреливал свое окружение. Другой стучал обувью по трибуне, Еще один уходил в нирванну (алкоголь), а сегодняшний типаж ударился в колективное избиение народа. Старость однако !
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25.05.2021 01:31 Відповісти
 
 