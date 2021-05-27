Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ

Прокурори з Молдови звернулися до українських колег по правову допомогу в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це пише молдавське видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

Молдавські прокурори запросили інформацію про самого Чауса, а також про 12 громадян України і ще двох співробітників українського посольства в Молдові. До запиту прокурори прикріпили копії паспортів та попросили українських колег повідомити, якщо номери паспортів збігаються з фотографіями власників. Також прокурори запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон із Молдовою.

Молдавські прокурори кілька разів підкреслили, що йдеться про справу, не пов'язану з політичним переслідуванням. Крім того, прокурори попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини викрадення Чауса.

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Прокурори також зазначили, що 3 квітня в Молдові відкрили кримінальну справу про викрадення екссудді. Вони попросили українських колег визнати його потерпілим і допитати у справі про викрадення в разі, якщо вони "встановлять місце його перебування".

Крім того, прокурори попросили терміново розглянути їхній запит, поки не знищено сліди злочину.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.