До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из Афины в Вильнюс отправились 126 пассажиров, прибыл - 121 пассажир. С рейса сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Протасевича и его девушку Сапегу. Кто остальные трое и куда они исчезли - неизвестно.
Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Юкнявичене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ранее литовские власти указывали, что на борту было от 123 до 127 пассажиров плюс экипаж. О личностях тех, кто сошел с рейса в Минске, нет официальных комментариев.
"Ryanair трижды исправляла заявленное количество пассажиров. Последнее исправление состоит в том, что 126 пассажиров покинули Афины и 121 - приземлился в Вильнюсе. Это не включает экипаж из шести человек", - пояснила Юкнявичене.
Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил, что полицейские опрашивают пассажиров этого рейса и осматривают самолет.
По словам заместителя генерального прокурора Литвы, расследование может занять месяцы.
Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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а,про те, що то агенти кгб-фсб, так вони можуть і про сапегу з протасевичем сказати...
Пессимист изучает Китайский.
Реалист обучается владению АР-15.
Є повідомлення, що Протасевич в мінській лікарні в тяжкому стані.
26 років хлопцеві...
яка їх доля, їх стан, як з ними вчинив злочинний режим?
но лука подтянется за ****** - точно так же сбивать начнет - дело недолгого времени...
А коли уже літак приземлився у Мінську, то логічно що потреба летіти у Вільнюс відпала, тому що з Мінська ближче їм додому.
Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС.
це ж тобі не блаблакар
а на счет невеликой птицы . так не каждому блогеру приглашение в гости истребителем передают
Это тебе кажется, что ты думаешь Конечно, не велика птица, чтобы следить но, достаточно велика, чтобы самолет сажать. Передай старшему смены, чтобы выговор тебе влепил.
девушку его покалечат на всю жизнь и все равно не отпустят...
место проживания - "смоленская область".
национальность - "свой, скрепнутый, лишнехромосомец"....
А потом бы заявили, мол, мы же предупреждали о бомбе.
Помимо людей, за которыми охотились, в заложники взяли всех пассажиров и экипаж лайнера. Ничем другим как терроризм это не назовёшь.
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Сажаєш літаки, витряхуєш все з карманів пасажирів, перетрахіваєш багаж, щось забираєш, когось забираєш, щось навпаки кладеш своє, підсажуєш своїх людей....
Короче бульба фюрер започаткував бомбілово транзитних літачків....