До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З Афін до Вільнюса вирушили 126 пасажирів, прибув - 121 пасажир. З рейсу зняли засновника телеграм-каналу NEXTA Протасевича і його дівчину Сапегу. Хто інші троє і куди вони зникли - невідомо.
Про це заявила речниця прем'єр-міністра Литви Раса Юкнявічене, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Раніше литовська влада вказувала, що на борту було від 123 до 127 пасажирів плюс екіпаж. Про особи тих, хто зійшов із рейсу в Мінську, немає офіційних коментарів.
"Ryanair тричі виправляла заявлену кількість пасажирів. Останнє виправлення полягає в тому, що 126 пасажирів залишили Афіни і 121 - приземлився у Вільнюсі. Це не включає екіпаж з шести осіб", - пояснила Юкнявічене.
Начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив, що поліцейські опитують пасажирів цього рейсу та оглядають літак.
За словами заступника генерального прокурора Литви, розслідування може зайняти місяці.
Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
а,про те, що то агенти кгб-фсб, так вони можуть і про сапегу з протасевичем сказати...
Пессимист изучает Китайский.
Реалист обучается владению АР-15.
Є повідомлення, що Протасевич в мінській лікарні в тяжкому стані.
26 років хлопцеві...
яка їх доля, їх стан, як з ними вчинив злочинний режим?
но лука подтянется за ****** - точно так же сбивать начнет - дело недолгого времени...
А коли уже літак приземлився у Мінську, то логічно що потреба летіти у Вільнюс відпала, тому що з Мінська ближче їм додому.
Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС.
це ж тобі не блаблакар
а на счет невеликой птицы . так не каждому блогеру приглашение в гости истребителем передают
Это тебе кажется, что ты думаешь Конечно, не велика птица, чтобы следить но, достаточно велика, чтобы самолет сажать. Передай старшему смены, чтобы выговор тебе влепил.
девушку его покалечат на всю жизнь и все равно не отпустят...
место проживания - "смоленская область".
национальность - "свой, скрепнутый, лишнехромосомец"....
А потом бы заявили, мол, мы же предупреждали о бомбе.
Помимо людей, за которыми охотились, в заложники взяли всех пассажиров и экипаж лайнера. Ничем другим как терроризм это не назовёшь.
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Сажаєш літаки, витряхуєш все з карманів пасажирів, перетрахіваєш багаж, щось забираєш, когось забираєш, щось навпаки кладеш своє, підсажуєш своїх людей....
Короче бульба фюрер започаткував бомбілово транзитних літачків....