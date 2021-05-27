Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ
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Прокурори з Молдови звернулися до українських колег по правову допомогу в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.
Про це пише молдавське видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.
Молдавські прокурори запросили інформацію про самого Чауса, а також про 12 громадян України і ще двох співробітників українського посольства в Молдові. До запиту прокурори прикріпили копії паспортів та попросили українських колег повідомити, якщо номери паспортів збігаються з фотографіями власників. Також прокурори запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон із Молдовою.
Молдавські прокурори кілька разів підкреслили, що йдеться про справу, не пов'язану з політичним переслідуванням. Крім того, прокурори попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини викрадення Чауса.
Прокурори також зазначили, що 3 квітня в Молдові відкрили кримінальну справу про викрадення екссудді. Вони попросили українських колег визнати його потерпілим і допитати у справі про викрадення в разі, якщо вони "встановлять місце його перебування".
Крім того, прокурори попросили терміново розглянути їхній запит, поки не знищено сліди злочину.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
Будь ласка, зачекайте...
зелені своїх не здають 😀
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе". Источник: https://censor.net/ru/n3267795
Дафай, давай, придумывай такие-же отмазки дальше.
Отвечала парню в лад:
- Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Раскудрявый клен зеленый - лист резной
Здесь у клена мы расстанемся с тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной.
PS Інша справа, що повернення Чауса зараз нікому не потрібно. Молдаванам - бо закінчилося "наколядоване" бабло, і обезжирювати нічого. Україні - бо пропав у Молдавії - то їхня проблема (хай шукають). І тим і іншим - щоб Чаус не відкрив рота і не почав "щебетати"...