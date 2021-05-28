Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом
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Собеседник издания назвал себя экс-судьей Николаем Чаусом и анонсировал "глобальный привет врагам".
Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
Издание утверждает, что получило ответы на свои вопросы в письменном виде, а договариваться об этом пришлось почти 2 недели. В редакции сами не уверены на 100%, что общались именно с Чаусом, а не с его похитителями или с кем-то, кто выдает себя за беглого экс-судью.
Собеседник заявил журналистам, что текст видеообращения говорил от себя, а не читал с "суфлера". А отсутствие эмоций объяснил тем, что "уже практически нет ни сил, ни эмоций и, поверьте, этому есть причины!".
"Родным я уже, собственно, всё передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам всё немного позже и глобальнее", - цитирует издание Чауса.
Журналисты также указали, что жена Чауса Светлана не поверила, что им удалось пообщаться с ее супругом.
"Это писал не он. У моего мужа не было врагов. До появления адвокатов Смирнова и Веремийчука. Николай Алексеевич никогда не ныл и не жаловался.Пусть вернут детям отца! И не разыгрывают балаган с этими телеграмм-каналами от имени Николая Алексеевича", - прокомментировала она интервью.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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им "некогда думать стратегически"(С)зеленский - они как недоразвитые - сначала похзищают, а потом всем ОП(Г) думают "и чё теперь делать, и нах вообще тот чаус нам был нужен?"
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
может еще риту бобрян расшарим?
Источник: https://censor.net/ru/n3268120
Крутіше за "плівки" деркача-дубинського. Ті із впевненими заточками повідомляли "стовідсоткову правду".
Нам он ещё ничего не рассказал.
Давай, колись по полной.
Так-мало, потому что он пошёл на сделку со следствием. В США, к слову, тех преступников, которые сдавали мафию, часто вообще отпускали. Но это, не тот случай, с учётом того скотского состояния дел в стране. Коррупция поглотила всё и даже стукачи(бывшие соавторы и помощники олигархическому режиму) должны получить своё (хоть и за минусом от пользы их обличающих показаний)!
«Я слишком много знал. В 2016 недоброжелатели скомпрометировали трёхлитровой банкой с долларами. Под угрозой больших неприятностей заставили покинуть Украину. Практически выкрали. Намеревался вернуться, но доброжелатели сообщили, что на меня готовится покушение. Вынужден был исчезнуть. Сейчас готов давать показания».
Подозрения в том, что официальная версия может отличаться от реальности вызывает сама личность Чауса и поведение его супруги. Очевидно, что покидал страну судья-коррупционер добровольно. Наверняка прихватив бОльшую часть своей консервации. Всё у них со Светой в Молдове было хорошо. И если и планировался какой-то отъезд, то точно не назад в украинскую тюрьму.
Так что «цыганочка с выходом» должна быть крайне занимательной. Жду с таким же нетерпением, как бабушка Нина новую серию «Просто Марии».)))))