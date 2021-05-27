УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5410 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 197 54
Молдова (1296) викрадення (772) прокуратура (3174) Чаус (344)

Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ

Прокурори з Молдови звернулися до українських колег по правову допомогу в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це пише молдавське видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

Молдавські прокурори запросили інформацію про самого Чауса, а також про 12 громадян України і ще двох співробітників українського посольства в Молдові. До запиту прокурори прикріпили копії паспортів та попросили українських колег повідомити, якщо номери паспортів збігаються з фотографіями власників. Також прокурори запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон із Молдовою.

Молдавські прокурори кілька разів підкреслили, що йдеться про справу, не пов'язану з політичним переслідуванням. Крім того, прокурори попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини викрадення Чауса.

Читайте також: У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України. ДОКУМЕНТ

Прокурори також зазначили, що 3 квітня в Молдові відкрили кримінальну справу про викрадення екссудді. Вони попросили українських колег визнати його потерпілим і допитати у справі про викрадення в разі, якщо вони "встановлять місце його перебування".

Крім того, прокурори попросили терміново розглянути їхній запит, поки не знищено сліди злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Интересно как теперь зеленые придурки будут отбрехиваться от официального запроса. Тут тупой видосик не прокатит.
показати весь коментар
27.05.2021 19:22
+7
Ага , щас 😂
зелені своїх не здають 😀
показати весь коментар
27.05.2021 19:06
+6
Ага,прямо щаззз Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8153 Чудні якісь ці прокурори молдавські...
показати весь коментар
27.05.2021 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага , щас 😂
зелені своїх не здають 😀
показати весь коментар
27.05.2021 19:06 Відповісти
Интересно как теперь зеленые придурки будут отбрехиваться от официального запроса. Тут тупой видосик не прокатит.
показати весь коментар
27.05.2021 19:22 Відповісти
Все похоже на фиктивное похищение, маскарад. Спецслужбы не работали, с последующим показом идиота в сетке. Это просто, называется "сам себя украл" - перед экстрадицией.
показати весь коментар
27.05.2021 19:40 Відповісти
Ага Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 494 А минимум два придурка из ГУР МО там в отпуске подрабатывали? Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 494 Молдаване в реальности -- это не молдаване из анекдотов. Они уже все знают и просто следуют процедуре раз Зеля решил тупо быковать.
показати весь коментар
27.05.2021 19:44 Відповісти
Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7793
показати весь коментар
27.05.2021 20:40 Відповісти
"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе". Источник: https://censor.net/ru/n3267795
показати весь коментар
27.05.2021 19:52 Відповісти
А де тут логіка? Нашо ЗЕ викрадати Чауса? Його заарештували при петі і при петі йому дали змогу втекти до Молдови, до батьківщини петі. Якби у Чауса щось було б на петю, то йому не дали б втекти. Немає тут ніякої логіки, як і доказів, що Чауса викрали. Чувак відпочиває собі на Мальдівах і регоче з цієї примітивної метушні.
показати весь коментар
27.05.2021 20:20 Відповісти
Это заявил не дядя с улицы. Это дословно цитата председателя следственной комиссии парламента Республики Молдова Василия Нэстасе по результатам работы этой комиссии. Молдаване уже пошагово все это дело задокументировали и теперь просто идут по процедуре.
показати весь коментар
27.05.2021 20:40 Відповісти
Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9040
показати весь коментар
27.05.2021 20:41 Відповісти
18c49ed2 Надо аккуратнее и спокойнее относится к заявлениям Василе(Ь Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 869 ) Нэстасе. У него (как у всей его с братом партии) есть много причин любой ценой,обратить на себя внимание! Тем более,что власть сейчас в стране,пока что,находится в руках социалистических Правительства и Парламента!
показати весь коментар
27.05.2021 20:54 Відповісти
Может быть и так, но уже были и здесь на Цензоре материалы расследований и от молдавских журналистов, подтверждающие сказанное.
показати весь коментар
27.05.2021 20:57 Відповісти
Очень странно,что об этом первыми начали кричать СМИ связанные с сосиалистами,-а это очень подозрительно.
показати весь коментар
27.05.2021 21:04 Відповісти
Почему? Получить в свои руки такой материал -- это большая удача для социалистов. Это нежданный козырь в их руках. И это проблема для Санду, которую так по тупому подставил Зеля.
показати весь коментар
27.05.2021 21:48 Відповісти
Ти сам себе троляко не підставляй, а Санду і без тебе розбереться, хто її підставив ЗЕ, чи твій хазяїн ху йло. Дуже дивно, що анали петі відразу це повісили на ЗЕ. Це, щоб відмазати ху йло?
показати весь коментар
27.05.2021 22:05 Відповісти
Ну да Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5297 Т.е. это не Зеля ни разу не брал телефон, когда к нему пыталась дозвониться Санду? Врут наверное молдоване? Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5297
показати весь коментар
27.05.2021 22:13 Відповісти
Это не проблема для Санду,потому что М. Санду не имеет НИКАКОГО отношения к тому что делают МВД,Пограничная служба и даже SIS,потому что в нашем SISе один (а может и не один!) из руководителей является близким к додону человеком. Так что визги сосиалистов -это глас вопиющего в пустыне. PS Вчера проходил через центр Кишинева,и там где была агитационная палатка партии PAS (партия М. Санду) соси алисты пристроили рядом свою палатку.Я специально наблюдал за ними пока проходил. Вы бы видели жалкие,завистливые глаза соси алистических агитаторов,с которыми они смотрели на палатку PAS,к которой НЕПРЕРЫВНЫМ потоком подходили люди,а к соси алистам не подходил НИКТО,и они от безнадеги выходили на перерез людскому потоку,предлагали свою агитку,но люди молча их обходили и не брали в руки их паршивенькие газетенки! Я просто такого не ожидал! Похоже что наши люди проснулись окончательно.
показати весь коментар
28.05.2021 05:47 Відповісти
Ага,прямо щаззз Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8153 Чудні якісь ці прокурори молдавські...
показати весь коментар
27.05.2021 19:09 Відповісти
Они идут строго по процедуре. Теперь придётся отвечать хоть что-то. Не брать телефон теперь не получится Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 8053
показати весь коментар
27.05.2021 19:25 Відповісти
Звернення до ЗЕлі, це як звернення до стелі... Агов, Агов... і тиша.
показати весь коментар
27.05.2021 19:10 Відповісти
Обязательный формальный запрос. Молдаване уже все прекрасно знают, но по процедуре официально спросить должны. "Веселье" начнется после ответа или не ответа Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 5113
показати весь коментар
27.05.2021 19:20 Відповісти
И что ж такое начнется? А ну ка поведай всем, Ванга ты наша доморощенная. Ты выше всех выпрыгиваешь из штанов в этой теме, в попытках разогнать зраду, но, в итоге, только пуки в лужу.
показати весь коментар
27.05.2021 20:06 Відповісти
Ну если тупому не понятно, то я развожу не здесь зраду, а объясняю таким вот недоумкам порядок законных действий молдавской стороны. Кто Зеле доктор, что он тупой криворожский бычара из подворотни и с Молдовой поступает точно так-же. Дальше не будет нечего необычного. Демарш Молдавы и Румынии на государственном уровне, отзыв посла, обращение Молдовы, Румынии и Венгрии в Совет Европы и ОВСЕ, санкции против правительства Зели. Зеля превращается в позднего Кучму 2 в лучшем случае, а то и в Яныка. И о любых европейских перспективах страны до окончания правления тупого шута можно смело забыть. Надеюсь это достаточно доходчиво?
показати весь коментар
27.05.2021 20:32 Відповісти
"до окончания правления тупого шута" - это может быть надолго, может лет на 20+. или уже навсегда. он как раз мечтает попасть а клуб "избранных" к путину, луке, ленину-сталину и пр.
показати весь коментар
27.05.2021 20:40 Відповісти
Такі фантастичні оповідання саме для молдаванів і румунів... ти опублікуй, хай прикладуть до свого "обращєнія" в Раду Європи. А, заодно і відосіки від самого Чауса, де він повідомляє, що його ніхто не викрадав.Дафай, дафай...
показати весь коментар
27.05.2021 21:20 Відповісти
Ага. Особенно "фантастичны" паспорта минимум двух реальных сотрудников ГУР МО Украины и одного сотрудника спецподразделения МВД. И особенно фантастические придурки, которые для своих дел взяли прокатную машину с трекером. Вот уж действительно фантастическая тупизна. Как и у Зели, не бравшего телефон от Санду.

Дафай, давай, придумывай такие-же отмазки дальше.
показати весь коментар
27.05.2021 21:56 Відповісти
Співробітники розвідки МО України і спецпідрозділу МВС "засипалися" на території Молдавії зі своїми паспортами??? Професіонали такого рівня брали прокатні машини з трекерами??? Чауса вивозили в багажнику машини українського посольства? Мало того - в "матеріалах розслідування" серед викрадачів молдавани навіть згадували бійців українських добробатів! Серйозна у молдаванів розвідка... Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1923
показати весь коментар
27.05.2021 22:18 Відповісти
Дело в том, что молдаване не стремятся замять дело. От слова совсем. Они настойчиво и прямо задают вопросы по конкретным людям, и по этим дебилам тоже. А то, что они настолько тупые, так каков сейчас поп -- таков и приход. Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4042 Все вопросы к "величайшему" и его холуям.
показати весь коментар
27.05.2021 22:23 Відповісти
"Прямо ставити запитання" - то одне. Інша справа - коли молдаванам доведеться відповідати на запитання, коли Чаус з"явиться "на люди" і "защебече..." Тоді буде важкувато - з таким рівнем аргументації і спецслужб, як у Молдавії... буде цікаво послухати і посміятися.
показати весь коментар
28.05.2021 08:35 Відповісти
В будку-у! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2516
показати весь коментар
28.05.2021 11:55 Відповісти
Во, во... Саме такий рівень молдавських спецслужб, поліції, слідства і слідчих комісій з домну Настасе. Та найголовніше, що свій дебілізм вони виставляють на весь світ та ще й ним пишаються, як цей ... що вище.
показати весь коментар
28.05.2021 13:57 Відповісти
Не нравится в будку,-засунь свою бестолковку в свои обос.анные шаровары и нюхай сам свою вонь! Пшол вон,дерьмо! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4066
показати весь коментар
29.05.2021 10:39 Відповісти
Шо такое забористое куришь, или колешься, шо тебя так плющит? Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 947
показати весь коментар
27.05.2021 21:34 Відповісти
Это и все, недолуге? А по теме нечего ляпнуь? Не густо, вернее очень жиденький у тебя понос Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3491 .
показати весь коментар
27.05.2021 21:50 Відповісти
Оральная диарея - это диагноз тролеи типа тебя
показати весь коментар
28.05.2021 07:36 Відповісти
такое говно и столько вони
показати весь коментар
27.05.2021 19:32 Відповісти
Это будет следственный эксперимент, при котором погибнут 100 молдавских свидетелей в Молдові, а чавус , Слава Богу, в себе, в Україні! Бубачка з єрмаком скинутся на поховання. Я вимагаю! Покажіть чавуса! Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 5970
показати весь коментар
27.05.2021 19:34 Відповісти
Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 3572
показати весь коментар
27.05.2021 19:52 Відповісти
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
- Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Раскудрявый клен зеленый - лист резной
Здесь у клена мы расстанемся с тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной.
показати весь коментар
27.05.2021 20:43 Відповісти
СУПЕР! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8055
показати весь коментар
27.05.2021 21:27 Відповісти
Ты дурел,и не писатель,и не читатель,-обычный украинский НЕДОУМОК (в отличие от нормальных украинцев).Короче.что не положь,что не поставь - все ровно ты остаешься 0-0! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2499
показати весь коментар
28.05.2021 11:53 Відповісти
Чуєш, Аурєлє, а що у молдаванів були партизанські загони? Чи вам регулярно сниться Штєфан ЧелМарє на бойовому коні і в обладунках?
показати весь коментар
28.05.2021 13:31 Відповісти
Ты скотина -московитский ублюдок! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
29.05.2021 10:47 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
показати весь коментар
27.05.2021 20:43 Відповісти
Де чавус, зедебіли?! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3715
показати весь коментар
27.05.2021 21:15 Відповісти
Якщо навколо банку бігає юрба і горланить "Пограбували, пограбували!" - то хто пограбував банк? ТОЙ, ХТО ГОРЛАНИТЬ НАЙГОЛОСНІШЕ. Хто верещить найголосніше де Чаус?
показати весь коментар
27.05.2021 21:25 Відповісти
Чауса уже доедают черви, о какой помощи идёт речь
показати весь коментар
27.05.2021 21:56 Відповісти
Ніхто цього Чауса не викрадав. Український суддя хабарник дав хабаря молдаванам і заховався в Молдавії (отримав "тимчасовий прихисток"). Коли політситуація "визріла (припекло)" - Чаус вчергове дав хабаря молдаванам і заховався цього разу поглибше. А, щоб якось віддячити нашим сусідам за "гостинність і сприяння" , почав штампувати відосіки накшталт "я живий, не крадений, лапи-щелепи цілі, готовий повернутися в Україну, прости мене люба жінко". Молдавани просто гарячково "переводять стрілки" на Україну, не дотяпуючи, що саме вони в лайні. Нема Чауса - нема претензій. Тим більше держави до держави...
PS Інша справа, що повернення Чауса зараз нікому не потрібно. Молдаванам - бо закінчилося "наколядоване" бабло, і обезжирювати нічого. Україні - бо пропав у Молдавії - то їхня проблема (хай шукають). І тим і іншим - щоб Чаус не відкрив рота і не почав "щебетати"...
показати весь коментар
27.05.2021 21:57 Відповісти
Ну как же без твоих жалких потуг,твоего протухшего мозга,в вопросе касательно Молдовы. Влил поллитра горилки и вышел сверкнуть талантом бездаря! Марш в будку,дерьмо!
показати весь коментар
28.05.2021 05:57 Відповісти
Як там в мансарді навпроти, Аурєл? А у палатці соССІалістів "жучків" не замітив? Московські агенти ще слідкують за тобою? Будь "бдітєльним" - москалі не дрімають...
показати весь коментар
28.05.2021 08:17 Відповісти
Ты посмотри,-эта макака еще и разговаривает! Ты Дурел Стогин,следи за методичкой куратора! Не пропусти ветки про Молдову,а то в миску под столом похлебки не кинут! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3000 Марш в будку,ублюдок! Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1229 Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
28.05.2021 11:49 Відповісти
Ти прийшов в чужу країну зі словниковим запасом молдавана обмеженим тільки хамством і матюками на московському діалекті? Непогано вдовбали вам московську науку ... ще б сірої речовини трохи, та де її взяти. Те, що ти сам ганьбишся - то твій генетичний стан, ти навіть не у змозі усвідомити, що тебе тут провокують, і радісно видаєш своє тупе нутро із зашкіреною мордою. Але ти ганьбиш молдавський народ, молдаванів, переважна більшість котрих на щастя, не схожа на тебе - хамовитого ублюдка. Твоє місце - в кошарі з баранами під пильним наглядом румунських пастухів. Чи, гадаєш, ніхто не знає, звідки ви хлещете "похльобку" (мамалигу з бринзою) з такими, як М.Санду? Нічого у вас не вийде, усьок, Гугуце? Добре. А тепер видавай свій інтелект, матюкайся під своїм триколором.
показати весь коментар
28.05.2021 13:16 Відповісти
Козлина ты,тупая,-так вот ты и признался,что ты защищаешь интересы Москвы,-потому что ты против М. Санду! Интернетный ресурс ,это не в Украине. Можешь создать свой закрытый Шароварнет и там,вонять и нюхать сам! Пшол Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3717,ублюдок московитский!
показати весь коментар
29.05.2021 10:45 Відповісти
 
 