РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14566 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
14 828 60
Беларусь (7524) Литва (2123) Протасевич Роман (309)

До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы

Из Афины в Вильнюс отправились 126 пассажиров, прибыл - 121 пассажир. С рейса сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Протасевича и его девушку Сапегу. Кто остальные трое и куда они исчезли - неизвестно.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Юкнявичене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее литовские власти указывали, что на борту было от 123 до 127 пассажиров плюс экипаж. О личностях тех, кто сошел с рейса в Минске, нет официальных комментариев.

"Ryanair трижды исправляла заявленное количество пассажиров. Последнее исправление состоит в том, что 126 пассажиров покинули Афины и 121 - приземлился в Вильнюсе. Это не включает экипаж из шести человек", - пояснила Юкнявичене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко

Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил, что полицейские опрашивают пассажиров этого рейса и осматривают самолет.

По словам заместителя генерального прокурора Литвы, расследование может занять месяцы.

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета". 

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+43
Протасевич, Сапега и три террориста из кгб.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:15
+12
это точно сопровождающие КГБшники . точнее даже ФСБшники . так как раннее проскакивала инфа что вроде бы все граждане России
показать весь комментарий
24.05.2021 20:34
+8
Три ГБешника, сопровождавшие Протасевича и его девушку, незаметно растворились.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Протасевич, Сапега и три террориста из кгб.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:15 Ответить
это реально государственный терракт - в минске с рейса "сняли" пятерых...это много пассажиров...фамилии всех, конечно, известны, но какова судьба остальных трех человек, не долетевших по месту назначения?
показать весь комментарий
24.05.2021 20:31 Ответить
кажуть, що то агентура, яка вела цих двох. вже відсипаються.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:33 Ответить
вони пропали з міжнародного рейсу у білорусі...пропажа любих пасажирів - це чп
показать весь комментарий
24.05.2021 20:40 Ответить
так то лукє до сраки.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:43 Ответить
отже, мова про пятьох, знятих з рейсу в результаті теракту держави білорусь...
а,про те, що то агенти кгб-фсб, так вони можуть і про сапегу з протасевичем сказати...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:54 Ответить
Эти трое получат по бранзулетке на мундир, повышение в званиях и по паре Франклинов на премии.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:33 Ответить
пропажа всіх пасажирів з міжнародного рейсу потребує розслідувань...це тобі не блаблакар
показать весь комментарий
24.05.2021 20:38 Ответить
Ну то скоро узнаем оперативные одноразовые паспортные данные трех террористов кгб.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:43 Ответить
кількість "жертв" теракту зросла до 5
показать весь комментарий
24.05.2021 20:55 Ответить
Не, жертв только две.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:57 Ответить
питання стає про 5, поки на камеру про "шпилі" не розказали
показать весь комментарий
24.05.2021 21:07 Ответить
Факт на лицо , теперь они , как шпилли-Вилли ! Их легко вычислят через их данные в Греции
показать весь комментарий
24.05.2021 20:55 Ответить
Станут невыездными, будут промышлять терроризмом на Донбасе.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:58 Ответить
а может это остались "сопровождающие" КГБшники???
показать весь комментарий
24.05.2021 20:16 Ответить
это точно сопровождающие КГБшники . точнее даже ФСБшники . так как раннее проскакивала инфа что вроде бы все граждане России
показать весь комментарий
24.05.2021 20:34 Ответить
Я с первой секунды уверена в этом ! Протаснвич заметил в аэропорту Афин слежку , топорную работу гебни
показать весь комментарий
24.05.2021 20:58 Ответить
Или! До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 320 ...как говорят в Бруклине об очевидном факте
показать весь комментарий
24.05.2021 21:00 Ответить
Три ГБешника, сопровождавшие Протасевича и его девушку, незаметно растворились.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:17 Ответить
Эти "пропавшие" трое и были белорусскими кагебистами...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:17 Ответить
двум пожизненное, остальные трое - те оптимисты в черном, шо пасли предуидущих двух пессимистов...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:18 Ответить
Оптимист изучает Английский язык.
Пессимист изучает Китайский.
Реалист обучается владению АР-15. До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
24.05.2021 20:27 Ответить
Это смотря где, в раше китайский изучает реалист.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:21 Ответить
Красный флаг им в лапки, и попутного ветра с Запада в дупу. Амен.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:25 Ответить
Бо це шпигуни і злочинці.
Є повідомлення, що Протасевич в мінській лікарні в тяжкому стані.
26 років хлопцеві...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:23 Ответить
це пасажири, які не долетіли з афін до вільнюса...
яка їх доля, їх стан, як з ними вчинив злочинний режим?
показать весь комментарий
24.05.2021 20:34 Ответить
А этих 3 кансервированых ябатяк лукабзди в базу интерпола как тыраристов. До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496 До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496 До Вильнюса не долетели 5 пассажиров c рейса Протасевича, - правительство Литвы - Цензор.НЕТ 6496
показать весь комментарий
24.05.2021 20:24 Ответить
Не получится. Очередные ПетровоПопаБашировоТарабаровы опричники Лукашоки летали по фальшивым паспортам. Нужно будет сделают новые.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:29 Ответить
с МH-17 не сошел никто.
но лука подтянется за ****** - точно так же сбивать начнет - дело недолгого времени...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:25 Ответить
Бульбофюрер здуру актом державного тероризму рятує Клоуна від звинувачень у державній зраді.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:27 Ответить
Их тела передадут позже
показать весь комментарий
24.05.2021 20:32 Ответить
А ніхто не думав що ці люди могли летіти на Вільнюс з Афін, а потім до себе Білорусь додому ?
А коли уже літак приземлився у Мінську, то логічно що потреба летіти у Вільнюс відпала, тому що з Мінська ближче їм додому.
Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:32 Ответить
на літаках такі хотєлки не проходять...це чп, коли з рейса пропадають пасажири...
це ж тобі не блаблакар
показать весь комментарий
24.05.2021 20:36 Ответить
Если не явились на посадку , то рейс продолжаеться без них .
показать весь комментарий
24.05.2021 20:41 Ответить
отличная версия . сам придумал или ее уже москали озвучили ? До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 4953
а на счет невеликой птицы . так не каждому блогеру приглашение в гости истребителем передают
показать весь комментарий
24.05.2021 20:37 Ответить
CRIME CHILD "Думаю що цей Протасевич не така велика птаха, щоб за ним шпигувати по різних країнах ЄС"

Это тебе кажется, что ты думаешь Конечно, не велика птица, чтобы следить но, достаточно велика, чтобы самолет сажать. Передай старшему смены, чтобы выговор тебе влепил.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:10 Ответить
Трое : Баширов , Петров и их старшой , решили лететь в маскву из Минска ,а не из Вильнюса .
показать весь комментарий
24.05.2021 20:40 Ответить
максимум, чем закончится вся эта история - расследование Bellingcat, над которым все поохают, поахают, да и забудут. пацана лукашеску сгноит в концлагере, девку выпнут в родные говени на паРашу.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:48 Ответить
думаю Протасевичу уже не выбраться из лукавых клещей,
девушку его покалечат на всю жизнь и все равно не отпустят...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:49 Ответить
Ани хатели шпили минские посмотреть...
показать весь комментарий
24.05.2021 20:53 Ответить
До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 5854
показать весь комментарий
24.05.2021 20:56 Ответить
следующая стадия - паспорта всем желающим ватникам в Беларуси.
место проживания - "смоленская область".
национальность - "свой, скрепнутый, лишнехромосомец"....
показать весь комментарий
24.05.2021 21:00 Ответить
як це не відомо. повний список пасажирів задокументований
показать весь комментарий
24.05.2021 21:06 Ответить
До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 7687
показать весь комментарий
24.05.2021 21:07 Ответить
С подружки его героиню пока не делайте. Она реально могла сливать информацию. 👺
показать весь комментарий
24.05.2021 21:24 Ответить
В представительстве ХАМАС на Лубянке, в Москве, уже отреагировали... Как сообщил пресс-атташе ХАМАС, по совместительству, полковник ФСБ Иванов, бомба на борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, была заложена исключительно в целях соблюдения мира и добрососедских отношений, а фактический захват пассажирского лайнера, его посадка в Минске и похищение журналиста Протасевича, это проявление жеста доброй воли всех антиамериканских террористов, во главе с террористом №1 - ху@лом владимирвладимирычем... После этого представитель ХАМАС в Москве, полковник ФСБ Иванов, дал видеоряд, на котором один кремлевский гном с мордой, накачанной ботоксом, закатив свои рыбьи глазенки монотонно повторял: "мы, как мученики, попадем в рай, а они все сдохнут..." и еще что-то мечтательно про то, "если бы у ботоксной бабушки были бы яйца...то она была бы хенералисимусом, а не ху@лом..." До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 188
показать весь комментарий
24.05.2021 21:27 Ответить
Боюсь, если бы пилоты отказались сесть в Минске, самолёт бы действительно сбили.
А потом бы заявили, мол, мы же предупреждали о бомбе.
Помимо людей, за которыми охотились, в заложники взяли всех пассажиров и экипаж лайнера. Ничем другим как терроризм это не назовёшь.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:28 Ответить
нет не сбили бы . оствалось 2 минуты то воздушного пространства Литвы . На борту находились три сотрудника ФСБ россии проводившие операцию . Летчики обосрались.

..
показать весь комментарий
24.05.2021 21:31 Ответить
Т.е. сотрудниками ФСБ жертвовать не могут и никогда не жертвовали?
показать весь комментарий
24.05.2021 21:37 Ответить
Протасевич говорил что говорящий по русски мужчина фотографировал его документы при посадке в Афинах . Стало быть группа вела журналиста от Афин удостоверившись что нужный человек сел в самолет .
показать весь комментарий
24.05.2021 21:29 Ответить
Взагалі-то непоганий бізнес.
Сажаєш літаки, витряхуєш все з карманів пасажирів, перетрахіваєш багаж, щось забираєш, когось забираєш, щось навпаки кладеш своє, підсажуєш своїх людей....
Короче бульба фюрер започаткував бомбілово транзитних літачків.... До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 9168
показать весь комментарий
24.05.2021 21:52 Ответить
Похоже пацана таки сдали пилоты До Вільнюса не долетіли 5 пасажирів із рейсу Протасевича, - уряд Литви - Цензор.НЕТ 6440
показать весь комментарий
24.05.2021 21:57 Ответить
и после такого мне хотите сказать нельзя иметь оружие. та ну н****
показать весь комментарий
25.05.2021 03:15 Ответить
Думаю, что это еще три будущих (или действующих уже) "героя расиси". Если бы самолет не посадили, то они должны были бы отравиться "новичком" в туалете вильнюсского аэропорта.
показать весь комментарий
25.05.2021 07:27 Ответить
 
 