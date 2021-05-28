Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом

Собеседник издания назвал себя экс-судьей Николаем Чаусом и анонсировал "глобальный привет врагам".

Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что получило ответы на свои вопросы в письменном виде, а договариваться об этом пришлось почти 2 недели. В редакции сами не уверены на 100%, что общались именно с Чаусом, а не с его похитителями или с кем-то, кто выдает себя за беглого экс-судью.

Собеседник заявил журналистам, что текст видеообращения говорил от себя, а не читал с "суфлера". А отсутствие эмоций объяснил тем, что "уже практически нет ни сил, ни эмоций и, поверьте, этому есть причины!".

"Родным я уже, собственно, всё передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам всё немного позже и глобальнее", - цитирует издание Чауса.

Читайте: Интерпол снял с международного розыска скандального экс-судью Чауса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты также указали, что жена Чауса Светлана не поверила, что им удалось пообщаться с ее супругом.

"Это писал не он. У моего мужа не было врагов. До появления адвокатов Смирнова и Веремийчука. Николай Алексеевич никогда не ныл и не жаловался.Пусть вернут детям отца! И не разыгрывают балаган с этими телеграмм-каналами от имени Николая Алексеевича", - прокомментировала она интервью.

Также читайте: Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.