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Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом

Собеседник издания назвал себя экс-судьей Николаем Чаусом и анонсировал "глобальный привет врагам".

Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что получило ответы на свои вопросы в письменном виде, а договариваться об этом пришлось почти 2 недели. В редакции сами не уверены на 100%, что общались именно с Чаусом, а не с его похитителями или с кем-то, кто выдает себя за беглого экс-судью.

Собеседник заявил журналистам, что текст видеообращения говорил от себя, а не читал с "суфлера". А отсутствие эмоций объяснил тем, что "уже практически нет ни сил, ни эмоций и, поверьте, этому есть причины!".

"Родным я уже, собственно, всё передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам всё немного позже и глобальнее", - цитирует издание Чауса.

Читайте: Интерпол снял с международного розыска скандального экс-судью Чауса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты также указали, что жена Чауса Светлана не поверила, что им удалось пообщаться с ее супругом.

"Это писал не он. У моего мужа не было врагов. До появления адвокатов Смирнова и Веремийчука. Николай Алексеевич никогда не ныл и не жаловался.Пусть вернут детям отца! И не разыгрывают балаган с этими телеграмм-каналами от имени Николая Алексеевича", - прокомментировала она интервью.

Также читайте: Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды"



мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
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28.05.2021 17:20
+10
"Передам потом... попозже... все содрогнется... будут записи..."
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
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28.05.2021 17:20
+8
Їхав Бігус через Чаус,
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
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28.05.2021 17:20
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28.05.2021 17:14 Ответить
та и деньги отдавать неохота...
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28.05.2021 17:19 Ответить
видно осталась закопаной еще заначка у консерватора чавеса. в свое время он много нареформировал потужно и мыролюбно.
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28.05.2021 18:23 Ответить
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27dbc3d7
RQ-4 Global Hawk - красава, над зоной ООС
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28.05.2021 17:35 Ответить
Спецслужбы похитили человека и уже два месяца никто не знает где он. Это нормально?
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28.05.2021 17:18 Ответить
для клованов и их зебилов - то нормально..
им "некогда думать стратегически"(С)зеленский - они как недоразвитые - сначала похзищают, а потом всем ОП(Г) думают "и чё теперь делать, и нах вообще тот чаус нам был нужен?"
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28.05.2021 17:22 Ответить
Кинулись порівнювати викрадення Протасевича з операцією по ваґнерівцям,хоча випадок викрадення Чауса ,з білоруським інцидентом має набагато більше аналогій...
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28.05.2021 17:20 Ответить
"Передам потом... попозже... все содрогнется... будут записи..."
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
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28.05.2021 17:20 Ответить
Еще бы Онищенко не исчезнуть в неизвестном направлении. США же в отношении Деркача и Онищенко ввели санкции как против агентов российской разведки
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28.05.2021 22:19 Ответить
Їхав Бігус через Чаус,
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
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28.05.2021 17:20 Ответить
Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды"



мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
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28.05.2021 17:20 Ответить
"комсомольская правда" оказывается молдавское СМИ)
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28.05.2021 17:24 Ответить
Она разная бывает, эта правда. Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 2076
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28.05.2021 17:36 Ответить
кацамольская равда)))))))))))
может еще риту бобрян расшарим?
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28.05.2021 17:30 Ответить
"В редакции сами не уверены на 100%, что общались именно с Чаусом, а не с его похитителями или с кем-то, кто выдает себя за беглого экс-судью."

Источник: https://censor.net/ru/n3268120

Крутіше за "плівки" деркача-дубинського. Ті із впевненими заточками повідомляли "стовідсоткову правду".
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28.05.2021 17:31 Ответить
Без паники.
Нам он ещё ничего не рассказал. Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 8643
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28.05.2021 17:34 Ответить
...ишел упал очнулся ...- в первый раз в Молдове...., второй все аналогично ...- в Украине..... Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 9377
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28.05.2021 17:36 Ответить
Чаус? Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 4426
Давай, колись по полной.
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28.05.2021 17:37 Ответить
еще не "вечер"...
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28.05.2021 20:16 Ответить
что , бздит уже зЭля с эРмаком, и с теми кто все этот цырк заварил ...- поняли что прокололись по-полной....- и при неудаче на выборах через 3 года, придется отмазываться миллиардом как минимум от зоны, , или их дом тУрма..., Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 6558 и начали лепить сейчас горбатого - гои схавают любЭ...
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28.05.2021 17:35 Ответить
подготовили вопросы, отправили непонятно кому, получили ответы непонятно от кого, опубликовали, но не уверены от того ли.
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28.05.2021 17:38 Ответить
За то, что он был "ручным болванчиком" в руках олигархической системы, хоть и хранил деньги в "банке"- дать ему лет пять, минимум.
Так-мало, потому что он пошёл на сделку со следствием. В США, к слову, тех преступников, которые сдавали мафию, часто вообще отпускали. Но это, не тот случай, с учётом того скотского состояния дел в стране. Коррупция поглотила всё и даже стукачи(бывшие соавторы и помощники олигархическому режиму) должны получить своё (хоть и за минусом от пользы их обличающих показаний)!
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28.05.2021 17:40 Ответить
К сожалению, но все идет к тому, что Чаус вернется в семью в "деревянном макинтоше". Никто не хочет его показывать. И его обещания про глобальность, только могут быть подтверждением, что он инструмент в чужой игре. Игра может быть очень рискованной с непредсказуемым концом
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28.05.2021 17:42 Ответить
та вже чаусобігус з Волощини інтерв'ю сепарським виданням надає.
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28.05.2021 17:45 Ответить
Центральная нить официальной версии в принципе уже более-менее ясно вырисовывается.
«Я слишком много знал. В 2016 недоброжелатели скомпрометировали трёхлитровой банкой с долларами. Под угрозой больших неприятностей заставили покинуть Украину. Практически выкрали. Намеревался вернуться, но доброжелатели сообщили, что на меня готовится покушение. Вынужден был исчезнуть. Сейчас готов давать показания».
Подозрения в том, что официальная версия может отличаться от реальности вызывает сама личность Чауса и поведение его супруги. Очевидно, что покидал страну судья-коррупционер добровольно. Наверняка прихватив бОльшую часть своей консервации. Всё у них со Светой в Молдове было хорошо. И если и планировался какой-то отъезд, то точно не назад в украинскую тюрьму.
Так что «цыганочка с выходом» должна быть крайне занимательной. Жду с таким же нетерпением, как бабушка Нина новую серию «Просто Марии».)))))
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28.05.2021 17:59 Ответить
кому нужен, кому интересный мерзский чмошник чаус? - следствию и надзирателям в тюрьме.
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28.05.2021 18:02 Ответить
нет уж. бубу с ермаком еще судить будут за похищение на территории иностранного государства
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28.05.2021 18:05 Ответить
Да в Крыму он уже отдыхает.
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28.05.2021 19:41 Ответить
 
 