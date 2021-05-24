УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15234 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
14 828 60
Білорусь (5968) Литва (1537) Протасевич Роман (296)

До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви

З Афін до Вільнюса вирушили 126 пасажирів, прибув - 121 пасажир. З рейсу зняли засновника телеграм-каналу NEXTA Протасевича і його дівчину Сапегу. Хто інші троє і куди вони зникли - невідомо.

Про це заявила речниця прем'єр-міністра Литви Раса Юкнявічене, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше литовська влада вказувала, що на борту було від 123 до 127 пасажирів плюс екіпаж. Про особи тих, хто зійшов із рейсу в Мінську, немає офіційних коментарів.

"Ryanair тричі виправляла заявлену ​​кількість пасажирів. Останнє виправлення полягає в тому, що 126 пасажирів залишили Афіни і 121 - приземлився у Вільнюсі. Це не включає екіпаж з шести осіб", - пояснила Юкнявічене.

Читайте також: Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

Начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив, що поліцейські опитують пасажирів цього рейсу та оглядають літак.

За словами заступника генерального прокурора Литви, розслідування може зайняти місяці.

Раніше глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося "державним викраденням літака".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Протасевич, Сапега и три террориста из кгб.
показати весь коментар
24.05.2021 20:15
+12
это точно сопровождающие КГБшники . точнее даже ФСБшники . так как раннее проскакивала инфа что вроде бы все граждане России
показати весь коментар
24.05.2021 20:34
+8
Три ГБешника, сопровождавшие Протасевича и его девушку, незаметно растворились.
показати весь коментар
24.05.2021 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Протасевич, Сапега и три террориста из кгб.
показати весь коментар
24.05.2021 20:15 Відповісти
это реально государственный терракт - в минске с рейса "сняли" пятерых...это много пассажиров...фамилии всех, конечно, известны, но какова судьба остальных трех человек, не долетевших по месту назначения?
показати весь коментар
24.05.2021 20:31 Відповісти
кажуть, що то агентура, яка вела цих двох. вже відсипаються.
показати весь коментар
24.05.2021 20:33 Відповісти
вони пропали з міжнародного рейсу у білорусі...пропажа любих пасажирів - це чп
показати весь коментар
24.05.2021 20:40 Відповісти
так то лукє до сраки.
показати весь коментар
24.05.2021 20:43 Відповісти
отже, мова про пятьох, знятих з рейсу в результаті теракту держави білорусь...
а,про те, що то агенти кгб-фсб, так вони можуть і про сапегу з протасевичем сказати...
показати весь коментар
24.05.2021 20:54 Відповісти
Эти трое получат по бранзулетке на мундир, повышение в званиях и по паре Франклинов на премии.
показати весь коментар
24.05.2021 20:33 Відповісти
пропажа всіх пасажирів з міжнародного рейсу потребує розслідувань...це тобі не блаблакар
показати весь коментар
24.05.2021 20:38 Відповісти
Ну то скоро узнаем оперативные одноразовые паспортные данные трех террористов кгб.
показати весь коментар
24.05.2021 20:43 Відповісти
кількість "жертв" теракту зросла до 5
показати весь коментар
24.05.2021 20:55 Відповісти
Не, жертв только две.
показати весь коментар
24.05.2021 20:57 Відповісти
питання стає про 5, поки на камеру про "шпилі" не розказали
показати весь коментар
24.05.2021 21:07 Відповісти
Факт на лицо , теперь они , как шпилли-Вилли ! Их легко вычислят через их данные в Греции
показати весь коментар
24.05.2021 20:55 Відповісти
Станут невыездными, будут промышлять терроризмом на Донбасе.
показати весь коментар
24.05.2021 20:58 Відповісти
а может это остались "сопровождающие" КГБшники???
показати весь коментар
24.05.2021 20:16 Відповісти
это точно сопровождающие КГБшники . точнее даже ФСБшники . так как раннее проскакивала инфа что вроде бы все граждане России
показати весь коментар
24.05.2021 20:34 Відповісти
Я с первой секунды уверена в этом ! Протаснвич заметил в аэропорту Афин слежку , топорную работу гебни
показати весь коментар
24.05.2021 20:58 Відповісти
Или! До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 320 ...как говорят в Бруклине об очевидном факте
показати весь коментар
24.05.2021 21:00 Відповісти
Три ГБешника, сопровождавшие Протасевича и его девушку, незаметно растворились.
показати весь коментар
24.05.2021 20:17 Відповісти
Эти "пропавшие" трое и были белорусскими кагебистами...
показати весь коментар
24.05.2021 20:17 Відповісти
двум пожизненное, остальные трое - те оптимисты в черном, шо пасли предуидущих двух пессимистов...
показати весь коментар
24.05.2021 20:18 Відповісти
Оптимист изучает Английский язык.
Пессимист изучает Китайский.
Реалист обучается владению АР-15. До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 5216
показати весь коментар
24.05.2021 20:27 Відповісти
Это смотря где, в раше китайский изучает реалист.
показати весь коментар
24.05.2021 21:21 Відповісти
Красный флаг им в лапки, и попутного ветра с Запада в дупу. Амен.
показати весь коментар
24.05.2021 21:25 Відповісти
Бо це шпигуни і злочинці.
Є повідомлення, що Протасевич в мінській лікарні в тяжкому стані.
26 років хлопцеві...
показати весь коментар
24.05.2021 20:23 Відповісти
це пасажири, які не долетіли з афін до вільнюса...
яка їх доля, їх стан, як з ними вчинив злочинний режим?
показати весь коментар
24.05.2021 20:34 Відповісти
А этих 3 кансервированых ябатяк лукабзди в базу интерпола как тыраристов. До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496 До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496 До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496
показати весь коментар
24.05.2021 20:24 Відповісти
Не получится. Очередные ПетровоПопаБашировоТарабаровы опричники Лукашоки летали по фальшивым паспортам. Нужно будет сделают новые.
показати весь коментар
24.05.2021 20:29 Відповісти
с МH-17 не сошел никто.
но лука подтянется за ****** - точно так же сбивать начнет - дело недолгого времени...
показати весь коментар
24.05.2021 20:25 Відповісти
Бульбофюрер здуру актом державного тероризму рятує Клоуна від звинувачень у державній зраді.
показати весь коментар
24.05.2021 20:27 Відповісти
Их тела передадут позже
показати весь коментар
24.05.2021 20:32 Відповісти
А ніхто не думав що ці люди могли летіти на Вільнюс з Афін, а потім до себе Білорусь додому ?
А коли уже літак приземлився у Мінську, то логічно що потреба летіти у Вільнюс відпала, тому що з Мінська ближче їм додому.
Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС.
показати весь коментар
24.05.2021 20:32 Відповісти
на літаках такі хотєлки не проходять...це чп, коли з рейса пропадають пасажири...
це ж тобі не блаблакар
показати весь коментар
24.05.2021 20:36 Відповісти
Если не явились на посадку , то рейс продолжаеться без них .
показати весь коментар
24.05.2021 20:41 Відповісти
отличная версия . сам придумал или ее уже москали озвучили ? До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 4953
а на счет невеликой птицы . так не каждому блогеру приглашение в гости истребителем передают
показати весь коментар
24.05.2021 20:37 Відповісти
CRIME CHILD "Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС"

Это тебе кажется, что ты думаешь Конечно, не велика птица, чтобы следить но, достаточно велика, чтобы самолет сажать. Передай старшему смены, чтобы выговор тебе влепил.
показати весь коментар
24.05.2021 21:10 Відповісти
Трое : Баширов , Петров и их старшой , решили лететь в маскву из Минска ,а не из Вильнюса .
показати весь коментар
24.05.2021 20:40 Відповісти
максимум, чем закончится вся эта история - расследование Bellingcat, над которым все поохают, поахают, да и забудут. пацана лукашеску сгноит в концлагере, девку выпнут в родные говени на паРашу.
показати весь коментар
24.05.2021 20:48 Відповісти
думаю Протасевичу уже не выбраться из лукавых клещей,
девушку его покалечат на всю жизнь и все равно не отпустят...
показати весь коментар
24.05.2021 20:49 Відповісти
Ани хатели шпили минские посмотреть...
показати весь коментар
24.05.2021 20:53 Відповісти
До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 5854
показати весь коментар
24.05.2021 20:56 Відповісти
следующая стадия - паспорта всем желающим ватникам в Беларуси.
место проживания - "смоленская область".
национальность - "свой, скрепнутый, лишнехромосомец"....
показати весь коментар
24.05.2021 21:00 Відповісти
як це не відомо. повний список пасажирів задокументований
показати весь коментар
24.05.2021 21:06 Відповісти
До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 7687
показати весь коментар
24.05.2021 21:07 Відповісти
С подружки его героиню пока не делайте. Она реально могла сливать информацию. 👺
показати весь коментар
24.05.2021 21:24 Відповісти
В представительстве ХАМАС на Лубянке, в Москве, уже отреагировали... Как сообщил пресс-атташе ХАМАС, по совместительству, полковник ФСБ Иванов, бомба на борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, была заложена исключительно в целях соблюдения мира и добрососедских отношений, а фактический захват пассажирского лайнера, его посадка в Минске и похищение журналиста Протасевича, это проявление жеста доброй воли всех антиамериканских террористов, во главе с террористом №1 - ху@лом владимирвладимирычем... После этого представитель ХАМАС в Москве, полковник ФСБ Иванов, дал видеоряд, на котором один кремлевский гном с мордой, накачанной ботоксом, закатив свои рыбьи глазенки монотонно повторял: "мы, как мученики, попадем в рай, а они все сдохнут..." и еще что-то мечтательно про то, "если бы у ботоксной бабушки были бы яйца...то она была бы хенералисимусом, а не ху@лом..." До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 188
показати весь коментар
24.05.2021 21:27 Відповісти
Боюсь, если бы пилоты отказались сесть в Минске, самолёт бы действительно сбили.
А потом бы заявили, мол, мы же предупреждали о бомбе.
Помимо людей, за которыми охотились, в заложники взяли всех пассажиров и экипаж лайнера. Ничем другим как терроризм это не назовёшь.
показати весь коментар
24.05.2021 21:28 Відповісти
нет не сбили бы . оствалось 2 минуты то воздушного пространства Литвы . На борту находились три сотрудника ФСБ россии проводившие операцию . Летчики обосрались.

..
показати весь коментар
24.05.2021 21:31 Відповісти
Т.е. сотрудниками ФСБ жертвовать не могут и никогда не жертвовали?
показати весь коментар
24.05.2021 21:37 Відповісти
Протасевич говорил что говорящий по русски мужчина фотографировал его документы при посадке в Афинах . Стало быть группа вела журналиста от Афин удостоверившись что нужный человек сел в самолет .
показати весь коментар
24.05.2021 21:29 Відповісти
Взагалі-то непоганий бізнес.
Сажаєш літаки, витряхуєш все з карманів пасажирів, перетрахіваєш багаж, щось забираєш, когось забираєш, щось навпаки кладеш своє, підсажуєш своїх людей....
Короче бульба фюрер започаткував бомбілово транзитних літачків.... До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 9168
показати весь коментар
24.05.2021 21:52 Відповісти
Похоже пацана таки сдали пилоты До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 6440
показати весь коментар
24.05.2021 21:57 Відповісти
и после такого мне хотите сказать нельзя иметь оружие. та ну н****
показати весь коментар
25.05.2021 03:15 Відповісти
Думаю, что это еще три будущих (или действующих уже) "героя расиси". Если бы самолет не посадили, то они должны были бы отравиться "новичком" в туалете вильнюсского аэропорта.
показати весь коментар
25.05.2021 07:27 Відповісти
 
 