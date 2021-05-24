До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви

З Афін до Вільнюса вирушили 126 пасажирів, прибув - 121 пасажир. З рейсу зняли засновника телеграм-каналу NEXTA Протасевича і його дівчину Сапегу. Хто інші троє і куди вони зникли - невідомо.

Про це заявила речниця прем'єр-міністра Литви Раса Юкнявічене, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше литовська влада вказувала, що на борту було від 123 до 127 пасажирів плюс екіпаж. Про особи тих, хто зійшов із рейсу в Мінську, немає офіційних коментарів.

"Ryanair тричі виправляла заявлену ​​кількість пасажирів. Останнє виправлення полягає в тому, що 126 пасажирів залишили Афіни і 121 - приземлився у Вільнюсі. Це не включає екіпаж з шести осіб", - пояснила Юкнявічене.

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Начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив, що поліцейські опитують пасажирів цього рейсу та оглядають літак.

За словами заступника генерального прокурора Литви, розслідування може зайняти місяці.

Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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