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Молдова (1686) похищение (1659) прокуратура (4868) Чаус (338)

Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Прокуроры из Молдовы обратилась к украинским коллегам за юридической помощью в расследовании похищения экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker, информирует Цензор.НЕТ.

Молдавские прокуроры запросили информацию о самом Чаусе, а также о 12 гражданах Украины и еще двух сотрудниках украинского посольства в Молдове. К запросу прокуроры прикрепили копии паспортов и попросили украинских коллег сообщить, если номера паспортов совпадают с фотографиями владельцев. Также прокуроры запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

Читайте: Интерпол снял с международного розыска скандального экс-судью Чауса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Молдавские прокуроры несколько раз подчеркнули, что речь идет о деле, не связанном с политическим преследованием. Кроме того, прокуроры попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства похищения Чауса.

Прокуроры также отметили, что 3 апреля в Молдове открыли уголовное дело о похищении экс-судьи. Они попросили украинских коллег признать его потерпевшим и допросить по делу о похищении в случае, если они "установят его местоположение".

Кроме того, прокуроры попросили срочно рассмотреть их запрос, пока не уничтожены следы преступления.

Также читайте: Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится. Моя задача - не позволить РФ рассорить Украину и Молдову на этой теме, - Кулеба

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Интересно как теперь зеленые придурки будут отбрехиваться от официального запроса. Тут тупой видосик не прокатит.
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27.05.2021 19:22
+7
Ага , щас 😂
зелені своїх не здають 😀
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27.05.2021 19:06
+6
Ага,прямо щаззз Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8153 Чудні якісь ці прокурори молдавські...
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27.05.2021 19:09
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Ага , щас 😂
зелені своїх не здають 😀
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27.05.2021 19:06 Ответить
Интересно как теперь зеленые придурки будут отбрехиваться от официального запроса. Тут тупой видосик не прокатит.
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27.05.2021 19:22 Ответить
Все похоже на фиктивное похищение, маскарад. Спецслужбы не работали, с последующим показом идиота в сетке. Это просто, называется "сам себя украл" - перед экстрадицией.
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27.05.2021 19:40 Ответить
Ага Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 494 А минимум два придурка из ГУР МО там в отпуске подрабатывали? Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 494 Молдаване в реальности -- это не молдаване из анекдотов. Они уже все знают и просто следуют процедуре раз Зеля решил тупо быковать.
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27.05.2021 19:44 Ответить
Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7793
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27.05.2021 20:40 Ответить
"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе". Источник: https://censor.net/ru/n3267795
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27.05.2021 19:52 Ответить
А де тут логіка? Нашо ЗЕ викрадати Чауса? Його заарештували при петі і при петі йому дали змогу втекти до Молдови, до батьківщини петі. Якби у Чауса щось було б на петю, то йому не дали б втекти. Немає тут ніякої логіки, як і доказів, що Чауса викрали. Чувак відпочиває собі на Мальдівах і регоче з цієї примітивної метушні.
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27.05.2021 20:20 Ответить
Это заявил не дядя с улицы. Это дословно цитата председателя следственной комиссии парламента Республики Молдова Василия Нэстасе по результатам работы этой комиссии. Молдаване уже пошагово все это дело задокументировали и теперь просто идут по процедуре.
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27.05.2021 20:40 Ответить
Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9040
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27.05.2021 20:41 Ответить
18c49ed2 Надо аккуратнее и спокойнее относится к заявлениям Василе(Ь Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 869 ) Нэстасе. У него (как у всей его с братом партии) есть много причин любой ценой,обратить на себя внимание! Тем более,что власть сейчас в стране,пока что,находится в руках социалистических Правительства и Парламента!
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27.05.2021 20:54 Ответить
Может быть и так, но уже были и здесь на Цензоре материалы расследований и от молдавских журналистов, подтверждающие сказанное.
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27.05.2021 20:57 Ответить
Очень странно,что об этом первыми начали кричать СМИ связанные с сосиалистами,-а это очень подозрительно.
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27.05.2021 21:04 Ответить
Почему? Получить в свои руки такой материал -- это большая удача для социалистов. Это нежданный козырь в их руках. И это проблема для Санду, которую так по тупому подставил Зеля.
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27.05.2021 21:48 Ответить
Ти сам себе троляко не підставляй, а Санду і без тебе розбереться, хто її підставив ЗЕ, чи твій хазяїн ху йло. Дуже дивно, що анали петі відразу це повісили на ЗЕ. Це, щоб відмазати ху йло?
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27.05.2021 22:05 Ответить
Ну да Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5297 Т.е. это не Зеля ни разу не брал телефон, когда к нему пыталась дозвониться Санду? Врут наверное молдоване? Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5297
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27.05.2021 22:13 Ответить
Это не проблема для Санду,потому что М. Санду не имеет НИКАКОГО отношения к тому что делают МВД,Пограничная служба и даже SIS,потому что в нашем SISе один (а может и не один!) из руководителей является близким к додону человеком. Так что визги сосиалистов -это глас вопиющего в пустыне. PS Вчера проходил через центр Кишинева,и там где была агитационная палатка партии PAS (партия М. Санду) соси алисты пристроили рядом свою палатку.Я специально наблюдал за ними пока проходил. Вы бы видели жалкие,завистливые глаза соси алистических агитаторов,с которыми они смотрели на палатку PAS,к которой НЕПРЕРЫВНЫМ потоком подходили люди,а к соси алистам не подходил НИКТО,и они от безнадеги выходили на перерез людскому потоку,предлагали свою агитку,но люди молча их обходили и не брали в руки их паршивенькие газетенки! Я просто такого не ожидал! Похоже что наши люди проснулись окончательно.
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28.05.2021 05:47 Ответить
Ага,прямо щаззз Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8153 Чудні якісь ці прокурори молдавські...
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27.05.2021 19:09 Ответить
Они идут строго по процедуре. Теперь придётся отвечать хоть что-то. Не брать телефон теперь не получится Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8053
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27.05.2021 19:25 Ответить
Звернення до ЗЕлі, це як звернення до стелі... Агов, Агов... і тиша.
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27.05.2021 19:10 Ответить
Обязательный формальный запрос. Молдаване уже все прекрасно знают, но по процедуре официально спросить должны. "Веселье" начнется после ответа или не ответа Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 5113
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27.05.2021 19:20 Ответить
И что ж такое начнется? А ну ка поведай всем, Ванга ты наша доморощенная. Ты выше всех выпрыгиваешь из штанов в этой теме, в попытках разогнать зраду, но, в итоге, только пуки в лужу.
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27.05.2021 20:06 Ответить
Ну если тупому не понятно, то я развожу не здесь зраду, а объясняю таким вот недоумкам порядок законных действий молдавской стороны. Кто Зеле доктор, что он тупой криворожский бычара из подворотни и с Молдовой поступает точно так-же. Дальше не будет нечего необычного. Демарш Молдавы и Румынии на государственном уровне, отзыв посла, обращение Молдовы, Румынии и Венгрии в Совет Европы и ОВСЕ, санкции против правительства Зели. Зеля превращается в позднего Кучму 2 в лучшем случае, а то и в Яныка. И о любых европейских перспективах страны до окончания правления тупого шута можно смело забыть. Надеюсь это достаточно доходчиво?
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27.05.2021 20:32 Ответить
"до окончания правления тупого шута" - это может быть надолго, может лет на 20+. или уже навсегда. он как раз мечтает попасть а клуб "избранных" к путину, луке, ленину-сталину и пр.
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27.05.2021 20:40 Ответить
Такі фантастичні оповідання саме для молдаванів і румунів... ти опублікуй, хай прикладуть до свого "обращєнія" в Раду Європи. А, заодно і відосіки від самого Чауса, де він повідомляє, що його ніхто не викрадав.Дафай, дафай...
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27.05.2021 21:20 Ответить
Ага. Особенно "фантастичны" паспорта минимум двух реальных сотрудников ГУР МО Украины и одного сотрудника спецподразделения МВД. И особенно фантастические придурки, которые для своих дел взяли прокатную машину с трекером. Вот уж действительно фантастическая тупизна. Как и у Зели, не бравшего телефон от Санду.

Дафай, давай, придумывай такие-же отмазки дальше.
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27.05.2021 21:56 Ответить
Співробітники розвідки МО України і спецпідрозділу МВС "засипалися" на території Молдавії зі своїми паспортами??? Професіонали такого рівня брали прокатні машини з трекерами??? Чауса вивозили в багажнику машини українського посольства? Мало того - в "матеріалах розслідування" серед викрадачів молдавани навіть згадували бійців українських добробатів! Серйозна у молдаванів розвідка... Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1923
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27.05.2021 22:18 Ответить
Дело в том, что молдаване не стремятся замять дело. От слова совсем. Они настойчиво и прямо задают вопросы по конкретным людям, и по этим дебилам тоже. А то, что они настолько тупые, так каков сейчас поп -- таков и приход. Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4042 Все вопросы к "величайшему" и его холуям.
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27.05.2021 22:23 Ответить
"Прямо ставити запитання" - то одне. Інша справа - коли молдаванам доведеться відповідати на запитання, коли Чаус з"явиться "на люди" і "защебече..." Тоді буде важкувато - з таким рівнем аргументації і спецслужб, як у Молдавії... буде цікаво послухати і посміятися.
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28.05.2021 08:35 Ответить
В будку-у! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2516
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28.05.2021 11:55 Ответить
Во, во... Саме такий рівень молдавських спецслужб, поліції, слідства і слідчих комісій з домну Настасе. Та найголовніше, що свій дебілізм вони виставляють на весь світ та ще й ним пишаються, як цей ... що вище.
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28.05.2021 13:57 Ответить
Не нравится в будку,-засунь свою бестолковку в свои обос.анные шаровары и нюхай сам свою вонь! Пшол вон,дерьмо! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4066
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29.05.2021 10:39 Ответить
Шо такое забористое куришь, или колешься, шо тебя так плющит? Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 947
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27.05.2021 21:34 Ответить
Это и все, недолуге? А по теме нечего ляпнуь? Не густо, вернее очень жиденький у тебя понос Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3491 .
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27.05.2021 21:50 Ответить
Оральная диарея - это диагноз тролеи типа тебя
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28.05.2021 07:36 Ответить
такое говно и столько вони
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27.05.2021 19:32 Ответить
Это будет следственный эксперимент, при котором погибнут 100 молдавских свидетелей в Молдові, а чавус , Слава Богу, в себе, в Україні! Бубачка з єрмаком скинутся на поховання. Я вимагаю! Покажіть чавуса! Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 5970
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27.05.2021 19:34 Ответить
Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 3572
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27.05.2021 19:52 Ответить
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
- Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Раскудрявый клен зеленый - лист резной
Здесь у клена мы расстанемся с тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной.
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27.05.2021 20:43 Ответить
СУПЕР! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8055
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27.05.2021 21:27 Ответить
Ты дурел,и не писатель,и не читатель,-обычный украинский НЕДОУМОК (в отличие от нормальных украинцев).Короче.что не положь,что не поставь - все ровно ты остаешься 0-0! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2499
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28.05.2021 11:53 Ответить
Чуєш, Аурєлє, а що у молдаванів були партизанські загони? Чи вам регулярно сниться Штєфан ЧелМарє на бойовому коні і в обладунках?
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28.05.2021 13:31 Ответить
Ты скотина -московитский ублюдок! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6675
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29.05.2021 10:47 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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27.05.2021 20:43 Ответить
Де чавус, зедебіли?! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3715
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27.05.2021 21:15 Ответить
Якщо навколо банку бігає юрба і горланить "Пограбували, пограбували!" - то хто пограбував банк? ТОЙ, ХТО ГОРЛАНИТЬ НАЙГОЛОСНІШЕ. Хто верещить найголосніше де Чаус?
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27.05.2021 21:25 Ответить
Чауса уже доедают черви, о какой помощи идёт речь
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27.05.2021 21:56 Ответить
Ніхто цього Чауса не викрадав. Український суддя хабарник дав хабаря молдаванам і заховався в Молдавії (отримав "тимчасовий прихисток"). Коли політситуація "визріла (припекло)" - Чаус вчергове дав хабаря молдаванам і заховався цього разу поглибше. А, щоб якось віддячити нашим сусідам за "гостинність і сприяння" , почав штампувати відосіки накшталт "я живий, не крадений, лапи-щелепи цілі, готовий повернутися в Україну, прости мене люба жінко". Молдавани просто гарячково "переводять стрілки" на Україну, не дотяпуючи, що саме вони в лайні. Нема Чауса - нема претензій. Тим більше держави до держави...
PS Інша справа, що повернення Чауса зараз нікому не потрібно. Молдаванам - бо закінчилося "наколядоване" бабло, і обезжирювати нічого. Україні - бо пропав у Молдавії - то їхня проблема (хай шукають). І тим і іншим - щоб Чаус не відкрив рота і не почав "щебетати"...
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27.05.2021 21:57 Ответить
Ну как же без твоих жалких потуг,твоего протухшего мозга,в вопросе касательно Молдовы. Влил поллитра горилки и вышел сверкнуть талантом бездаря! Марш в будку,дерьмо!
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28.05.2021 05:57 Ответить
Як там в мансарді навпроти, Аурєл? А у палатці соССІалістів "жучків" не замітив? Московські агенти ще слідкують за тобою? Будь "бдітєльним" - москалі не дрімають...
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28.05.2021 08:17 Ответить
Ты посмотри,-эта макака еще и разговаривает! Ты Дурел Стогин,следи за методичкой куратора! Не пропусти ветки про Молдову,а то в миску под столом похлебки не кинут! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3000 Марш в будку,ублюдок! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1229 Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3000
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28.05.2021 11:49 Ответить
Ти прийшов в чужу країну зі словниковим запасом молдавана обмеженим тільки хамством і матюками на московському діалекті? Непогано вдовбали вам московську науку ... ще б сірої речовини трохи, та де її взяти. Те, що ти сам ганьбишся - то твій генетичний стан, ти навіть не у змозі усвідомити, що тебе тут провокують, і радісно видаєш своє тупе нутро із зашкіреною мордою. Але ти ганьбиш молдавський народ, молдаванів, переважна більшість котрих на щастя, не схожа на тебе - хамовитого ублюдка. Твоє місце - в кошарі з баранами під пильним наглядом румунських пастухів. Чи, гадаєш, ніхто не знає, звідки ви хлещете "похльобку" (мамалигу з бринзою) з такими, як М.Санду? Нічого у вас не вийде, усьок, Гугуце? Добре. А тепер видавай свій інтелект, матюкайся під своїм триколором.
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28.05.2021 13:16 Ответить
Козлина ты,тупая,-так вот ты и признался,что ты защищаешь интересы Москвы,-потому что ты против М. Санду! Интернетный ресурс ,это не в Украине. Можешь создать свой закрытый Шароварнет и там,вонять и нюхать сам! Пшол Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3717,ублюдок московитский!
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29.05.2021 10:45 Ответить
 
 