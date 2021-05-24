Прем'єр Греції Міцотакіс обіцяє Білорусі серйозні наслідки через захоплення літака
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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступає за серйозні наслідки для Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair, що летів з Афін, на борту якого перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Європейські лідери мають домовитися на саміті ЄС, що будуть чіткі і серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності і рішучості", - сказав Міцотакіс.
За його словами, примусова посадка літака під супроводом винищувача для затримання політичних опонентів є неприйнятною.
"Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента і журналіста є абсолютно неприйнятною і з такими діями не можна миритися", - зазначив він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
а можливо арешт рахунків і нерухомості усіх посіпак вусатого ...
а з урахуванням того що грекі мають не аби який вплив на Кіпр ...
Библия : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя». «Каждый народ заслуживает своего правителя» Сократ.
Эту же фразу приписывают философу Гегелю; «Каждый народ достоин своей участи»
лукашенку на санкции плевать - санкции отразятся на гражданах.
Ему что пожрать всегда будет
на жрачку у них всегда будет потому. что батько НА СТОЛЬКО трусливый, что сам не доест, а своих вассалов прокормит.!
ОНО боится своего народа хуже смерти...
а до того білоруси можуть допомагати вусатому, заробляючи йому на це гроші ...
чи не допомагати ... просто не сплачуючи податки ...
Кожен раз, коли хтось із нас зневажливо пише про глибоке занепокоєння і стурбованість Європки, сцикливе НАТО, нерішучого Байдена, імпотентне ООН, десь за порєбріком отримує чергову премію умовний товарісч майор. За формування негативної думки до світових інституцій, завдяки яким
і досі тримається хоч якийсь світовий порядок. Посіяти зневіру у наші серця, подавити будь-яке бажання до спротиву, ось їх завдання. І лише тоді вони відважаться на більш рішучі дії. Тому, шановне панство, думайТе.